Un alto el fuego precario presagia un futuro incierto para las traicioneras conversaciones entre Estados Unidos e Irán

Análisis por Stephen Collinson, CNN

La triste realidad es que los altos el fuego en Medio Oriente no siempre detienen los disparos.

La suspensión de las hostilidades con Irán por parte del presidente Donald Trump ya encaja en el patrón. El primer día, era difícil verificar siquiera su existencia.

La confusión era compleja y multifacética.

Estados Unidos, Israel e Irán no lograron ponerse de acuerdo sobre los términos del alto el fuego, después de que un fuerte ataque israelí en Líbano llevara a Teherán a denunciar una violación.

Mientras tanto, Washington y Teherán ofrecieron versiones contradictorias sobre si el estrecho de Ormuz estaba abierto o cerrado. Además, los estados del Golfo informaron de uno de los ataques iraníes más intensos de la guerra, que activó múltiples alertas de drones y misiles.

Las tensiones no solo desestabilizaron la tregua. Pusieron de relieve las enormes brechas de percepción y confianza antes de las conversaciones en Pakistán este fin de semana destinadas a convertir una pausa de dos semanas en los combates en un acuerdo más permanente

La retórica y las exigencias publicadas tanto por Estados Unidos como por Irán indican que ambos adversarios entrarán en el proceso exigiendo una capitulación casi total el uno del otro en cuestiones como el programa nuclear iraní y su supuesto derecho a fabricar misiles.

Estas diferencias implican que sería un gran logro si el principal representante de Estados Unidos, el vicepresidente J.D. Vance, consiguiera algo más que aclarar los términos del alto el fuego.

Existe un riesgo considerable de que ocurra lo contrario y que las conversaciones pongan al descubierto divisiones que podrían hacer fracasar el proceso.

Teniendo esto en cuenta, y en el contexto del inestable comienzo del alto el fuego, las afirmaciones del presidente esta semana de que Estados Unidos e Irán trabajarían juntos para extraer el uranio enriquecido de Teherán —y que podrían montar una empresa conjunta para beneficiarse del paso de petroleros por el estrecho de Ormuz— parecían pura fantasía.

Y la declaración de Irán al final del día de que había cerrado el estrecho —un importante punto estratégico para la exportación mundial de petróleo— fue una señal de que pretende explotar plenamente una nueva forma de influencia de la que carecía antes de que Trump comenzara la guerra.

Las reivindicaciones contrapuestas pueden ser útiles al inicio de un proceso de paz. Pueden brindar a las partes en conflicto margen político para que cada una reivindique su victoria y para maniobrar en las negociaciones y los compromisos futuros.

Tanto Washington como Teherán celebraron la victoria el miércoles. Los partidarios del régimen salieron a las calles de la capital iraní para festejar y quemar banderas estadounidenses e israelíes.

En Washington, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, intentó reforzar la imagen de su jefe afirmando: “Nunca subestimen la capacidad del presidente Trump para promover con éxito los intereses de Estados Unidos y negociar la paz”.

La administración Trump tiene argumentos sólidos para afirmar que 40 días de bombardeos incesantes degradaron gravemente la capacidad misilística de Irán, devastaron su armada y fuerza aérea, y causaron serios daños a su complejo militar-industrial.

Sin embargo, las afirmaciones de la Casa Blanca de haber logrado un “cambio de régimen” quedaron desmentidas por la resistencia iraní del miércoles.

Y si bien las reservas de uranio enriquecido de Teherán podrían estar bajo escombros tras los ataques aéreos estadounidenses del año pasado, su presencia implica que seguirán representando una amenaza potencial en el futuro.

La Casa Blanca insistió en que los informes de los medios que citaban correctamente una serie de exigencias draconianas de negociación iraníes eran falsos y que Trump se basaba en información diferente de Teherán, que consideraba más viable.

Y si bien se acumulaban las pruebas de que pocos petroleros habían transitado aún por el estrecho, Leavitt afirmó que Irán había comunicado en privado a la Casa Blanca que, en efecto, estaba abierto.

Lo que podría calificarse, con benevolencia, de flexibilidad por parte de la Casa Blanca, tal vez fue necesario para mantener la frágil base del alto el fuego.

