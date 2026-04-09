Detienen al esposo de la mujer estadounidense desaparecida en las Bahamas

Por Taylor Romine, Chris Boyette y Martín Goillandeau, CNN

La policía de las Bahamas arrestó al esposo de una mujer estadounidense desaparecida días después de que este dijera a los investigadores que ella se había caído por la borda de un bote auxiliar en aguas turbulentas, según informó su abogada.

La Real Fuerza de Policía de las Bahamas comunicó el miércoles que un hombre estadounidense había sido puesto bajo custodia en relación con el caso y estaba siendo interrogado. El comunicado de la agencia no revelaba su identidad.

La abogada Terrel Butler confirmó que Brian Hooker era el hombre que había sido arrestado y afirmó que este “niega categórica e inequívocamente haber cometido delito alguno” en relación con la desaparición de su esposa. “Él ha estado cooperando con las autoridades pertinentes como parte de una investigación en curso”.

Hooker fue detenido alrededor de las 7:30 p.m. “para ser sometido a interrogatorios adicionales, basándose en ciertos indicios de causa probable que poseemos”, declaró a Reuters el subcomisionado de la policía de las Bahamas, Advardo Dames.

El anuncio se produjo apenas unas horas después de que la Guardia Costera de Estados Unidos informara que había abierto una investigación penal sobre la desaparición de la esposa de Brian, Lynette Hooker, quien se encuentra desaparecida desde el sábado.

Lynette Hooker, de 55 años, y su esposo, Brian Hooker, de 58, ambos estadounidenses originarios de Michigan, habían estado navegando por las Bahamas en su yate, “Soulmate”. Brian dijo a las autoridades locales que regresaban de tierra en un pequeño bote auxiliar cuando Lynette cayó del barco mientras el clima ventoso levantaba un mar turbulento, según la Real Fuerza Policial de las Bahamas.

Después de que las autoridades locales y la Guardia Costera rastrearan la bahía en busca de Lynette, el operativo pasó a ser una operación de recuperación, dijo el martes Richard Cook, jefe de equipo de bomberos de Hope Town Volunteer Fire and Rescue.

La familia de Lynette pidió reiteradamente una investigación más profunda sobre su desaparición a medida que pasaban los días y no recibían actualizaciones de las autoridades bahameñas. La familia le dice a CNN que se han frustrado cada vez más mientras luchan por obtener información.

La Guardia Costera entrevistó durante dos horas este miércoles a la hija de Lynette, Karli Aylesworth, lo que marca la primera vez que Aylesworth es contactada por las autoridades, según su abogado, Ron Marienfeld.

Esto es lo que sabemos.

Las autoridades bahameñas se enteraron por primera vez de la desaparición de Lynette el domingo, cuando su esposo se puso en contacto con ellas e informó que ella se había caído de su bote auxiliar, según la Real Fuerza Policial de las Bahamas.

Más tarde, la policía difundió el relato de Brian e instó al público a hacerse presente si tenía alguna información.

El sábado por la noche, Brian dijo que ambos partieron de Hope Town con destino a Elbow Cay en una pequeña lancha auxiliar de fondo rígido de 2,4 metros (8 pies) de eslora, según un comunicado de prensa de la policía. Se dirigían de regreso a su yate, dijo Cook.

Lynette se cayó del bote mientras estaban en la lancha auxiliar, de acuerdo con la declaración de Brian a la Policía. Cook añadió que Brian contó que la mujer “rebotó” fuera del bote debido a las fuertes corrientes y que no llevaba puesto un chaleco salvavidas.

“Las fuertes corrientes posteriormente se la llevaron”, y “él la perdió de vista”, dijo Brian a la policía. Lynette llevaba las llaves, también conocidas como el cordón de seguridad del motor, cuando cayó del bote auxiliar, lo que hizo que el bote perdiera potencia, por lo que él intentó remar hasta la orilla, según su relato compartido por la policía.

“A pesar de los desesperados intentos por alcanzarla, los vientos y las corrientes nos separaron aún más. Seguimos buscándola y ese es mi único enfoque”, dijo su esposo a CNN en un comunicado.

Brian dijo que la última vez que vio a Lynette, ella nadaba hacia la orilla, según Cook.

El bote auxiliar fue arrastrada hacia Marsh Harbour, donde finalmente encalló, y Brian “atravesó la maleza hasta llegar a los astilleros de Marsh Harbour, donde se puso en contacto con la Policía local”, dijo Cook.

