Fuerzas de EE.UU. rescatan al tripulante desaparecido del F-15 derribado en Irán, anunció Trump

Por Danya Gainor, Jessie Yeung y Kit Maher, CNN

Un miembro del servicio estadounidense desaparecido cuyo avión de combate fue derribado sobre Irán fue rescatado por fuerzas estadounidenses, dijo el presidente de EE.UU., Donald Trump, en una publicación en Truth Social a primera hora de este domingo.

“¡LO TENEMOS! Mis compatriotas estadounidenses, durante las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una de las Operaciones de Búsqueda y Rescate más audaces en la historia de EE.UU., para uno de nuestros increíbles oficiales miembros de la tripulación, que además resulta ser un coronel muy respetado, y me emociona informarles que ahora está SANO y SALVO”, escribió Trump.

“Por instrucción mía, las Fuerzas Armadas de EE.UU. enviaron decenas de aeronaves, armadas con las armas más letales del mundo, para recuperarlo. Sufrió lesiones, pero estará muy bien”, añadió. “¡NUNCA DEJAREMOS ATRÁS A UN COMBATIENTE DE GUERRA ESTADOUNIDENSE!”

La búsqueda de alto riesgo comenzó esta semana después de que el avión de combate F-15E Strike Eagle fuera derribado en la región. Otro miembro de la tripulación fue rescatado con vida poco después del accidente y estaba recibiendo atención médica, informó CNN previamente.

Trump también destacó este rescate anterior en su publicación de este domingo en redes sociales, afirmando que “esta es la primera vez en la memoria militar que dos pilotos estadounidenses han sido rescatados, por separado, en lo más profundo del territorio enemigo”.

No estaba claro de inmediato en qué lugar de Irán cayó el avión.

“El presidente estuvo trabajando en el Despacho Oval todo el día y estaba recibiendo actualizaciones constantes del secretario de Guerra”, dijo la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado a primera hora de este domingo.

El rescate se produce después de más de un día de incertidumbre sobre el destino del aviador, con medios estatales iraníes prometiendo recompensas por su captura e informando de que miembros de tribus iraníes dispararon contra helicópteros estadounidenses involucrados en el esfuerzo de búsqueda.

El incidente marcó la primera vez que una aeronave estadounidense tripulada fue derribada sobre Irán durante el conflicto. Cerca del inicio de la guerra, tres F-15 fueron derribados por error en un incidente de fuego amigo por defensas aéreas kuwaitíes.

Esto ocurre mientras funcionarios de la administración Trump han dicho repetidamente que la guerra está esencialmente ganada y que Estados Unidos tiene superioridad aérea sobre el país.

El F-15 “tiene la capacidad de abrirse paso combatiendo hasta un objetivo a largas distancias, destruir posiciones enemigas en tierra y abrirse paso combatiendo para salir”, según la Fuerza Aérea. En la cabina trasera, el oficial de sistemas de armas supervisa el estado de la aeronave, verifica posibles amenazas y selecciona objetivos, según una página informativa de la Fuerza Aérea.

Más tarde, el viernes, un segundo avión militar estadounidense —un A-10 Thunderbolt II— fue alcanzado por Irán, lo que obligó al piloto a eyectarse, según un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto. El piloto del A-10, también conocido como Warthog, pudo sacar el avión del territorio iraní antes de eyectarse y posteriormente fue rescatado, dijo el funcionario.

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