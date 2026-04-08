“The Boys”, temporada 5: resumen de la historia y fecha de estreno del final de la serie

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

¿Vencerán “los muchachos” del justiciero Billy Butcher o los malvados superhéroes liderados por Homelander? Esa es la pregunta fundamental que todo fan se hace sobre la quinta y última temporada de la serie “The Boys”, que se estrena este miércoles en Prime Video.

Basada en la historieta homónima editada por el sello Wildstorm, cocreada por el guionista Garth Ennis y el dibujante Darick Robertson, “The Boys” es una crítica despiada a los superhéroes y a las grandes corporaciones, con escenas gráficas de violencia y sexo, y mucho humor políticamente incorrecto.

La serie se estrenó en Prime Video en 2019 con éxito de audiencia y crítica: tiene 93 % de aprobación en el sitio web Rotten Tomatoes y una puntuación de 76/100 en Metacritic. Ahora llega a su temporada final y muchos se preguntan si replicará el desenlace de la historia, que concluyó su trama en 2012. (El sello WildStorm pertenece a DC Comics, que, al igual que CNN en Español, forma parte de Warner Bros. Discovery).

La temporada final de “The Boys” se estrena este miércoles 8 de abril, con la emisión de dos episodios consecutivos.

Este es el orden con que se estrenarán en streaming; el episodio final se conocerá el 20 de mayo.

8 de abril: episodios 1 y 2

episodios 1 y 2 15 de abril: episodio 3

episodio 3 22 de abril: episodio 4

episodio 4 29 de abril: episodio 5

episodio 5 6 de mayo: episodio 6

episodio 6 13 de mayo: episodio 7

episodio 7 20 de mayo: episodio final

A lo largo de cuatro temporadas, “The Boys” ha mostrado el enfrentamiento de un equipo de cinco personas con distintas habilidades, liderado por Billy Butcher (Karl Urban), contra los superhéroes controlados por la corporación Vought. A diferencia de la Liga de la Justicia en DC Comics, en “The Boys” los superhéroes son personas crueles y egoistas, más interesadas en ejercer el poder y defender los intereses comerciales de la corporación Vought que en ayudar a la humanidad. El superhéroe más poderoso de todos (y el más cruel y psicópata) es Homelander (Antony Starr).

Una de las grandes revelaciones de la serie es que los superhéroes en “The Boys” son el producto de la administración de un suero a niños por parte de la corporación Vought.

En la temporada 4, el principal objetivo de los “muchachos” es evitar que Vought se haga con el poder político en Estados Unidos para lo que ha impulsado la carrera de la vicepresidenta Victoria Neuman (Claudia Doumit), con Homelander como el verdadero poder detrás de la primera magistratura.

Billy Butcher se inyectó el suero de Vought para adquirir superpoderes tras reconocer que la única manera de vencer a Homelander es con poderes similares. Pero la ingesta de este suero ha deteriorado su salud al punto de que solo le quedan unos pocos meses de vida.

Parte de la clave del desenlace de esta lucha reside en Ryan (Cameron Crovetti), el hijo de Homelander, dotado de los mismos superpoderes de su padre, y quien no ha decidido a quién apoyará en la batalla final.

La cuarta temporada concluye con Butcher matando a Victoria Neuman y traicionando a sus antiguos camaradas para obtener un suero que acabará con la vida de todos los superhéroes en el planeta. La muerte de Neuman es la excusa perfecta para que Homelander implique como culpable al presidente de EE.UU. y así avance en su ascenso al control total del país.

Finalmente, en una escena poscréditos se revela que el superhéroe Soldier Boy (Jensen Ackles), versión en “The Boys” del Capitán América de Marvel y padre biológico de Homelander, está vivo, lo que sugiere que jugará un papel clave en el desenlace de la historia.

El elenco regular de la serie en la temporada 5 incluye a Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie y Cameron Crovetti.

Los nuevos episodios incorporan a nuevos actores al elenco: Ely Henry, Dylan Colton, Emma Elle Paterson y Maitreyi Ramakrishnan. Los tres últimos darán vida a los Teenage Kix, el grupo de superhéoes adolescentes de Vought.

“The Boys” llega a su fin, pero el universo de superhéroes creado por Garth Ennis seguirá a través de tres spinoffs. El primer de ellos es “Gen V”, se estrenó en 2023 y trata sobre un grupo de jóvenes universitarios con superpoderes enfrentados también a la corporación Vought. La temporada 2 se emitió en 2025, pero Prime Video no ha dado luz verde a nuevos episodios.

El segundo spinoff está en fase de producción y se titula “Vought Rising”. Está ambientado en la década de 1950 y se centra en la primera generación de superhéroes de la corporación Vought. Allí participan como protagonistas dos personajes que ya vimos en “The Boys”: Soldier Boy (Jensen Ackles) y Stormfront (Aya Cash).

El tercer spinoff se llama “The Boys: Mexico” y está en fase de desarrollo, por lo que no se ha revelado su trama ni su elenco.

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