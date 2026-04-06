Cuartos de final de la Champions League 2025/2026: partidos, horarios y cómo sigue

Por Federico Leiva, CNN en Español

La ventana FIFA es pasado, las principales ligas del mundo se han reanudado y, casi sin respiro, el fútbol europeo está listo para un nuevo banquete: los cuartos de final de la Champions League.

Los ochos mejores equipos de Europa jugarán los primeros 90 minutos de sus respectivas series entre este martes y miércoles, estirando el suspenso para conocer a los semifinalistas hasta la próxima semana.

Los aficionados que exclamaban exaltados por el supuesto poderío de la Premier League se han tenido que comer sus palabras, ya que entre los ocho mejores de la Liga de Campeones, los españoles son mayoría, con tres (Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid). Le sigue Inglaterra, con dos (Arsenal y Liverpool) y luego Alemania (Bayern Munich), Francia (Paris Saint-Germain) y Portugal (Sporting Lisboa), con uno cada uno.

El mejor equipo de la fase de liga tendrá que empezar a enderezar en Portugal el rumbo de un barco que no termina de convencer a todos. El Arsenal dominó a placer en la primera etapa del torneo, pero mostró algunas dudas en octavos de final, cuando el Bayer Leverkusen alemán lo puso en aprietos. Los Gunners, que se quedaron sin Copa de la Liga ni FA Cup en las últimas semanas, sacaron la jerarquía a flote para pasar con 3-1 en el global y ahora da la sensación de que tienen un rival menor enfrente.

Eso sí, los de Lisboa llegarán la confianza por las nubes, después de tomarse muy literal la Pascua por adelantado para remontar una serie de octavos que parecía perdida ante la “Cenicienta” del torneo, el Bodo/Glimt noruego. El Sporting perdió 3-0 la ida, pero en la vuelta ganó por el mismo marcador y metió otros dos en el suplementario. A eso le agregó dos triunfos por liga que lo mantienen en la pelea por el título contra el Porto.

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Posibles formaciones

Sporting Lisboa: Rui Silva; Iván Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; Debast, Morita; Catamo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves; Luis Suárez.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Zubimendi, Rice, Ødegaard; Madueke, Gyökeres, Martinelli

El gran enfrentamiento de los cuartos de final. Al Madrid casi se lo da por muerto tras perder en Benfica en la última fecha de la fase de liga, pero desde entonces salió a jugar sacándole brillo a las 15 “Orejonas” en el campo. Eliminó al mismo Benfica en los playoffs y luego sacó sin ningún tipo de equivalencias al Manchester City con una goleada en España y otra victoria en Inglaterra. Puede que en LaLiga está a punto de perder el tren del título, pero en la Champions nadie tiene tanto recorrido como los Blancos.

Enfrente estará un rival de muchísimo peligro, el segundo que más puntos sumó en la fase de liga. El Bayern Munich solo perdió contra el Arsenal en esta edición de la competencia, y viene de pasar los octavos dando una cátedra de buen fútbol. Lo sufrió el Atalanta, que había logrado una épica remontada en los playoffs solo para recibir 10 goles de los bávaros en 180 minutos (1-6 y 1-4). Los teutones tienen mucho poder de gol y desequilibrio en Harry Kane, Luis Díaz, Michael Olise y Lennart Karl.

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Posibles formaciones

Real Madrid: Lunin; Éder Militão, Huijsen, Rüdiger, Fran García; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Pitarch; Mbappé, Vinícius Jr.

Bayern Munich: Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlović; Luis Díaz, Gnabry, Olise; Kane.

Habrá sí o sí un equipo español en las semifinales de la Liga de Campeones y ese será el ganador del cruce entre blaugranas y colchoneros. Los culés, que este fin de semana encarrilaron el liderato de LaLiga, pasaron un duro examen ante el Newcastle en octavos, donde una mala noche en Inglaterra casi les cuesta caro. Los primeros 90 minutos de la serie dejaron muchas dudas, pero los siete goles en el Camp Nou las acallaron casi todas. Eso sí, en defensa no luce como el mejor equipo de Europa (ni de lejos).

El Atlético de Madrid tampoco es un equipo perfecto. Es cierto que en octavos eliminó al Tottenham con unos primeros 45 minutos magníficos en el Metropolitano (errores del portero de los ingleses mediante), pero el equipo de Simeone ha perdido sus últimos tres partidos: la revancha en Londres y dos clásicos ante el Real Madrid y el Barcelona. Hace pocas semanas se enfrentaron por la Copa del Rey, con paliza colchonera en la ida y goleada sin premio de los culés en la vuelta. Ahora, la localía se invertirá: los primeros 45 minutos serán en el Camp Nou.

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Posibles formaciones

Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Olmo, Pedri; Yamal, Fermín López, Rashford; Lewandowski.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Hancko, Ruggeri; Koke, Álex Baena; Simeone, Griezmann, Lookman; Julián Alvarez.

Si alguien siente cierto olor a revancha en el ambiente, no está loco. Los parisinos y los ingleses jugaran una serie aparte, después de los infartantes partidos por los octavos de final de la edición pasada, donde el PSG de Luis Enrique ganó en los penales lo que para muchos fue una final anticipada. Como el año pasado, la ida será en París y la vuelta en Anfield. Los de la capital francesa vienen de eliminar al Chelsea en una serie que el resultado marcó una abultada goleada (8-2), aunque en el juego no hubo tal desequilibrio.

Para los Reds no hay mañana. Lo que comenzó como una temporada perfecta se está volviendo un tortuoso camino sin salida a la vista. Ya se quedó afuera de la Copa de la Liga y este fin de semana fue barrido por el City de Guardiola en la FA Cup (0-4). A estas alturas, hasta le empieza a quedar lejos la clasificación a la próxima Champions, por lo que pelear esta hasta el final es una obligación para un club que gastó muchísimos millones en el mercado de fichajes. Si Liverpool se despide, nadie asegurará la continuidad de Arne Slot en el banquillo.

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Posibles formaciones

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz; Salah, Ekitiké.

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