Pero también fue un intento evidente de preservar la ilusión política de que Trump había logrado una gran victoria en una guerra que, según las encuestas, es profundamente impopular.

“Otros presidentes se limitaron a esperar y posponer el problema. El presidente Trump hizo historia”, declaró el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Resulta difícil conciliar esta valoración con los acontecimientos del primer día del alto el fuego.

Los problemas se acumulan para el equipo de Trump antes de las conversaciones previstas bajo los auspicios de Pakistán, que ha estado utilizando su amistad con Teherán y Washington para intentar lograr un avance decisivo.

En primer lugar, está la cuestión de la ofensiva israelí en Líbano, que podría frustrar las conversaciones incluso antes de que comiencen.

Los intensos ataques contra combatientes de Hezbollah, respaldados por Irán, sugieren que Israel se está aprovechando de una tregua en las operaciones contra Irán.

Teherán insiste en que los ataques constituyen una violación del alto el fuego y los utiliza para justificar el cierre del estrecho de Ormuz. Washington insiste en que Líbano no está incluido en el acuerdo.

Vance intenta calmar la situación insistiendo en que Irán ha sido víctima de un malentendido de buena fe sobre el alcance del alto el fuego.

Pero el incipiente proceso diplomático queda en entredicho cuando una de las partes desconoce un aspecto crucial del alto el fuego. Esta falta de comunicación también refleja la ausencia de un acuerdo formal que consolide la tregua.

Además, la insinuación israelí de que la guerra del Líbano es independiente de la que mantiene con Irán resulta inaceptable para Teherán.

El miércoles, más de cien ataques aéreos, que causaron la muerte de al menos 182 personas, tuvieron como objetivo a Hezbollah, un grupo afín fundamental para la influencia regional de Irán.

Esta dinámica regional tan traicionera explica los temores de que el alto el fuego no se mantenga hasta el fin de semana.

Si la reunión llega a celebrarse, probablemente será solo el comienzo de un proceso tortuoso que pondrá a prueba la habilidad y la resistencia de Trump y su equipo.

Las negociaciones con Irán suelen ser agotadoras y prolongadas. En este caso, la República Islámica parece tener una posición ventajosa gracias a su control del estrecho de Ormuz, una baza que puede utilizar para mantener a la economía global como rehén.

También puede usar esta nueva ventaja como fuente de ingresos para imponer aranceles a los petroleros, como arma para castigar a Estados Unidos en las negociaciones, o como incentivo para lograr el levantamiento de las sanciones estadounidenses.

Este conjunto de problemas es mucho más complejo que los que se presentaron durante el exitoso proceso de la administración Obama para lograr un acuerdo nuclear con Teherán.

Aquel proceso duró 18 meses. Durante los dos mandatos de Trump, no ha habido ninguna señal de que posea una paciencia similar.

La suposición habitual de un presidente magnate inmobiliario de que Irán, como la mayoría de sus adversarios, está ansioso por llegar a un acuerdo, podría ser un error de juicio respecto a sus oponentes, profundamente ideológicos.

“Hay cero probabilidades de que uno vaya a Pakistán por un par de días y salga con un acuerdo”, declaró Brett McGurk, exalto funcionario de seguridad nacional de Estados Unidos y ahora analista de asuntos globales de CNN.

En declaraciones a Kasie Hunt de CNN, McGurk aconsejó ralentizar el proceso porque, sin acuerdos diplomáticos preestablecidos, podría producirse un “colapso”.

Las perspectivas de éxito son aún más inciertas dadas las cambiantes condiciones políticas provocadas por la muerte de muchos altos dirigentes iraníes en la guerra, incluido el ayatola Alí Jamenei.

Los funcionarios supervivientes, que han soportado todo el poderío militar de Estados Unidos e Israel durante más de un mes, podrían concluir que tienen la ventaja.

Mientras la guerra hacía estragos, muchos observadores se preguntaban cómo Trump podría salir del aprieto geopolítico en el que se había metido. Pero no hay indicios de que su dilema vaya a resolverse optando por una vía diplomática alternativa.

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