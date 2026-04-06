Los ataques cerca de una central eléctrica iraní podrían causar un accidente radiológico “grave”, afirma el OIEA

Por Billy Stockwell, CNN

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) declaró este lunes que la actividad militar en curso cerca de la central nuclear iraní de Bushehr podría causar un “grave accidente radiológico” con posibles consecuencias más allá de las fronteras del país.

El domingo, un proyectil impactó en una zona cercana a la central eléctrica, a menudo denominada BNPP, lo que marca la cuarta vez que el lugar es atacado desde que comenzó la guerra, según la agencia estatal de noticias iraní Tasnim.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, afirmó que “la continua actividad militar cerca de la central nuclear de Bataan (BNPP), una planta en funcionamiento con grandes cantidades de combustible nuclear, podría causar un grave accidente radiológico con consecuencias perjudiciales para las personas y el medio ambiente en Irán y más allá”.

Según un análisis independiente, el OIEA confirmó que recientemente se habían producido impactos cerca de la central, incluyendo uno a tan solo 75 metros del perímetro de la planta. El organismo indicó que la central eléctrica en sí no había sufrido daños.

El comentario del organismo se produce luego de que este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con atacar centrales eléctricas iraníes e intensificar el conflicto si no se reabre el estrecho de Ormuz.

El presidente escribió en sus redes sociales: “El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán”, mientras exigía a Teherán que “abriera el maldito estrecho”.

De todos modos, Reuters informó este lunes que Irán y Estados Unidos recibieron una propuesta para poner fin a las hostilidades, la cual podría entrar en vigor ese mismo día. Axios también informó que Estados Unidos, Irán y mediadores regionales estaban discutiendo un posible alto el fuego de 45 días como parte de un acuerdo en dos fases que conduciría al fin definitivo de la guerra.

Sin embargo, Irán ha rechazado el alto el fuego temporal en la guerra con Estados Unidos e Israel tras argumentar que le permitiría a los adversarios hacer una pausa y prepararse para la continuación del conflicto.

“Pedimos que se ponga fin a la guerra y que se impida que se repita”, declaró Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, según informó la agencia estatal de noticias iraní IRNA.

Cualquier conversación diplomática es “absolutamente incompatible con ultimátums, crímenes y amenazas de cometer crímenes de guerra”, añadió, en referencia a la amenaza de Trump.

Por otra parte, el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, Ebrahim Zolfaghari, declaró este lunes que si se repiten los ataques contra objetivos civiles, la represalia de Irán será de una magnitud mucho mayor y las pérdidas “varias veces superiores”, según informó la agencia de noticias semioficial Tasnim.

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