Brian llegó al astillero alrededor de las 4:00 a.m. del domingo, y alguien allí lo ayudó a notificar a las autoridades sobre su esposa desaparecida, dijo la policía. “Estoy desconsolado por el reciente accidente de navegación en mares impredecibles y vientos fuertes que provocó que mi amada Lynette cayera de nuestro pequeño bote auxiliar cerca de Elbow Cay en las Bahamas”, dijo Brian.

Una vez que la policía fue notificada sobre la desaparición de Lynette, su agencia, junto con la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas y Hope Town Volunteer Fire and Rescue, comenzó a buscar en la zona.

Hope Town Volunteer Fire and Rescue fue notificado a las 5:12 a. m., hora de Miami, y “buscó exhaustivamente durante 6 horas”, pero no pudo encontrar a Lynette, dijo Cook. La Guardia Costera de EE.UU. también realizó una búsqueda aérea de una hora, dijo un portavoz a CNN.

La Real Fuerza de Policía de las Bahamas informó el martes que las autoridades continúan la búsqueda, la cual ha abarcado áreas marítimas, terrestres y aéreas, con el apoyo adicional de tecnología de drones y buzos profesionales.

El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró a CNN que está “al tanto de los informes sobre un ciudadano estadounidense desaparecido cerca de Elbow Cay” y que está “trabajando con las autoridades bahameñas para brindar asistencia”, informó un portavoz de la agencia.

El Departamento de Estado recomienda a los viajeros extremar las precauciones en las Bahamas, país que figura en la lista de destinos con alerta de viaje de nivel 2. “La navegación no está bien regulada. Se han producido lesiones y muertes”, indicó en una advertencia de marzo de 2025.

Mientras las autoridades continúan la búsqueda de Lynette, su hija y su madre declararon a CNN que tienen varias preguntas sobre lo sucedido y que ambas han estado intentando contactar con las autoridades bahameñas para obtener información.

Tras muchos intentos fallidos por hablar con los investigadores, Darlene Hamlett, la madre de Lynette, se apresuró a conseguir un pasaporte de emergencia para volar a las Bahamas, y la hija de Lynette, Karli Aylesworth, ha contratado a un abogado.

“Tenemos muchas preguntas sin respuesta”, declaró Hamlett. “Nuestra familia aún está en estado de shock. Seguimos aferrándonos a la esperanza de que esta tragedia tenga un desenlace positivo”.

Ambas mujeres afirmaron que desean una investigación exhaustiva sobre las circunstancias que rodean la desaparición de Lynette.

Aylesworth dijo en un comunicado: “He tenido acceso a muy poca información. Mi única preocupación es averiguar qué le sucedió a mi madre y asegurarme de que se lleve a cabo una investigación completa y exhaustiva sobre su desaparición”.

La última vez que habló con su madre fue el viernes, dijo a CNN el martes. Se enteró de la desaparición de su madre por su padrastro, Brian, quien le dejó un mensaje de voz, dijo. Aunque no compartió muchos detalles de lo que él dijo en ese mensaje, Aylesworth dijo que le contó que encontraron un flotador que le habían lanzado a su madre.

Cuanto más tiempo Lynette permanezca desaparecida, menos optimista se siente de que su madre vaya a ser encontrada, dijo Aylesworth.

“Cuanto más tiempo pasa, más me cuesta creer que vaya a volver con vida. No creo que se pueda mantenerse a flote durante tanto tiempo”, dijo. “Pero espero que quizá esté en una islita en algún lugar”.

Lynette y Brian llevan casados ​​unos 25 años y navegando desde hace más de una década, declaró Aylesworth a CNN.

Pasaron de un pequeño velero con capacidad para solo dos personas a un velero de más de 15 metros de eslora, con el que navegaban por el lago Michigan, explicó. Su madre y su padrastro llevaban aproximadamente un mes en las Bahamas, añadió Aylesworth.

La pareja ha documentado sus viajes en Instagram y YouTube a lo largo de los años, y recientemente han mostrado sus aventuras en las Bahamas.

Lynette adora explorar y hace mucho ejercicio, comentó su hija. También es muy creativa y disfruta documentando sus aventuras en video, especialmente con su cámara de 360 ​​grados, añadió Aylesworth.

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Con información de Sara Smart y Diego Mendoza, de CNN.