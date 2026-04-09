Coachella 2026: fechas y horario de los conciertos y lista completa de artistas
Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español
La edición 2026 del festival de música de Coachella, en California, marca un hito para los artistas latinoamericanos pues la colombiana Karol G se convirtió en la primera mujer latina en encabezar el cartel de este festival.
El Festival de Música y Artes de Coachella se llevará a cabo en dos fines de semana consecutivos: del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril de 2026. Sabrina Carpenter lidera el cartel este viernes 10, Justin Bieber es el artista principal este sábado 11 y Karol G es la estrella destacada de los conciertos de este domingo 12.
Además de las estrellas que encabezan el cartel, artistas de la talla de The XX, The Strokes, Addison Rae, Young Thug, David Byrne, Jack White, Katseye y Bigbang se presentarán.
Coachella tiene lugar en el Empire Polo Club, en Indio, California, en lo que se conoce como el valle de Coachella. Los conciertos se realizan en un amplio campo con siete escenarios diferentes para acomodar tanto a artistas de fama mundial como a músicos independientes o vanguardistas.
En 2026, Coachella transmitirá actuaciones desde siete escenarios simultáneamente (en comparación seis el año pasado) a través de su canal de YouTube, incluidos el Coachella Stage, Outdoor Theatre, Sahara, Quasar (vertical y horizontal), Mojave, Gobi y Yuma.
Tres escenarios —Coachella, Outdoor Theatre y Sahara— se transmitirán en 4K por primera vez. La transmisión en vivo comienza a las 4 p.m. (hora de Miami) el 10 de abril.
Además de las actuaciones en vivo, los espectadores de Coachella pueden sintonizar Coachella TV, una transmisión continua que emite “actuaciones clásicas, documentales, entrevistas y material detrás de cámaras de los 25 años de historia del festival”, y después se presentarán los momentos destacados de 2026.
A continuación se indican los nombres de los artistas y los horarios en los que se presentarán en Coachella 2026. Todas las horas están indicadas en el tiempo horario del este de Estados Unidos. De último, se identifica el escenario en el que el artista brindará su concierto.
- Anyma: 3:00 p.m., Coachella Stage
- Sabrina Carpenter: 12:05 a.m. (del sábado), Coachella Stage
- The xx: 10:00 p.m., Coachella Stage
- Teddy Swims: 8:30 p.m., Coachella Stage
- Record Safari: 7:15 p.m., Coachella Stage
- Disclosure: 1:35 a.m. (del sábado 11), Outdoor Theatre
- Turnstile: 11:05 p.m., Outdoor Theatre
- Dijon: 9:40 p.m., Outdoor Theatre
- Lykke Li: 8:20 p.m., Outdoor Theatre
