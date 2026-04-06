El mercado laboral es tan duro que los jóvenes tienen dificultades para conseguir pasantías

Por Bryan Mena, CNN en Español

Muneeb Iqbal se graduará el próximo mes con una maestría en diseño integrado, negocios y tecnología de la Universidad del Sur de California, pero no tiene un trabajo ni una pasantía asegurados, a pesar de las 4.000 solicitudes que ha acumulado durante el último año.

El joven de 23 años le dijo a CNN que ha notado en LinkedIn que muchos de los puestos junior a los que se ha postulado han sido ocupados por personas con varios años de experiencia. Desde que comenzó sus estudios posgrado en 2024, Iqbal ha logrado completar solo una pasantía, dijo, todo mientras acumulaba US$ 100.000 en deuda estudiantil.

El crecimiento del empleo en Estados Unidos se ha desacelerado bruscamente durante el último año, lo que hace especialmente difícil para los jóvenes estadounidenses no solo conseguir sus primeros trabajos al salir de la universidad, sino incluso conseguir pasantías, a menudo el paso fundamental al inicio de una carrera.

Hacer pasantías o conseguir cualquier tipo de experiencia laboral “es el mayor predictor de conseguir un trabajo al salir de la universidad”, dijo Nicole Bachaud, economista de ZipRecruiter. Y esas pasantías también ayudan a las empresas a construir canales de talento futuro.

“Es un poco desmoralizante”, dijo Iqbal. “Si simplemente siguen contratando a personas con mucha más experiencia, no van a tener a nadie que crezca hasta ocupar esos puestos sénior”.

En los últimos meses, Enrique Torres, un estudiante de pregrado de la Universidad de Mount Olive en Carolina del Norte, ha presentado alrededor de dos docenas de solicitudes para una pasantía, sin suerte.

Necesita completar una pasantía de 12 semanas para graduarse con su licenciatura en kinesiología y ciencias del ejercicio más adelante este año. Torres dijo que probablemente podría encontrar un trabajo en el campus, pero se estaría perdiendo la experiencia específica que quiere.

“Mejores oportunidades se ven mejor en tu currículum”, dijo Torres. “Pero no está bajo mi control, así que estoy algo estresado”.

Las publicaciones de pasantías registradas por el sitio de empleo Indeed el año pasado disminuyeron en comparación con cada uno de los cinco años anteriores, cayendo ligeramente por debajo de los niveles de 2019. La mayor proporción fue en farmacia con 15,5 %, con marketing representando el 7,7 % de las publicaciones, seguido por ingeniería civil con 5,3 %.

Y la competencia por las pasantías también se ha vuelto feroz. El sitio de desarrollo profesional Handshake informó un promedio de 109 solicitudes por publicación de pasantía en 2025, casi el doble que el año anterior. Ciertas industrias registraron promedios aún más altos, como 273 solicitudes por publicación en tecnología, seguida por finanzas con 192.

Menos oportunidades de pasantías significan menores probabilidades de ser contratado después de graduarse: aproximadamente cuatro quintas partes de los graduados universitarios que trabajaron durante la escuela fueron contratados poco después de graduarse, según la estimación de ZipRecruiter, en comparación con solo alrededor del 41 % de quienes se graduaron sin experiencia laboral.

El desempleo entre las personas de 20 a 24 años fue de 6,4 % en marzo, según datos publicados el viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales, por debajo de un máximo de cuatro años de 9,2 % alcanzado en septiembre, pero aún muy por encima de la tasa nacional de 4,3 %.

Los jóvenes suelen estar entre los primeros afectados cada vez que el mercado laboral en general se desacelera. Los empleadores añadieron unos sólidos 178.000 empleos el mes pasado, informó el viernes la Oficina de Estadísticas Laborales. Pero febrero registró 133.000 pérdidas de empleo, lo que promedia una ganancia de apenas 22.500 durante esos dos meses. A principios de esta semana, el Gobierno informó que la tasa de contratación se desaceleró en febrero a su ritmo más débil desde 2011, fuera de la recesión pandémica de 2020.

Y la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, que entra en su sexta semana, podría desacelerar aún más la contratación, especialmente si el conflicto persiste.

Ese apretón en las pasantías y el primer empleo importa tanto para los solicitantes de empleo como para los empleadores.

“También podría sacarlos (a los recién graduados) de manera permanente de su trayectoria profesional, de modo que terminen trabajando en un campo completamente diferente al que originalmente habían planeado”, dijo Daniel Zhao, economista jefe de Glassdoor.

Y es posible que los empleadores tengan que cubrir los vacíos en su canal de talento buscando fuera de la empresa, dijo Zhao.

“Las personas que están dentro de la empresa y que han crecido a lo largo de los años podrían ser más leales a la empresa, más dispuestas a quedarse y, además, hacer más corto el proceso de incorporación”, añadió.

Incluso los recién graduados con una experiencia significativa están teniendo dificultades.

Jessica Lopez, de 27 años, se graduó el año pasado con una licenciatura en administración de empresas de la Universidad Estatal de Arizona. Mientras estaba en la universidad, hizo cuatro pasantías y nueve becas, se desempeñó como presidenta del gobierno estudiantil y estableció contactos con frecuencia, dijo.

Sin embargo, no ha podido encontrar un puesto de tiempo completo en marketing con seguro médico, a pesar de más de 150 solicitudes de empleo. Lopez dijo que ha estado viviendo con su madre en San Diego mientras trabaja en dos empleos de medio tiempo.

“Tengo una red muy amplia, especialmente cuando estaba en la universidad, cuando hice mis trabajos de medio tiempo, pasantías y becas, y sí, nada de eso realmente ha ayudado”, dijo Lopez.

“Espero que las cosas mejoren un poco para la economía”, dijo.

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