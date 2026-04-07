Inodoro averiado, camisetas en las ventanas y recolección de saliva: la extraña vida cotidiana a bordo de Orion

Por Jacopo Prisco, Ashley Strickland y Jackie Wattles, CNN

La nave espacial Orion puede tener el tamaño de dos minivanes por dentro, pero para los astronautas de Artemis II, la cápsula que los lleva a las cercanías de la Luna ya ha demostrado ser más grande que la vida misma.

Como escenario de muchos momentos inolvidables de la vida a bordo, tanto peculiares como impresionantes, la nave —apodada Integrity por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense— se está convirtiendo en un personaje en sí mismo en la historia del regreso de la humanidad a la Luna por primera vez en más de medio siglo.

La cápsula de la tripulación está considerablemente mejorada en comparación con su equivalente del programa Apolo. El módulo de mando tiene aproximadamente un 60 % más de espacio habitable y comodidades como un inodoro y una máquina para hacer ejercicio.

Pero incluso con 50 años de avances tecnológicos, la nave sigue siendo esencialmente un hábitat básico diseñado pensando en su eficiencia —no en la comodidad—.

Afortunadamente, podemos observar bastante de lo que ocurre a bordo, ya que la nave cuenta con 32 cámaras y dispositivos, 15 de ellos montados en la cápsula y 17 portátiles operados por la tripulación.

Una vez que Orion alcanzó la órbita terrestre tras el lanzamiento, dos de los asientos de la tripulación, así como los reposapiés de los otros dos, fueron guardados y permanecerán así hasta el reingreso al final de la misión. Esto brinda un poco más de espacio, pero no hace que el interior sea menos abarrotado, con cables, pantallas, instrumentos, compartimentos y múltiples bolsillos y bolsas con velcro para evitar que los objetos floten.

Olvídate de la estética de “2001: Odisea del espacio”: Orion se parece más a un laboratorio de científico loco que a una vivienda futurista. Sacos de dormir diseñados especialmente cuelgan de las paredes para que los astronautas se sujeten cuando es hora de dormir.

Pero en el espacio no hay arriba ni abajo, ni suelo ni techo, que determinen cómo descansar.

“Christina ha estado durmiendo con la cabeza hacia abajo en medio de la nave, como un murciélago colgado del túnel de acoplamiento”, dijo el comandante Wiseman el jueves. “Victor tiene un pequeño rincón cómodo. Jeremy se ha extendido en el asiento uno, y yo he estado durmiendo debajo de las pantallas, por si algo sale mal. Cada vez que me quedaba dormido anoche, sentía como si tropezara y me despertaba. Mi cuerpo se está readaptando”.

Sorprendentemente, los astronautas disfrutan esta forma de dormir. “Nos encanta dormir aquí arriba”, dijo Koch. “La mayoría ha dormido muy bien. Para mí, es una de las formas más cómodas de dormir”.

Al despertar, siguiendo una tradición del programa Apolo, el control de misión reproduce una canción elegida por la tripulación. Aunque a veces se corta demasiado pronto, como ocurrió con “Pink Pony Club” de Chappell Roan. “Todos esperábamos el coro”, comentó Wiseman.

Resulta que la temperatura dentro del Orion es bastante fría, tanto que Glover comentó que ojalá hubieran traído otros sacos de dormir. Durante los dos primeros días, el control de la misión colaboró con la tripulación para calentar la cabina.

Sin embargo, el sol incide sobre la nave con tal intensidad que, en el tercer día de la misión, los controladores empezaron a preocuparse porque las ventanas se calentaban demasiado.

“Tenemos una pequeña solicitud”, le dijeron a la tripulación. “El Sol está dando directamente a las cortinas de las ventanas y nos preocupa el sobrecalentamiento. Por favor, retiren las persianas; entendemos que eso hará que haya mucha luz para ustedes, y les recomendamos que utilicen una camiseta en la cabina o algo similar para bloquear la luz solar. Eso ayudará a controlar la temperatura de las ventanas”.

