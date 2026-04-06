Kast reafirmó el respaldo de Chile a Argentina en su reclamo por las Malvinas tras reunirse con Milei

Por EFE, CNN en Español

El presidente de Chile, José Antonio Kast, reiteró el respaldo de su Gobierno a Argentina en su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, tras reunirse con su par argentino, Javier Milei, en Buenos Aires en un gesto que refuerza la histórica postura chilena ante una disputa con el Reino Unido que lleva ya más de 190 años.

Durante su primer viaje internacional desde que asumió el cargo, Kast reafirmó el apoyo de Chile a los “legítimos derechos de soberanía” de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos, según un comunicado conjunto de las cancillerías de Chile y Argentina.

Además, Kast instó a Argentina y al Reino Unido a retomar negociaciones para alcanzar una solución “pacífica y definitiva” a la disputa, mientras que Milei agradeció al mandatario chileno por el respaldo histórico de Chile a esta causa, de acuerdo con el comunicado.

Las delegaciones de ambos países también acordaron avanzar en la promoción de inversiones, la expansión del comercio, la integración energética y minera, y la mejora de la conectividad fronteriza.

Asimismo, destacaron la importancia de fortalecer la cooperación en seguridad, especialmente frente al crimen organizado transnacional.

El domingo, un día antes de su llegada a Argentina para reunirse con Milei, Kast aseguró que su visita se daba en un buen momento para “estrechar lazos” con el país vecino y también de llegar a acuerdos para enfrentar conjuntamente a “enemigos comunes”.

“Es un buen momento para estrechar los lazos e ir cerrando ciertos temas que pueden potenciar a ambas naciones”, declaró Kast a la prensa antes de abordar el vuelo a Buenos Aires.

“Es muy importante lo que vamos a conversar y acordar en conjunto con el Gobierno argentino, tenemos enemigos comunes que atacan a nuestras naciones y en conjunto tenemos que enfrentarlos”, añadió.

El mandatario chileno viaja con una delegación de cinco personas, el canciller, los ministros de Seguridad, Obras Públicas y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales para cumplir una agenda que termina el lunes en la noche.

Durante el encuentro también se abordó la situación del exguerrillero Galvarino Apablaza, cuya extradición a Chile sigue en proceso. Kast agradeció la colaboración del Gobierno argentino en el caso del exguerrillero acusado de participar en el asesinato del senador del partido UDI Jaime Guzmán en 1991.

“El Canciller de Chile agradeció los esfuerzos desplegados y apoyo brindado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina respecto del proceso de extradición del ciudadano chileno Galvarino Apablaza”, se lee en el comunicado.

Apablaza, quien se refugió en Argentina desde hace décadas, no pudo ser detenido el pasado jueves cuando se dictó una orden de detención en su contra y se desconoce su paradero.

“Ha quedado claro que el señor Apablaza es un prófugo de la Justicia y agradecemos la colaboración que ha prestado el Gobierno argentino en todas estas materias” afirmó Kast antes de su llegada a Argentina donde tenía previsto abordar este caso con Milei.

El abogado del exguerrillero, Rodolfo Yanzón, aseguró a la televisora chilena Canal 13 que su defendido “no se va a presentar (ante la Justicia) porque sería refrendar un acto absolutamente ilegal”.

El jurista defiende que con Apablaza se está “violando la Convención de Refugiados, porque si no se define de modo definitivo en sede judicial el estatus de refugiado sigue vigente”, dijo en relación con un recurso extraordinario interpuesto.

“El mundo sabrá quién es quién y cada día queda más claro, en este caso, que la Justicia va a llegar y tarde o temprano el señor Apablaza tendrá que rendir cuentas ante la Justicia chilena y realizaremos todas las gestiones que sean pertinentes”, aseguró.

La extradición de Apablaza es una de las promesas que hizo Kast antes de ser investido y es un asunto que ha tratado con Milei, quien le había trasladado su compromiso de colaborar.

La familia Kast tenía una estrecha relación política y familiar con Jaime Guzmán, político ultraconservador y fundador de la UDI, el partido único creado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), quien fue asesinado tras el regreso de la Democracia en Chile.

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