El mundo espera con ansiedad para ver si las conversaciones de paz entre EE.UU. e Irán dan resultado. Esta es la situación

Por Lex Harvey, CNN

La vida de millones de personas en todo Medio Oriente, y el destino de la economía mundial, dependerán del resultado de las cruciales conversaciones que mantendrán este fin de semana Estados Unidos e Irán en Pakistán.

Las calles de la capital, Islamabad, han quedado desiertas debido a un repentino feriado público de dos días, declarado para reforzar la seguridad ante la llegada de las delegaciones estadounidense e iraní para sus primeras negociaciones desde el comienzo de la guerra.

El frágil alto el fuego de dos semanas que allanó el camino para las conversaciones se mantiene por ahora. Sin embargo, el masivo y letal bombardeo israelí contra Hezbollah y los desacuerdos sobre la inclusión del Líbano en la tregua aún podrían hacer fracasar las reuniones.

Esto es lo que sabemos:

Según la Casa Blanca, las conversaciones entre Irán y Estados Unidos comenzarán el sábado por la mañana, hora local de Islamabad.

La delegación estadounidense estará encabezada por el vicepresidente J.D. Vance, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

Teherán no ha anunciado oficialmente su delegación, pero algunos medios locales informan que estará encabezada por el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Ghalibaf, un miembro influyente del régimen con fama de reprimir la disidencia, se ha convertido en un interlocutor clave para la administración Trump durante la guerra. Muchos líderes iraníes han muerto en ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel en las últimas semanas.

Dado a que ambas partes no parecen ponerse de acuerdo sobre el contenido del alto el fuego, lograr un consenso sobre la agenda de las conversaciones podría resultar complicado.

Trump ha citado “una propuesta de 10 puntos de Irán”, que calificó de “una base viable sobre la cual negociar”.

Pero entonces Irán comenzó a difundir una lista de diez puntos que incluía exigencias que Estados Unidos jamás podría aceptar, como el reconocimiento de su control sobre el estrecho de Ormuz, reparaciones por los daños de guerra y el levantamiento de todas las sanciones.

Otras versiones publicadas en los medios estatales también incluían el reconocimiento del derecho del país al enriquecimiento nuclear.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que Trump se refería a un plan diferente de 10 puntos que era “más razonable”.

Mientras tanto, Trump y su equipo tienen su propia propuesta de 15 puntos.

Dicho plan no se ha revelado en su totalidad, pero se dice que incluye el compromiso de Irán de no poseer armas nucleares, la entrega de su uranio altamente enriquecido, la limitación de las capacidades de defensa de Teherán y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Una cuestión clave ahora es si las conversaciones darán lugar a algún tipo de punto intermedio, o si fracasarán y reiniciarán una guerra que ya ha causado destrucción en partes de Medio Oriente y ha desencadenado una crisis petrolera mundial histórica.

La inclusión del Líbano en el alto el fuego es un tema de controversia constante que también corre el riesgo de desbaratar las conversaciones del fin de semana.

Irán ha afirmado repetidamente que el alto el fuego abarca los ataques contra Hezbollah, su aliado con sede en el Líbano, haciéndose eco de la postura de Pakistán, que ayudó a negociar el acuerdo. Sin embargo, Israel y Estados Unidos han declarado que el alto el fuego no incluye al Líbano.

El miércoles, apenas unas horas después de que entrara en vigor el alto el fuego, Israel lanzó su mayor oleada de ataques en el Líbano desde que comenzó la guerra, bombardeando barrios concurridos sin previo aviso y causando la muerte de al menos 303 personas y dejando más de 1.000 heridos, según el Ministerio de Salud libanés.

Los ataques provocaron una rápida reacción internacional y la ira de Irán. Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, declaró el jueves que Líbano y sus aliados forman una “parte inseparable del alto el fuego” y que “el tiempo se acaba”.

Las críticas a Israel también llegaron de todo el mundo, incluso de potencias europeas y del Golfo, que temían que el alto el fuego pudiera romperse incluso antes de que comenzaran las conversaciones.

Vance afirmó que había habido un “malentendido legítimo” respecto a la inclusión del Líbano en el alto el fuego. También señaló que los israelíes deberían “reconsiderar un poco” sus ataques en curso.

Según la Casa Blanca, la reapertura de esta vía marítima crucial, que Irán ha bloqueado de facto durante semanas, causando estragos en los mercados petroleros mundiales, fue otra parte del acuerdo.

Pero desde el alto el fuego, solo un puñado de embarcaciones ha podido atravesar el punto estratégico. Cientos de barcos siguen atrapados en el golfo Pérsico con miles de tripulantes a bordo.

Irán suspendió el tráfico de buques petroleros a través del estrecho de Ormuz tras el ataque israelí al Líbano, según informó la agencia de noticias semioficial Fars.

El presidente del Parlamento iraní, Ghalibaf, reafirmó esta postura, declarando que “las violaciones del alto el fuego conllevan consecuencias graves y respuestas contundentes”.

El jueves, Vance reiteró que si Irán no cumple su promesa de reabrir el estrecho, el alto el fuego terminará. Trump también advirtió a Irán que no cobre peajes a los petroleros en esta importante ruta marítima.

A pesar de la confusión, funcionarios estadounidenses trabajaban con rapidez el jueves para prepararse para las negociaciones, según informaron a CNN personas familiarizadas con el asunto.

Si Irán decide retirarse, “sería una tontería, pero es su decisión”, indicó Vance.

A pesar de los desacuerdos, Trump declaró a NBC que era “muy optimista” sobre la posibilidad de un acuerdo de paz tras las conversaciones de este fin de semana en Islamabad, y afirmó que los líderes iraníes parecían abiertos a la paz en contactos privados.

“Son mucho más razonables”, declaró a NBC. “Están aceptando todo aquello que tienen que aceptar. Recuerden que han sido conquistados. No tienen ejército”, afirmó.

El mensaje público de Irán es marcadamente diferente, y varios medios de comunicación estatales afirman que el país ha logrado una victoria rotunda al sobrevivir al ataque de Estados Unidos e Israel y al conseguir que Washington se siente a la mesa de negociaciones.

Y, aun si las conversaciones siguen adelante, es difícil decir si la brecha entre las dos partes se cerrará durante un fin de semana en Pakistán.

Según fuentes familiarizadas con las conversaciones sobre el alto el fuego, se espera que la reunión del fin de semana sea la primera de varias negociaciones intensas sobre un acuerdo a largo plazo y duradero para poner fin a la guerra.

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Con información de Ross Adkin, Jessie Yeung, Michael Rios, Maureen Chowdhury, Dana Karni, Mohammed Tawfeeq, Tal Shalev, Lauren Said-Moorhouse, Tamara Qiblawi, Charbel Mallo, Jennifer Hansler, Kylie Atwood, Sophie Tanno, Magdalena Sofia Vitores Moreno, Rhea Mogul, Sophia Saifi y Riane Lumer.