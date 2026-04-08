EE.UU. e Irán acuerdan un alto el fuego y sostienen conversaciones para superar sus diferencias. Estado actual del conflicto

Por Jessie Yeung, CNN

Tras un mes y medio de escalada del conflicto en Medio Oriente, Estados Unidos e Irán acordaron este martes un alto el fuego de dos semanas, menos de dos horas antes de la fecha límite fijada por el presidente Donald Trump, que había prometido aniquilar a “toda una civilización”.

Esa amenaza, que según los críticos podría constituir un crimen de guerra de llevarse a cabo, parece haber sido evitada por ahora en el último momento.

Sin embargo, persiste una profunda división entre ambos países, que presentaron la tregua temporal como una victoria propia.

El alto el fuego es un punto de partida para futuras negociaciones, y queda por ver qué términos finales podrían incluirse en una propuesta para poner fin definitivamente a una guerra que ha trastocado Medio Oriente y ha provocado una histórica crisis mundial del petróleo.

Esto es lo que sabemos.

Trump anunció el alto el fuego en una publicación de Truth Social, diciendo que se había acordado con la condición de que Irán aceptara reabrir el crucial estrecho de Ormuz, por donde fluye una quinta parte del petróleo mundial.

El cese el fuego fue mediado por el primer ministro y el jefe militar de Pakistán, afirmó. Irán presentó una propuesta de 10 puntos, que Estados Unidos considera “una base viable para negociar”, añadió Trump.

Según indicó, las próximas dos semanas permitirán redactar un acuerdo definitivo.

En una entrevista con la agencia de noticias AFP el martes, Trump describió el acuerdo como una “victoria total y completa”. Sin embargo, no quiso decir si cumpliría sus amenazas previas de destruir la infraestructura civil de Irán si Teherán incumplía el acuerdo, limitándose a decir: “Ya lo verán”.

Y en una publicación posterior en Truth Social, pasada la medianoche, Trump indicó que Estados Unidos estaría “ayudando con la gestión del tráfico en el estrecho de Ormuz”, y agregó: “Se ganará mucho dinero”.

Fuentes estadounidenses informaron a CNN que la administración Trump se está preparando para posibles negociaciones presenciales, probablemente en Islamabad, donde el primer ministro de Pakistán ha invitado a ambas partes a enviar delegaciones.

Israel forma parte del alto el fuego y también suspenderá los bombardeos contra Irán, según informó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Pero también afirmó que Líbano no forma parte del cese, contradiciendo al primer ministro de Pakistán, quien aseguró que sí.

Trump no mencionó a Líbano en su declaración.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que si cesan los ataques contra Irán, las operaciones iraníes también cesarán.

Las fuerzas militares del país persa coordinarán el paso seguro a través del estrecho de Ormuz durante el alto el fuego, agregó en una publicación en X.

La agencia de noticias semioficial iraní Tasnim informó que Irán y Omán planean cobrar tasas de tránsito a los buques que atraviesen el estrecho durante el alto el fuego, y que los fondos recaudados se destinarán a la reconstrucción. CNN solicitó comentarios al Ministerio de Asuntos Exteriores de Omán.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, el máximo órgano de seguridad del país, emitió un comunicado más contundente, afirmando que había obligado a Estados Unidos a aceptar su plan de 10 puntos. Describió el alto el fuego como una “derrota definitiva” para Washington.

También hizo referencia a posibles conversaciones en Islamabad, advirtiendo que “si el enemigo comete el más mínimo error, se le responderá con toda la fuerza”.

Araghchi afirmó en su declaración que, si bien Washington había aceptado el “marco general” de la propuesta iraní de 10 puntos como “base para las negociaciones”, Irán, a su vez, estaba considerando una propuesta estadounidense de 15 puntos.

Aún no se han publicado todos los detalles del plan estadounidense de 15 puntos, pero se cree que incluye: el compromiso de Irán de no poseer armas nucleares, la entrega de su uranio altamente enriquecido, la limitación de las capacidades de defensa de Teherán, el fin de los grupos regionales afines y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Otros puntos sobre la mesa incluyen el reconocimiento del derecho de Israel a existir, según dos fuentes regionales.

Irán ya había rechazado el plan de 15 puntos, y un funcionario calificó el lunes las exigencias de “en gran medida excesivas, poco realistas e irrazonables”, a pesar de que Trump afirmó a finales de marzo que Teherán había aceptado “la mayoría” de los puntos.

Si bien la Casa Blanca no ha detallado en qué consiste la propuesta de 10 puntos de Irán, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán expuso los puntos clave del plan.

CNN obtuvo la declaración de funcionarios iraníes. Varios medios estatales iraníes también informaron sobre ella.

Incluía la regulación del paso por el estrecho de Ormuz, el cese de los ataques contra Irán y sus fuerzas regionales afines, la retirada de las fuerzas estadounidenses de la región, una indemnización a Irán, el levantamiento de las sanciones internacionales y la descongelación de activos, y una resolución vinculante de la ONU para garantizar cualquier acuerdo de paz definitivo.

Las versiones del comunicado del Consejo de Seguridad que fueron ampliamente difundidas por los medios estatales iraníes, tanto en persa como en inglés, también incluían que Estados Unidos había acordado en principio aceptar el derecho de Irán al enriquecimiento nuclear.

La embajada de Irán en India también publicó un desglose de los 10 puntos en su cuenta X verificada, que incluían la “aceptación del enriquecimiento”.

CNN se ha puesto en contacto con funcionarios estadounidenses y con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán para obtener más comentarios.

En su entrevista con la AFP, Trump declaró que el uranio de Irán sería “cuidado a la perfección, de lo contrario no habría llegado a un acuerdo”.

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Con información de Jeremy Diamond, Lex Harvey, Lauren Izso, Alayna Treene, Kristen Holmes, Zachary Cohen, Kit Maher, Matthew Chance, Todd Symons y Sophia Saifi, de CNN.