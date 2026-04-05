UCLA domina a South Carolina y gana su primer título femenino de la NCAA en la historia

Por Jacob Lev, CNN

UCLA ofreció una actuación magistral para derrotar a South Carolina por 79-51 en el campeonato nacional femenino, celebrado este domingo en el Mortgage Matchup Center de Phoenix.

Esta victoria aseguró a las Bruins el primer título femenino en la historia de su programa.

UCLA salió a la cancha de manera encendida y mantuvo su juego arrollador durante todo el partido.

A pesar de que su pívot estrella, Lauren Betts, pasó un tiempo en el banquillo —lidiando con lo que describió como la sensación de tener algo atascado en la garganta—, UCLA logró capear el temporal gracias a su defensa.

Limitaron a las Gamecocks a un 26 % de acierto en tiros de campo durante los dos primeros cuartos —incluyendo un 1 de 8 desde la línea de tres puntos— y se marcharon al descanso con una ventaja de 13 puntos.

Los Bruins no levantaron el pie del acelerador al inicio del tercer cuarto, ampliando su ventaja a 22 puntos, la mayor desventaja que ha enfrentado SC en toda la temporada.

No han sido muchas las ocasiones en esta temporada —o, de hecho, en la última década y media— en las que se pueda afirmar que South Carolina no tuvo respuestas. Sin embargo, este domingo, el equipo se quedó completamente en blanco.

UCLA superó a South Carolina por 16 puntos en el tercer cuarto, lo que constituye el mayor margen de anotación en un solo cuarto en la historia de los partidos por el título femenino, según la transmisión de ESPN.

Las Gamecocks necesitaban algo más que un milagro para asegurar el cuarto título del programa desde 2017, y acabaron quedándose cortas por segundo año consecutivo tras sufrir una contundente derrota ante UConn en el partido por el campeonato de 2025.

Tanto Betts como Gabriela Jaquez terminaron el encuentro con un doble-doble y recibieron una ovación de pie por parte de los aficionados de UCLA presentes en el recinto cuando fueron sustituidas a falta de menos de cinco minutos para el final.

Justo cuando el reloj llegaba a cero, una emocionada Cori Close —entrenadora principal de UCLA— se fundió en un abrazo con la entrenadora de South Carolina, Dawn Staley, mientras el resto del equipo celebraba la victoria.

UCLA cierra la temporada con un récord de 37-1 y un nuevo y reluciente trofeo para añadir a sus vitrinas en Westwood, California.

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