- Dabeull: 7:00 p.m., Outdoor Theatre
- Tiffany Tyson: 5:20 p.m., Outdoor Theatre
- Not for Radio: 2:50 p.m., Sonora
- Hot Mulligan: 1:00 p.m., Sonora
- Cachirula & Loojan: 11:25 p.m., Sonora
- Ninajirachi: 10:10 p.m., Sonora
- The Two Lips: 9:00 p.m., Sonora
- Fleshwater: 7:50 p.m., Sonora
- Wednesday: 6:40 p.m., Sonora
- Carolina Durante: 5:35 p.m., Sonora
- Febuary: 4:40 p.m., Sonora
- Doom Dave: 4:00 p.m., Sonora
- Creepy Nuts: 2:05 p.m., Gobi
- Joost: 12:50 a.m. (del sábado), Gobi
- Holly Humberstone: 11:25 p.m., Gobi
- Fakemink: 10:20 p.m., Gobi
- Cmat: 9:15 p.m., Gobi
- Joyce Manor: 8:10 p.m., Gobi
- Newdad: 7:00 p.m., Gobi
- Bob Baker Marionettes: 5:55 p.m., Gobi
- Cahuilla Bird Singers and Dancers: 3:15, Gobi
- Blood Orange: 2:55 p.m., Mojave
- Ethel Cain: 1:35 p.m., Mojave
- Moby: 11:10 p.m., Mojave
- Devo: 9:45 p.m., Mojave
- Central Cee: 8:30 p.m., Mojave
- Bini: 7:15 p.m., Mojave
- Slayyyter: 6:00 p.m., Mojave
- Novasoul: 5:00 p.m., Mojave
- Sexyy Red: 3:05 p.m., Sahara
- Swae Lee: 1:50 p.m., Sahara
- Levity: 12:15 p.m., Sahara
- Katseye: 11:00 p.m., Sahara
- Marlon Hoffstadt: 9:15 p.m., Sahara
- Hugel: 7:50 p.m., Sahara
- Youna: 6:45 p.m., Sahara
- Massio: 5:30 p.m., Sahara
- Gordo: 2:15 p.m., Yuma
- Max Styler: 12:45 p.m., Yuma
- Max Dean x Luke Dean: 11:30 p.m., Yuma
- Prospa: 10:15 p.m., Yuma
- Kettama: 9:00 p.m., Yuma
- Rossi. x Chloé Caillet: 7:45 p.m., Yuma
- Groove Armada: 6:45 p.m., Yuma
- Arodes: 5:45 p.m., Yuma
- Jessica Brankka: 4:45 p.m., Yuma
- Sahar Z: 4:00 p.m., Yuma
- Pawsa: 12:00 a.m. (del sábado), Quasar
- Deep Dish: 10:00 p.m., Quasar
- Tiga: 8:00 p.m., Quasar
- Justin Bieber: 2:25 a.m. (del domingo), Coachella Stage
- The Strokes: 12:00 a.m. (del domingo), Coachella Stage
- Giveon: 10:00 p.m., Coachella Stage
- Addison Rae: 8:30 p.m., Coachella Stage
- Jaqck Glam: 7:15 p.m., Coachella Stage
- David Byrne: 1:20 a.m. (del domingo), Outdoor Theatre
- Labrinth: 11:30 p.m., Outdoor Theatre
- Sombr: 10:05 p.m., Outdoor Theatre
- Alex G: 8:10 p.m., Outdoor Theatre
- Los Hermanos Flores: 6:55 p.m., Outdoor Theatre
- Blondshell: 5:40 p.m., Outdoor Theatre
- Mind Enterprises: 12:45 a.m. (del domingo), Sonora
- 54 Ultra: 10:50 p.m., Sonora
- Rusowsky: 9:40 p.m., Sonora
- Ceremony: 8:30 p.m., Sonora
- Ecca Vandal: 7:20 p.m., Sonora
- Freak Slug: 6:10 p.m., Sonora
- Die Spitz: 5:00 p.m., Sonora
- Triste Juventud: 4:00 p.m., Sonora
- Morat: 1:10 p.m., Gobi
- Bia: 12:00 a.m. (del domingo), Gobi
- Davido: 10:50 p.m., Gobi
- Geese: 9:15 p.m., Gobi
- Luísa Sonza: 8:10 p.m., Gobi
- Whatmore: 7:05 p.m., Gobi
- Noga Erez: 3:05 p.m., Gobi
- Interpol: 1:15 p.m., Mojave
- PinkPantheress: 11:55 p.m., Mojave
