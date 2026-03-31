Trump firma un decreto con el que toma medidas enérgicas contra el voto por correo

Por Kit Maher y Fredreka Schouten, CNN

El presidente Donald Trump firmó este martes un decreto que, según la Casa Blanca, tiene como objetivo tomar medidas enérgicas contra el voto por correo.

“Se trata de la integridad electoral; queremos tener votaciones limpias en nuestro país porque si no tienes votaciones limpias, realmente no puedes tener una nación”, dijo Trump después de firmar el decreto en la Oficina Oval.

No está claro en qué autoridad se basa Trump para implementar el decreto, dado que los estados, no el presidente, tienen una amplia autoridad para administrar las elecciones. Trump ha argumentado repetida e infundadamente que las elecciones en Estados Unidos están plagadas de fraude y ha buscado exigir prueba de ciudadanía para votar.

Trump reconoció que el decreto podría ser impugnado legalmente por un juez federal “descarriado”, pero añadió: “No veo cómo alguien podría impugnarlo”.

El decreto también instruye al secretario de Seguridad Nacional, en coordinación con el comisionado de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), a compilar y transmitir “listas estatales de ciudadanía” al principal funcionario electoral de cada estado.

“La lista estatal de ciudadanía se derivará de registros federales de ciudadanía y naturalización, registros de la SSA, datos de SAVE y otras bases de datos federales pertinentes”, señala el decreto. “La lista estatal de ciudadanía se actualizará y transmitirá a los funcionarios electorales estatales no menos de 60 días antes de cada elección federal programada regularmente, o con prontitud a pedido de un estado en relación con cualquier elección federal especial”.

Los expertos señalan que el voto de no ciudadanos en elecciones federales es ilegal y extremadamente raro. Los extranjeros que votan en elecciones presidenciales o del Congreso se arriesgan a ser procesados y deportados si son descubiertos.

El asesor de la Casa Blanca, Will Sharf, dijo este martes que el decreto usará datos federales para verificar a los votantes elegibles e instruirá al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) a adoptar nuevas medidas para verificar que las papeletas de voto por correo se estén enviando a votantes elegibles y se devuelvan correctamente.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo que se exigirá a los estados recibir un código de barras del USPS que se colocará en los sobres de las papeletas de voto por correo.

“Los estados administran estas elecciones; si quieren usar el correo de Estados Unidos, el Servicio Postal de Estados Unidos, van a obtener un código, un código de barras, del Servicio Postal de Estados Unidos y lo van a poner en el sobre y vamos a tener un sobre por voto”, dijo Lutnick, de pie detrás de Trump en la Oficina Oval.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, criticó el decreto, lo calificó de “una toma de poder ilegal” y prometió combatir la medida.

“La Constitución es clara. Donald Trump no tiene poder para cambiar la forma en que los estados llevan a cabo sus elecciones”, dijo Jeffries en un comunicado. “Vamos a luchar contra este desesperado plan republicano para apoderarse de nuestras elecciones libres y justas y poner fin a la era de la supresión del voto en Estados Unidos de una vez por todas”.

En las últimas semanas, el presidente ha exigido que el Congreso apruebe un requisito de prueba de ciudadanía y otros cambios a la ley electoral como parte de un proyecto de ley denominado la “Save America Act”, pero no ha logrado ganar apoyo en el Senado.

Trump, quien ha declarado que votar por correo es hacer trampa, defendió su propio voto por correo en una reciente elección especial en Florida, diciendo: “Por el hecho de que soy el presidente de Estados Unidos”.

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Manu Raju, de CNN, contribuyó a este informe.