Y hablando de ventanas, Wiseman comentó que las ventanas del Orion ya están sucias porque a la tripulación le gustaba tanto mirar por ellas. A continuación, pidió al centro de control de la misión que le indicara los procedimientos para limpiarlas.

El baño a bordo de Orion podría considerarse un lujo, ya que los astronautas del Apolo no tenían uno. Pero el sistema comenzó a fallar poco después del inicio del vuelo y dejó de funcionar correctamente hacia el final del tercer día, permitiendo solo desechos sólidos.

“Es un problema con la expulsión de desechos”, explicó el sábado por la mañana a los periodistas el director de vuelo de Artemis II, Judd Frieling. “Probablemente haya orina congelada en la línea de ventilación”.

Para solucionar el problema, la nave espacial se orientó hacia el sol para derretir el hielo que la obstruía y, finalmente, se reparó el baño. “Última hora: pueden usar el baño con normalidad”, informó el control de misión.

“¡Y la tripulación se regocija!”, respondió Koch.

Sin embargo, no todo lo relacionado con el baño a bordo fue desagradable: la expulsión de la orina al exterior de la cápsula fue un momento que Koch mostró ante la cámara al principio de la misión. La orina fluye como gemas brillantes en el vacío del espacio.

Hubo un momento viral en redes sociales la noche del viernes cuando, tras una sesión de ejercicio, Glover se quitó la camiseta para “ducharse” con toallitas. Aunque no es posible ducharse realmente, cada astronauta cuenta con un kit personal que incluye champú sin enjuague, toallitas húmedas, cepillos de dientes y artículos de afeitado.

La NASA cortó la transmisión en un principio, pero cuando los astronautas dijeron que no tenían problema con que se emitiera, la transmisión en vivo desde el interior de la cápsula, incluido Glover sin camiseta, continuó.

Una de las tareas diarias es escupir en un tubo como parte de un estudio inmunológico para analizar los cambios del cuerpo en el espacio.

Esta parte de la rutina diaria forma parte de un estudio inmunológico destinado a analizar los cambios en la fisiología humana en el espacio. Las muestras de saliva se recogen antes de que los astronautas se cepillen los dientes o hagan ejercicio, y el proceso de recolección consiste en “impregnar de saliva un papel especial guardado en libritos de bolsillo”, según la NASA.

Este método de recolección es necesario debido a la ausencia de un refrigerador a bordo, lo que impide el almacenamiento de muestras líquidas. El programa tiene como objetivo garantizar que los seres humanos puedan prosperar en el espacio mediante la investigación de los efectos que los viajes espaciales pueden tener en nuestros cuerpos.

Orion no tiene refrigerador, pero expertos en alimentación espacial han trabajado con los astronautas de Artemis II para ofrecer una variedad sabrosa de comidas de larga duración que sostendrán a la tripulación durante la misión de 10 días.

La tripulación tiene acceso a nada menos que 189 opciones de menú que deben rehidratarse —¿cóctel de camarones en bolsa, alguien?—. Otras opciones incluyen brisket de res a la barbacoa, brócoli gratinado, quiche de vegetales, cuscús con nueces, ensalada de mango, ejotes picantes y macarrones con queso.

Entre los lujos hay un calentador de alimentos del tamaño de un maletín para hacer las comidas más reconfortantes, así como postres como pastel, pudín, cobbler, galletas, chocolate y almendras cubiertas de caramelo.

Además de agua a temperatura ambiente de un dispensador, los astronautas pueden beber jugos de frutas, café, té, batidos y bebidas de desayuno con chocolate.

Los astronautas de Artemis II tienen una agenda muy apretada, pero aun así hicieron tiempo el domingo para una tradicional búsqueda de huevos de Pascua, excepto que en este caso eran “huevos revueltos deshidratados” escondidos por la cabina.

¿Una ventaja de la microgravedad? Algunos alimentos pueden literalmente flotar por la cabina y estar al alcance de la mano, como un frasco de crema de avellanas tipo Nutella que se vio pasar durante la transmisión en vivo.

