Agentes de ICE comienzan su retiro de algunos controles de seguridad aeroportuarios tras apoyo a la TSA para gestión de filas

Alexandra Skores

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas han comenzado a retirarse de algunos controles de seguridad en aeropuertos de Estados Unidos, donde habían estado asistiendo a los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) en la gestión de filas de pasajeros de varias horas durante el cierre parcial del Gobierno.

A partir de la semana pasada, los agentes concluyeron sus labores en los controles en algunos de los 14 aeropuertos de Estados Unidos a los que el presidente Donald Trump los desplegó el 23 de marzo.

Los tiempos de espera de seguridad en muchos aeropuertos de Estados Unidos aumentaron drásticamente después de que los trabajadores de la TSA dejaran de presentarse a trabajar cuando la interrupción de la financiación del Gobierno impidió que se les pagara. Las tasas de ausencias disminuyeron una vez que Trump ordenó al departamento pagar a los empleados usando dinero de un amplio proyecto de ley de política interna aprobado el verano pasado.

Aunque no están capacitados para hacer todo lo que hacen los agentes de la TSA, los agentes de ICE estaban verificando la identificación al inicio de los controles, gestionando a las multitudes e incluso repartiendo botellas de agua a los pasajeros que esperaban en las filas.

En una audiencia presupuestaria del Concejo Municipal el miércoles, la directora ejecutiva interina y directora financiera del Aeropuerto Internacional de Filadelfia, Tracy Borda, dijo que los agentes de ICE ya no estarán en el aeropuerto a partir de este jueves.

“La buena noticia es que estamos en un punto en el que nos dicen que a partir del (jueves), no tendremos más agentes de ICE en el aeropuerto”, dijo Borda. “Deberían haberse ido. Puede haber otras partes del país que todavía estén viendo filas. No estamos seguros”.

Borda dijo que cuando se le notificó por primera vez que ICE vendría al aeropuerto, envió una carta a 17.000 empleados notificándoles que los agentes estarían presentes.

“Realmente no tuvimos problemas”, dijo Borda, al hablar de las funciones de los agentes de ICE en el aeropuerto.

El Aeropuerto Internacional Cleveland Hopkins dijo a CNN que los agentes de ICE se habían ido a partir del viernes pasado.

En el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor, los agentes ya no estaban asistiendo a partir del lunes, confirmó un portavoz.

Un portavoz del Aeropuerto Internacional de Pittsburgh también confirmó que ya no había agentes de ICE en el aeropuerto.

Otros aeropuertos, incluidos el Aeropuerto William P. Hobby de Houston y el Aeropuerto Intercontinental George Bush; los aeropuertos del área de la ciudad de Nueva York, John F. Kennedy International, LaGuardia y Newark Liberty International; y el Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida en Fort Meyers, remitieron a CNN al Departamento de Seguridad Nacional o a la TSA para comentarios. Ninguno ha respondido a una solicitud de información.

Si bien el papel de ICE ayudando a la TSA en los controles está llegando a su fin, los agentes aún podrían seguir realizando operaciones de cumplimiento de la ley en las terminales.

Según Reuters, las pistas compartidas por funcionarios federales de seguridad aeroportuaria llevaron a ICE a arrestar a 800 personas desde el inicio de la Presidencia de Trump hasta febrero de 2026. Las detenciones, que ocurrieron mucho antes de que ICE fuera desplegado para asistir en los controles, ilustran la estrecha relación entre las diferentes partes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

The-CNN-Wire

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