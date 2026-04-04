Las cartas de Pokémon están desencadenando una ola de delitos a nivel internacional

Por Isaac Tellechea y Vanessa Yurkevich, CNN

En la madrugada del 7 de marzo, dos ladrones rompieron un escaparate forrado de vinilo en una tienda de Graham, Washington. Las alarmas sonaron mientras llenaban varios contenedores con la mercancía robada. En menos de dos minutos, se llevaron casi US$ 10.000 en productos.

El objetivo: cartas de Pokémon.

No era la primera vez que la tienda del propietario Andrew Engelbeck, Next Level the Gamers Den, era asaltada por las cartas coleccionables de juego. Ha ocurrido varias veces, y los ladrones nunca han sido capturados.

“Pasamos unos buenos tres años cuando abrimos por primera vez sin ningún problema”, dijo Engelbeck, quien abrió su tienda en 2018. “Pero luego, con el auge del mercado de coleccionables, la situación empeoró”.

Desde la pandemia, el mercado de cartas de Pokémon se ha disparado y, con él, un aumento de robos en todo el mundo. Solo este año, tiendas de coleccionables desde Las Vegas y la ciudad de Nueva York hasta las de Vancouver, Canadá, y Nottingham, Inglaterra, han sido atacadas, sumando más de US$ 500.000 en cartas robadas.

“El robo de cartas Pokémon a tiendas de coleccionables está aumentando. Es preocupante cuando vemos que se convierte en una tendencia”, declaró Paul Walker, sargento de policía en Abbotsford, Columbia Británica.

Está investigando un robo a una tienda de cartas en marzo que resultó en US$ 25.000 en cartas de Pokémon robadas y un estimado de US$ 10.000 en daños materiales. Los ladrones siguen prófugos. Walker dijo que analistas del crimen están revisando mercados donde podrían venderse las cartas.

El valor de las cartas de Pokémon, que se ha más que duplicado en el último año, las convierte en un objetivo atractivo. Pero es su naturaleza compacta lo que las convierte en un botín lucrativo con un esfuerzo relativamente bajo.

“Los ladrones pueden llevarse un puñado de cartas, que puede representar miles o decenas de miles de dólares, y literalmente guardarlas en el bolsillo”, dijo Nick Jarman, CEO de la Asociación de Cartas Coleccionables Certificadas. “La reventa es extremadamente rápida. Tiene una liquidez alta”.

Las víctimas no se limitan solo a las tiendas de coleccionables. En febrero, un creador de contenido de Pokémon conocido como PokeDean subió un video a YouTube mostrando su casa en desorden.

Tras unos días fuera, llegó a casa y encontró los estantes vacíos. Cajas y cajones de cada habitación habían sido sacados y volcados. Su computadora y sus consolas de videojuegos quedaron intactas, señaló.

Los únicos objetos que, según él, fueron robados fueron sus cartas Pokémon más caras.

“Hagan todo lo posible por mantener sus cartas Pokémon protegidas y seguras, debido a la gran popularidad que tiene Pokémon actualmente”, les dijo a los espectadores en el video. “Hay gente malintencionada que quiere hacer este tipo de cosas”.

El reciente aumento de robos podría estar relacionado con la celebración del 30º aniversario de Pokémon en febrero.

Pokémon fue creado por primera vez en Japón por Satoshi Tajiri, inspirado en su afición infantil de coleccionar insectos. Los primeros videojuegos se lanzaron en 1996, y el juego de cartas coleccionables debutó ese mismo año. Las cartas llegaron a Estados Unidos casi tres años después.

Desde entonces, las cartas coleccionables insignia de la franquicia no ha dejado de aumentar. El valor de las cartas de Pokémon ha subido más de 145 % en el último año, y los compradores gastaron US$ 450 millones solo este enero, de acuerdo con datos del sitio web de análisis de cartas coleccionables Card Ladder. En febrero, el influencer y luchador Logan Paul vendió una carta por un récord de US$ 16,5 millones.

Según los expertos en coleccionismo, esta influencia de las celebridades y la audiencia global de Pokémon han garantizado la longevidad de la franquicia y su enorme aumento de valor. La nostalgia, unida a la popularidad actual, ha mantenido a Pokémon culturalmente relevante hasta el punto de convertirse en la franquicia mediática más taquillera de todos los tiempos.

“Es una demanda multigeneracional”, dijo Jarman. “No son solo los niños, sino también los adultos que crecieron con ello, así que la demanda simplemente se renueva en lugar de desaparecer con el tiempo”.

Las cartas de Pokémon han superado a las tarjetas deportivas y al mercado bursátil S&P en un 3.000 % en los últimos 20 años, dijo a CNN en diciembre Goldin, el CEO del mercado de cartas coleccionables.

“Como alguien que lleva más de una década en el mundo de las cartas coleccionables, sé que puedes comprar un producto de Pokémon, conservarlo y obtener ganancias”, comentó el coleccionista Greg Smith a CNN.

Smith ha sido testigo directo de los efectos del auge de Pokémon. En 2021, compró seis cajas de sobres, o estuches que contienen 36 paquetes de cartas, de una colección llamada “Evolving Skies” por US$ 900. Hoy, una sola de esas cajas selladas tiene un valor de hasta US$ 2.500.

Robar cartas de Pokémon de alto valor puede tener una recompensa rápida y grande, pero el delito también puede conllevar una pena severa. En muchos estados, robar artículos con un valor superior a US$ 1.000 se considera un delito grave. Muchos robos de cartas de Pokémon superan esa cifra.

Por ejemplo, Keith Wallis fue arrestado el mes pasado en Tallahassee, Florida, por 75 robos de cartas de Pokémon en varios Target desde julio de 2025 hasta febrero de 2026. Se enfrenta a hasta 90 años de prisión por cargos de robo minorista grave, comercialización de propiedad robada y lavado de dinero.

De acuerdo con el fiscal general de Florida, James Uthmeier, Wallis escondía las tarjetas coleccionables en sobres de condimento para tacos y solo pagaba por los sobres.

Posteriormente, Wallis revendía las tarjetas Pokémon en eBay.

Pero atrapar a los ladrones es poco común. Las tarjetas robadas son prácticamente imposibles de rastrear porque no tienen números de serie, explicó Jarman.

Engelbeck estima que alguien intenta entrar a robar en su tienda en el estado de Washington una vez por trimestre. Tomando el asunto en sus propias manos, ha implementado medidas de seguridad para disuadir a posibles ladrones.

Ha instalado cámaras de seguridad en todo el complejo comercial, así como sirenas y luces estroboscópicas que parpadean en rojo y azul para imitar las luces de la policía.

“He ahuyentado a varias personas” con las medidas de seguridad, afirmó Engelbeck.

Las pequeñas empresas en el centro de esta ola delictiva no solo tienen que lidiar con daños a la propiedad y pérdida de mercancía, sino que los robos también han afectado su cobertura de seguro.

El aumento de los robos de cartas Pokémon ha provocado que las aseguradoras sean menos propensas a asegurar las tiendas de cartas, según comentaron propietarios de pequeños negocios a CNN. Engelbeck afirmó que solo encontró una compañía dispuesta a asegurar la mercancía de su tienda.

“Los robos están golpeando de verdad a las pequeñas empresas”, dijo Engelbeck. “Está afectando a personas reales. No es un delito sin víctimas de ninguna manera”.

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