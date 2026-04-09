¿Con ropa o desnudo? Los expertos recomiendan cuál es la forma de dormir mejor

Por Lily Hautau, CNN

Si alguna vez has dado vueltas en la cama bajo mantas pesadas, habrás sentido de primera mano cómo el exceso de calor puede arruinar tu sueño.

“La temperatura es uno de los factores más subestimados en lo que respecta al sueño”, afirmó Joseph Dzierzewski, vicepresidente sénior de investigación y asuntos científicos de la National Sleep Foundation. “A menudo oímos hablar de la luz, las pantallas y el estrés; sin embargo, incluso cambios moderados en la temperatura y la circulación del aire pueden influir en la rapidez con la que uno se duerme y en la profundidad del sueño”.

La temperatura central de tu cuerpo desciende de forma natural entre 0,6 y 1 grado Celsius para propiciar el sueño, explicó, y si este proceso de enfriamiento se ve interrumpido, aunque sea levemente, el sueño puede volverse más fragmentado y menos reparador.

Lo más importante es crear lo que Dzierzewski denomina un “microclima de sueño” confortable, en el que el cuerpo no retenga el calor entre la piel, la ropa de dormir y la ropa de cama.

“Para algunas personas, esto puede significar dormir desnudos o con la mínima ropa posible. Para otras resultan muy útiles los tejidos ligeros que facilitan la evacuación de la humedad”, señaló. El objetivo es sentirse cómodo y seguro, al tiempo que se ayuda al cuerpo a enfriarse de forma natural.

Para Brian Diva Cox, residente en Portland, Oregón, la forma más sencilla de lograr ese microclima es prescindir del pijama. Relató que dormir desnudo se convirtió en un hábito nocturno durante su adolescencia y que, si bien ahora como adulto lo hace de manera más ocasional, sigue recurriendo a ello cuando desea priorizar la comodidad y la recuperación, especialmente en aquellas noches en las que dispone de poco tiempo.

“Me despierto totalmente renovado”, comentó, y añadió que invariablemente se siente lleno de energía y que, al día siguiente, el gráfico de sueño de su reloj inteligente refleja una mejora en la calidad de su descanso.

Ya sea que decida dejar de usar pijama o simplemente opte por prendas más ligeras, reducir el aislamiento térmico puede facilitar que su cuerpo libere el calor acumulado. Curiosamente, Dzierzewski también señaló que calentar las manos y los pies antes de acostarse puede ayudar al cuerpo a disipar el calor con mayor eficiencia y a conciliar el sueño más rápidamente. Para aquellas personas que, por naturaleza, suelen tener las extremidades frías, mantenerlas a una temperatura agradable durante el sueño también puede contribuir a lograr un descanso más estable.

El nivel de humedad presente en el aire también es un factor relevante.

“Una humedad ambiental elevada limita la capacidad del cuerpo para enfriarse a través de la transpiración”, explicó. Por este motivo, el uso de materiales transpirables —capaces de evacuar la humedad— en colchones, ropa de cama y prendas de dormir puede ayudar al cuerpo a liberar el exceso de calor. Mantener la habitación a una temperatura más fresca —típicamente entre alrededor de 15 a 19 grados Celsius— y con una buena circulación de aire también puede favorecer este proceso, explicó Dzierzewski. Sé flexible con dichas temperaturas, ya que la sensación de confort puede variar de una persona a otra: quienes tienden a sentir calor al dormir o están experimentando cambios hormonales suelen preferir el extremo más fresco de este rango.

Por último, no se trata únicamente de establecer una temperatura más baja, sino de mantenerla constante a lo largo de la noche. Las fluctuaciones bruscas pueden hacerte despertar a mitad de la noche si el cuerpo comienza a sobrecalentarse.

La temperatura no solo afecta la calidad del sueño, sino que también desempeña un papel en la salud reproductiva.

“Los testículos se encuentran fuera del cuerpo por una razón: la producción óptima de esperma requiere temperaturas unos pocos grados por debajo de la temperatura corporal central”, afirmó el Dr. Jamin Brahmbhatt, colaborador de CNN, urólogo y cirujano robótico en Orlando Health. Por ello, lo que elijas ponerte —o no— para dormir puede ser importante.

