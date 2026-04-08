Irán mantiene en vilo a la economía mundial y el cese del fuego de Trump evidencia su poder de presión

Análisis de Hanna Ziady, CNN

El presidente de EE.UU. Donald Trump ha calificado como una “victoria total y completa” el frágil cese del fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán. Pero los términos de ese alto el fuego ponen de relieve cómo Teherán ha utilizado su control del estrecho de Ormuz para obtener una enorme influencia sobre la economía global.

Que el cese al fuego dependa de que Irán acepte reabrir esta vía marítima vital es un reconocimiento implícito de su poder sobre uno de los puntos petroleros más importantes del mundo y, con ello, sobre amplios sectores de la economía mundial.

“Irán no necesita un gran poder militar para causar una enorme disrupción en la economía global”, dijo el mes pasado Samantha Gross, experta en energía de Brookings.

Los inversores y operadores celebraron el acuerdo, aunque analistas advirtieron que las preocupaciones sobre el suministro mundial de petróleo no han desaparecido. Los precios del crudo cayeron entre un 15 % y un 20 % el miércoles, mientras que los precios de referencia del gas natural europeo descendieron en una proporción similar.

“Existen obstáculos significativos antes de que el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán pueda traducirse en un fin duradero de la guerra”, advirtió en una nota Neil Shearing, economista jefe de Capital Economics. “Para los mercados, la cuestión más importante sigue siendo el estado del estrecho de Ormuz”.

Aún está por verse si el tráfico marítimo se reanudará por completo y, tras algunas señales de tránsito de petroleros a primera hora del miércoles, Irán habría vuelto a detener el paso después de que Israel atacara el Líbano. Por ahora, el ejército iraní controla estas rutas, lo que le otorga un poder singular en los mercados energéticos globales.

Irán ha bloqueado de facto el estrecho de Ormuz para la gran mayoría de los buques durante más de seis semanas, un escenario antes impensable para una vía que normalmente transporta alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural, así como un tercio de las exportaciones globales de fertilizante de urea.

“Esto es exactamente lo que los analistas de seguridad energética han temido durante años”, dijo Gross.

Países de todo el mundo sufren las consecuencias de este histórico shock de suministro de petróleo, generado por la guerra iniciada por estados Unidos e Israel.

En Asia, la escasez de combustible obligó a los gobiernos a tomar medidas drásticas, con Filipinas declarando una emergencia energética nacional. En Europa, los precios de la electricidad se disparan justo cuando la región salía de la crisis provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania. Incluso en Estados Unidos, rico en petróleo, los precios de la gasolina han aumentado.

La influencia de Irán sobre el estrecho “ha sido suficiente para lograr un alto el fuego” y, lo que es clave, mantener en pie su régimen pese a estar debilitado, dijo a CNN Dan Alamariu, estratega geopolítico jefe de Oxford Economics. Irán ha convertido el estrecho de Ormuz en un arma para librar una “guerra económica”.

El control del estrecho de Ormuz ha dado a Irán dos ventajas clave: capacidad de presión económica sobre el resto del mundo y la posibilidad de financiar su esfuerzo bélico con ingresos petroleros a precios inflados.

Washington incluso levantó temporalmente sanciones sobre unos 140 millones de barriles de petróleo iraní transportados por mar para aliviar la crisis de suministro global.

Las exportaciones de crudo de Irán promediaron unos 1,85 millones de barriles diarios hasta marzo, unos 100.000 más que el promedio entre diciembre y febrero, según Homayoun Falakshahi, analista de la firma Kpler.

Irán también obtendrá mayores ingresos por su petróleo, que en condiciones normales se vende con un descuento de unos $US 10 por barril respecto al Brent. En algunas ventas recientes en China, principal comprador, ese crudo se vendió hasta $US 3 por encima del Brent. En India, el sobreprecio llegó a $US 7 en algunos casos, añadió Falakshahi.

“La mayor base de clientes y la falta de petróleo competidor de Medio Oriente han impulsado los precios del crudo iraní”, dijo Falakshahi a CNN.

Teherán busca mantener su recién demostrada capacidad de presión económica conservando influencia sobre el acceso al estrecho incluso después de la guerra, según una propuesta de diez puntos que sustenta las negociaciones con Estados Unidos.

“El régimen iraní ha consolidado su control político y ha demostrado su capacidad para poner de rodillas a los mercados globales de petróleo y gas”, escribió Karl Schamotta, estratega jefe de mercados en Corpay Currency Research.

Trump, por su parte, ha descrito las propuestas iraníes como “una base viable para negociar”, según una publicación en Truth Social.

Varios analistas prevén ahora un posible sistema permanente de cobro para los barcos que transiten por la vía, aunque con importantes matices.

“El cese del fuego ha reforzado el estrecho de Ormuz como punto de presión y mecanismo de negociación”, señalaron analistas de Kpler.

Por ejemplo, Kpler sugiere que Omán, en cuyas aguas territoriales se encuentra parte del estrecho, podría actuar como intermediario neutral, recibiendo pagos y transfiriendo una parte acordada a Irán. Formalizar el acceso pagado podría satisfacer otra de las principales demandas iraníes: compensación económica por los daños del conflicto.

Teherán ya había comenzado a cobrar a los barcos en semanas recientes, con al menos una embarcación pagando US$ 2 millones, según la firma Lloyd’s List.

El miércoles, la agencia semioficial Tasnim informó que Irán y Omán planean imponer tarifas de tránsito. CNN se ha puesto en contacto con el Ministerio de Exteriores de Omán para obtener comentarios.

Las empresas navieras y aseguradoras probablemente acepten estas tarifas “más rápido que los responsables políticos”, según Kpler. “Para gran parte de la capacidad exportadora del Golfo, no existe una ruta alternativa significativa”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.