La “Isla Prohibida”: ¿por qué la pequeña isla de Jarg es clave para la economía de Irán?

Por Helen Regan y Laura Sharman, CNN

Estados Unidos atacó este martes objetivos militares en la isla de Jarg, de acuerdo con un funcionario que habló con CNN. Hasta el momento, el territorio había permanecido bastante imperturbable, a excepción de un bombardeo estadounidense, tras más de un mes de ataques estadounidenses e israelíes sobre territorio iraní.

Pero, ¿cuál es la importancia estratégica de la isla de Jarg?

La isla de Jarg es un afloramiento de coral de —aproximadamente— un tercio del tamaño de Manhattan, pero es fundamental para la economía iraní, ya que gestiona cerca del 90 % de las exportaciones de crudo del país. Está ubicada en el extremo norte del golfo Pérsico, lejos del estrecho de Ormuz, pero muy cerca de las instalaciones petroleras iraníes.

Casi a diario, millones de barriles de petróleo crudo brotan de los principales yacimientos de Irán —entre ellos Ahvaz, Marun y Gachsaran— a través de oleoductos hasta la isla, conocida entre los iraníes como la “Isla Prohibida” debido a los estrictos controles militares que rigen allí.

Sus largos muelles, que se adentran en aguas lo suficientemente profundas como para dar cabida a superpetroleros, convierten a la isla en un lugar fundamental para la distribución de petróleo.

La capacidad de almacenamiento en Jarg se estima en aproximadamente 30 millones de barriles y, según el analista de comercio mundial Kpler, actualmente hay allí almacenados unos 18 millones de barriles de crudo, informó Reuters.

El mes pasado, Trump anunció que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo lo que calificó como “uno de los bombardeos más poderosos de la historia de Medio Oriente”, destruyendo activos militares en la isla de Jarg. Un oficial militar estadounidense declaró a CNN que los ataques fueron a gran escala, pero que evitaron alcanzar la infraestructura petrolera de la isla.

CNN informó anteriormente que el Gobierno de Trump estaba sopesando la posibilidad de utilizar tropas estadounidenses para apoderarse de la pequeña isla como medida de presión sobre los iraníes y obligarlos a reabrir el estrecho de Ormuz.

Según varias personas familiarizadas con los informes de inteligencia estadounidenses sobre el tema, Irán había estado tendiendo trampas y trasladando personal militar adicional y defensas aéreas a la isla en las últimas semanas, en preparación para una posible operación estadounidense para tomar el control de la isla.

La isla ha sido durante mucho tiempo clave para la economía de Irán. Un documento de la CIA de 1984 afirmaba que las instalaciones son “las más vitales del sistema petrolero iraní, y su funcionamiento continuo es esencial para el bienestar económico del país”.

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, declaró recientemente que destruir la terminal “paralizaría la economía iraní y derrocaría al régimen”.

Según Reuters, Irán suministra alrededor del 4,5 % del petróleo mundial, con una producción diaria de 3,3 millones de barriles de crudo y 1,3 millones de barriles de condensado y otros líquidos.

Según TankerTrackers.com, que utiliza imágenes satelitales, fotografías de la costa y datos para rastrear los envíos de petróleo crudo, la isla ha estado cargando buques cisterna “sin parar desde que estalló la guerra”.

En las semanas previas a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, las exportaciones de Jarg aumentaron hasta alcanzar niveles casi récord, según indicó el banco de inversión estadounidense JP Morgan en una nota recogida por Reuters.

Irán ha declarado que cualquier ataque contra su infraestructura petrolera y energética provocará represalias contra instalaciones en la región propiedad de compañías petroleras afines a Estados Unidos, según informaron los medios estatales iraníes, citando al cuartel general del mando militar de Teherán.

Los ataques estadounidenses han elevado la tensión en la guerra, según declaró a CNN un oficial retirado.

“Hemos pasado de un simple ‘eliminar al ejército, eliminar al régimen’ a que ahora estemos intentando eliminar, potencialmente, el motor económico de este país”, declaró el exgeneral de brigada del ejército estadounidense Mark Kimmitt.

Kimmitt afirmó que Estados Unidos mantiene a la isla “como rehén” para garantizar que Irán permita el paso de barcos por el estrecho de Ormuz, cuyo cierre ya ha disparado los precios del petróleo crudo.

Si las instalaciones petroleras de Jarg fueran atacadas, Irán podría tardar meses, si no más de un año, en reconstruirlas, dijo Muyu Xu, analista sénior de petróleo crudo en Kpler, a CNN, y agregó que, como principal comprador de petróleo iraní, China probablemente sufriría el mayor impacto.

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Con información de Kit Maher, Natasha Bertrand, Jeremy Diamond, Alayna Treene, Ross Adkin e Isaac Yee, de CNN.