- Taemin: 10:30 p.m., Mojave
- Royel Otis: 8:50 p.m., Mojave
- Fujii Kaze: 7:30 p.m., Mojave
- Jack White: 6:00 p.m., Mojave
- Worship: 1:55 a.m. (del domingo), Sahara
- Adriatique: 1:30 a.m. (del domingo), Sahara
- Rezz: 12:10 a.m. (del domingo), Sahara
- Nine Inch Noize: 11:00 p.m., Sahara
- ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U: 9:15 p.m., Sahara
- Hamdi: 8:00 p.m., Sahara
- Zulan: 7:00 p.m., Sahara
- TEED: 5:50 p.m., Sahara
- Seek-One: 5:00 p.m., Sahara
- Armin Van Buuren x Adam Beyer: 2:00 a.m. (del domingo), Yuma
- Boys Noize: 12:45 a.m. (del domingo), Yuma
- Bedouin: 11:15 p.m., Yuma
- Sosa: 9:45 p.m., Yuma
- Ben Sterling: 8:30 p.m., Yuma
- Mahmut Orhan: 7:15 p.m., Yuma
- Riordan: 6:00 p.m., Yuma
- Genesi: 5:00 p.m., Yuma
- Yamagucci: 4:00 p.m., Yuma
- David Guetta: 12:00 a.m. (del domingo), Quasar
- Afrojack x Shimza: 10:00 p.m., Quasar
- Joezi: 8:00 p.m., Quasar
- Karol G: 12:55 a.m. (del lunes), Coachella Stage
- Young Thug: 10:50 p.m., Coachella Stage
- Major Lazer: 9:10 p.m., Coachella Stage
- Wet Leg: 7:45 p.m., Coachella Stage
- Tijuana Panthers: 6:40 p.m., Coachella Stage
- Gabe Real: 5:45 p.m., Coachella Stage
- Bigbang: 1:30 a.m. (del lunes), Outdoor Theatre
- Laufey: 11:40 p.m., Outdoor Theatre
- Foster the People: 9:45 p.m., Outdoor Theatre
- Clipse: 8:15 p.m., Outdoor Theatre
- Gigi Perez: 7:00 p.m., Outdoor Theatre
- Juicewon: 6:00 p.m., Outdoor Theatre
- French Police: 12:10 a.m. (del lunes), Sonora
- Drain: 11:00 p.m., Sonora
- Røz: 9:40 p.m., Sonora
- Los Retros: 8:30 p.m., Sonora
- Jane Remover: 7:20 p.m., Sonora
- Model/Actriz: 6:10 p.m., Sonora
- Glitterer: 5:00 p.m., Sonora
- Panda & Chok: 4:00 p.m., Sonora
- The Rapture: 12:05 a.m. (del lunes), Gobi
- Tomora: 10:45 p.m., Gobi
- Black Flag: 9:30 p.m., Gobi
- Oklou: 8:15 p.m., Gobi
- Cobrah: 7:05 p.m., Gobi
- The Chats: 6:00 p.m., Gobi
- Flowerovlove: 5:05 p.m., Gobi
- FKA twigs: 11:45 p.m., Mojave
- Iggy Pop: 10:10 p.m., Mojave
- Suicidal Tendencies: 8:35 p.m., Mojave
- Little Simz: 7:25 p.m., Mojave
- Samia: 6:15 p.m., Mojave
- Wyldeflower: 5:30 p.m., Mojave
- Kaskade: 1:45 a.m. (del lunes), Sahara
- Subtronics: 12:05 a.m. (del lunes), Sahara
- Mochakk: 10:25 p.m., Sahara
- Duke Dumont: 9:10 p.m., Sahara
- Bunt: 7:45 p.m., Sahara
- Girl Math (Vnssa X Nala): 6:35 p.m., Sahara
- Loboman: 5:30 p.m., Sahara
- Green Velvet x Aybbo: 1:00 a.m. (del lunes), Yuma
- WhoMadeWho: 11:30 p.m., Yuma
- Röyksopp: 10:00 p.m., Yuma
- Carlita x Josh Baker: 8:30 p.m., Yuma
- Mëstiza: 7:15 p.m., Yuma
- &Friends: 6:00 p.m., Yuma
- Azzecca: 5:00 p.m., Yuma
- Le Yora: 4:00 p.m., Yuma
- Fatboy Slim: 11:00 p.m., Quasar
- Joy (Anonymous): 9:00 p.m., Quasar
- Jazzy: 7:00 p.m., Quasar
