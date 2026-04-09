Cinco maestros del cine contemporáneo y sus estrenos para 2026

Por Juan Carlos Arciniegas, CNN en Español

Ahora que finalmente recibió un premio Oscar a mejor director y que su prolífica carrera lo certifican como uno de los maestros del cine contemporáneo en Hollywood, Paul Thomas Anderson merece un buen descanso para celebrar el éxito de “One Battle After Another”.

Mientras, varios de sus homólogos, nos motivarán a seguir visitando las salas de cine durante los próximos meses.

El primero de ellos es el maestro Steven Spielberg, quien recibió su último Oscar por dirección hace mucho, en 1999, por “Saving Private Ryan”.

En esta ocasión, con “Disclosure Day” (“El día de la revelación”, en español), Steven Spielberg regresa al género de la ciencia ficción y la temática de visitas extraterrestres a nuestro planeta. En mi opinión, estas historias con las que mejor le quedan cuando se trata de combinar emotividad con tecnología.

La sinopsis oficial no dice mucho: “Si descubriéramos que no estamos solos, si alguien te lo enseñara, te lo demostrara, ¿te asustaría eso?”. Pero para darnos más detalles, ya tenemos un tráiler que inicialmente habla de un aparente encubrimiento gubernamental que pondría en riesgo del futuro de la humanidad.

Es el mismo adelanto que nos muestra a una Emily Blunt en el papel de una mujer que presenta el pronóstico del tiempo en una estación de televisión, quien parece ser una pieza clave o incluso el puente entre nosotros y “ellos”.

Se trata de una historia original, concebida por la mente de Spielberg, pero llevada al papel por uno de sus más cercanos colaboradores, el guionista David Koepp.

Este mes, durante una charla en el pasado festival SXSW, en Austin, Texas, Spielberg celebró que el expresidente estadounidense Barack Obama haya jugado en el pasado con la discusión de si hay vida fuera del planeta Tierra, pues le caía como anillo al dedo a sus planes de promoción para “Disclosure Day”.

“No sé más de lo que ustedes saben, pero tengo una sospecha leve… muy fuerte de que en este momento no estamos solos en la Tierra. Y he hecho una película sobre eso”, comentó Spielberg ante el público.

Fecha de estreno en EE.UU. y Latinoamérica: 12 de junio.

Un mes después de “Disclosure Day”, Christopher Nolan llegará con “The Odyssey” (“La Odisea”), una producción que desde hace un año –y a cuentagotas– ha ido compartiendo detalles con el público, los cuales no han sido siempre bien recibidos. El casco corintio de esa primera foto de Matt Damon en el personaje de Odiseo generó más de una queja.

Por tratarse de una obra clásica de la literatura griega, el público que la leyó –ya fuera por curiosidad intelectual o imposición académica– conoce bien los sucesos allí descritos durante el duro y maravilloso viaje de regreso a casa que emprende el héroe mitológico.

Nolan siempre nos vuela la cabeza con sus enrevesadas historias sobre la relatividad del tiempo y el espacio. Pero al no ser esta una obra original suya, nuestra expectativa tiene que ver más con la forma en la que haya decidido contar las aventuras de Odiseo.

Soy fan de su “Oppenheimer” y ahora espero serlo de su Odisea.

Fecha de estreno en EE.UU. y Latinoamérica: 17 de julio.

Si en su momento celebré que el director Alejandro González Iñárritu hubiera trabajado con Leonardo DiCaprio –de cuya colaboración en “The Revenant” surgió el único Oscar que este último ha ganado en su carrera–, ando igual de intrigado con lo que ahora logren juntos el realizador mexicano y Tom Cruise con la nueva película “Digger”.

¿Será que G. Iñárritu es el amuleto de la buena suerte que le ha faltado a Cruise para ganar su primer premio Oscar como actor?

“El hombre más poderoso del mundo se embarca en una frenética misión para demostrar que es el salvador de la humanidad, antes de que el desastre que ha desatado lo destruya todo”, dice la sinopsis oficial de esta producción.

Hace tres meses, en su corto adelanto, solo vimos la silueta de lo que parecería ser un extravagante personaje, vistiendo pantalones a la rodilla y botas vaqueras y haciendo una reverencia a una pala. Difícil deducir algo a partir de tan pocos detalles.

La película se ha catalogado como un drama de humor negro y el afiche inicial la describe como una comedia de proporciones catastróficas, pero ni en Reddit nadie parece saber a ciencia cierta de qué se trata.

En una cena, hace un par de semanas, alguien me susurró al oído la palabra “fracking”, luego de que yo mencionara a esta película como una de mis más esperadas del año. Si esto llegara a ser cierto, podríamos estar ante la posibilidad de una película cargada de un mensaje socio-político debido al acalorado debate que esta práctica de extracción de hidrocarburos genera hoy en la sociedad.

Fecha de estreno en EE.UU. y Latinoamérica: 2 de octubre.

El realizador franco-canadiense Denis Villeneuve ha sido nominado al Oscar en cuatro ocasiones por sus labores de director, escritor y productor. Las dos últimas candidaturas han sido a mejor película por “Dune”, primera y segunda parte.

Admito que carecer de la estatuilla no lo hace menos consumado que los maestros anteriormente reseñados, y quizá con la conclusión de su trilogía para el cine de la extensa obra de Frank Herbert, Villeneuve pueda decir que la tercera fue la vencida.

“Es una película cargada de más acción, más densa, más poderosa que las otras dos películas”, comentó Villeneuve hace unos días cuando nos presentó a un grupo de periodistas el primer tráiler de “Dune: Part Three” (“Duna: Parte Tres”).

Y aunque al publicar este adelanto en YouTube, su recepción no fue tan masiva e histórica como la que tuvo un día después el de “Spider-Man: Brand New Day”, “Dune: Part Three” tiene muy emocionado a su público fiel, que se la imagina “épica”.

“El mayor logro aquí es haber entregado una trilogía de tan alta calidad en solo cinco años”, destacaba el usuario @Vatsal.Sanwaria en esa plataforma.

Fecha de estreno en EE.UU. y Latinoamérica: 18 de diciembre.

De la nueva película de David Fincher aún no tenemos fecha exacta de estreno, pero según el sitio IMDb, “The Adventures of Cliff Booth” aparece como un proyecto “terminado”. Netflix, como coproductora y distribuidora, tendría la última palabra en lo que a su lanzamiento se refiere.

Lo interesante de esta producción es ver cómo esta historia, originalmente concebida por ese otro maestro que es Quentin Tarantino, evoluciona ahora en manos de Fincher, aunque el guion de este spin-off de “Once Upon a Time… in Hollywood” (2019) sea todo de la autoría del primero.

Se trata además de la cuarta vez que Fincher trabaja con Brad Pitt. Ambos colaboraron por primera vez en “Se7en” (1995) y luego vinieron “Fight Club” (1999) y “The Curious Case of Benjamin Button” (2008).

Si “Once Upon a Time…” fue una carta de amor a Hollywood, al quehacer cinematográfico, quizá “Cliff Booth” sea la invitación que Fincher y Pitt dejen a una industria que pareciera haberse olvidado de contar más historias sobre y desde la que un día se conoció como la “meca del cine”.

Fecha de estreno en EE.UU. y Latinoamérica: Por confirmar.

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