Brahmbhatt, quien también es profesor asistente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Florida Central, hizo referencia a un amplio estudio de la Universidad de Harvard que demostró que los hombres que usaban calzoncillos tipo bóxer presentaban una mayor concentración de esperma que aquellos que optaban por estilos ajustados. Sin embargo, señaló que el factor clave no es la estrechez en sí misma, sino el calor.

“La ropa interior ajustada retiene el calor contra el cuerpo”, explicó, haciéndose eco del mismo razonamiento detrás de las advertencias sobre el uso de jacuzzis: el exceso de calor. “No se trata tanto de la compresión, sino más bien del nivel de aislamiento térmico”, comentó.

¿Cuál es la conclusión? Dormir en un ambiente más fresco —ya sea desnudo o con ropa transpirable— puede ayudar a reducir la acumulación de calor durante la noche. Además, un mejor descanso en sí mismo puede favorecer la salud hormonal.

“Cuando los hombres duermen mejor, mejora su producción de testosterona”, añadió. Dado que la testosterona se produce principalmente durante el sueño, un descanso más profundo y reparador puede potenciar la energía, el estado de ánimo y la función sexual. Un mejor descanso conduce a un mejor equilibrio hormonal, lo cual favorece la libido, afirmó.

“No es necesario dormir desnudo para obtener estos beneficios, basta con dormir en un ambiente fresco”, agregó. Si decides prescindir de la ropa, aconsejó que es importante lavar las sábanas con mayor frecuencia.

Dormir desnudo o con ropa mínima junto a tu pareja puede tener beneficios que van más allá del control de la temperatura.

Para algunas parejas, acurrucarse piel con piel se convierte en una “forma de sentirse conectados y cercanos”, afirmó Ian Kerner, colaborador de CNN y terapeuta matrimonial y familiar con licencia. No tiene por qué ser algo sexual —añadió—, pero puede ayudar a mantener viva la sensación de conexión y, en ocasiones, crea más oportunidades para el sexo cuando las parejas llegan a la cama exhaustas.

Incluso cuando no conduce al sexo, el contacto en sí mismo puede ser significativo. El contacto piel con piel se asocia con la oxitocina, una hormona vinculada al apego y la cercanía emocional, señaló.

“Es una forma agradable de presentarse en la cama sin sentir deseo sexual, pero con la posibilidad de llegar a sentirlo”, comentó Kerner. “A las parejas con las que trabajo que duermen desnudas, les gusta; se convierte en un ritual”.

Conversar con tu pareja antes de decidir “prescindir del pijama” es fundamental. Por eso, Kerner compartió algunos consejos sobre cómo abordar el tema. Un enfoque que podrías adoptar es uno ligero y divertido, diciendo “Esta noche voy a dormir desnudo. ¿Te animas a acompañarme?”, sugirió, haciendo hincapié en que esto no tiene por qué ser algo sexual. Otra opción es expresarle a tu pareja que extrañas la intimidad o la sensación de cercanía, y proponerle meterse en la cama desnudos como una forma de sentirse más conectados, explicó.

A las parejas que intentan reconectar, a veces les sugiere lo que él denomina una “ventana de disposición”: una estrategia libre de presiones para priorizar la cercanía. No es necesario que ambos lleguen con deseo, basta con que tengan la disposición. “Dormir desnudos, uno al lado del otro, podría ser un primer paso”, afirmó. “No tienen que convertirlo en un hábito; basta con hacerlo una vez a la semana, simplemente para ver qué se siente”.

Si bien Kerner no considera que dormir desnudo sea un requisito indispensable, señala que puede servir como excusa para meterse en la cama, estar desnudos y sin teléfonos, y conectar humanamente el uno con el otro durante un rato.

Ya sea que decidas abandonar el pijama por completo o simplemente cambiar a tejidos más ligeros, el objetivo es el mismo: ayudar a que tu cuerpo se refresque, lograr un sueño más profundo y, potencialmente, sentirte un poco más conectado en el proceso. Si decides dormir desnudo, asegúrate de tener ropa a mano en caso de emergencias.

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