Pero hay una gran limitación: nada que produzca migas está permitido en el menú, ya que las migas son un gran problema en el espacio. Como se descubrió durante el programa Apolo, cuando los astronautas intentaron comer sándwiches, las migas de pan pueden flotar en ausencia de gravedad y terminar en los ojos o pulmones de los astronautas o atascarse en los equipos, causando daños. Por eso, la tripulación comerá tortillas y pan plano de trigo para evitar una catástrofe por migas.

En el primer día de la misión, la tripulación enfrentó problemas técnicos con los dispositivos de cómputo personales (PCD, por sus siglas en inglés), lo que llevó a Wiseman a decir una frase que se volvió meme: “Tengo dos Microsoft Outlook y ninguno funciona”.

Más adelante en la misión, fue el turno de Koch de lidiar con problemas informáticos. “No tengo suerte viendo el dispositivo en la lista de dispositivos disponibles cuando intento repararlo después de olvidarlo en Bluetooth”, dijo.

Algunas cosas nunca cambian, ya sea en la Tierra o en el espacio.

“No hay palabras”, dice el texto que acompaña la primera publicación en redes sociales de Wiseman durante la misión, que muestra una impresionante vista de la Tierra desde Orion.

Los astronautas no publican directamente en redes sociales, sino que han cedido sus cuentas a la NASA para que publique en su nombre. Aun así, la tripulación está ocupada capturando algunas de las fotografías espaciales más espectaculares que hemos visto.

Koch describió las “vistas fenomenales” de la Tierra, detallando ríos y nubes de tormenta iluminadas por el sol poniente. “Se ven increíbles”, dijo, refiriéndose al planeta.

A medida que los astronautas se acercaban al sobrevuelo de la Luna, ya podían ver el satélite de nuestro planeta con un nivel de detalle sin precedentes. “La Luna que estamos viendo no es en absoluto la misma que ves desde la Tierra; realmente puedes ver el terreno”, dijo Koch.

“Nada te prepara para lo impresionante que es ver tu planeta de origen iluminado como si fuera de día y, al mismo tiempo, el resplandor de la Luna sobre él durante la noche, con el hermoso haz del atardecer. Y saber que vamos a tener vistas similares de la Luna, realmente me emociona”, añadió.

Las vistas durante el sobrevuelo lunar que los astronautas captaron en su punto más cercano a la Luna dieron lugar a varios momentos verdaderamente emotivos para la tripulación. “Después de todos los paisajes increíbles que vimos antes, esto ya fue totalmente de ciencia ficción”, dijo Glover. “Puedes ver gran parte de la Luna. Es algo muy extraño poder observar tanto de su superficie”.

Al final del sobrevuelo, los astronautas experimentaron un eclipse solar, durante el cual informaron haber visto filamentos en la atmósfera exterior del Sol, o corona solar, visibles alrededor de la Luna. Glover describió esos filamentos como “cabello de bebé”.

“Si alguna vez has visto el haz de luz que sale de la cima del Luxor por la noche en Las Vegas”, continuó, “esto es a lo que quiere parecerse cuando crezca”.

La respuesta desde el control de la misión fue: “Nos alegra saber que están siguiendo su entrenamiento de ‘descríbelo tal como lo ves’”. Las increíbles vistas parecen hacer que todo el arduo trabajo que llevó a la misión, y los sacrificios que implica, valgan la pena. “Nos sentimos muy bien cuidados. Pensaron en todo”, dijo Koch.

Sin duda ha habido más momentos emotivos a bordo, pero la mayoría permanecen privados; las llamadas entre los astronautas y sus familias no se transmiten.

“Esta mañana, cuando mis dos hijas se conectaron y éramos solo nosotros tres hablando, fue surrealista”, reveló Wiseman sobre su primera llamada de este tipo. “Estamos aquí arriba, lejos, y por un momento me reuní con mi pequeña familia. Fue el mejor momento de toda mi vida”.

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