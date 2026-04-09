Elissa Slotkin quiere mostrarles a sus compañeros demócratas cómo ganar en territorio de Trump

Por Jeff Zeleny, CNN

La senadora Elissa Slotkin sabe cómo ganar en territorio trumpista. Está tratando de mostrarles el camino a sus compañeros demócratas.

“No nos ayudamos a nosotros mismos fingiendo que no tenemos un problema, ¿de acuerdo?”, declaró Slotkin a los demócratas en una cena del partido el martes por la noche. “Estar a la defensiva no lleva a ninguna parte. Hay que pasar a la ofensiva para ganar”.

La senadora de Michigan trajo consigo una dosis de medicina dura para los demócratas durante su visita a Iowa, la última parada de una gira por estados que ganó el presidente Donald Trump, y que ella cree que pueden ser el centro del resurgimiento del partido en las elecciones de mitad de mandato y más allá.

“Si logramos encontrar la manera de ganar en el centro del país, podremos hacerlo también en la costa”, comentó Slotkin. “Pero lo que funciona en la costa no necesariamente funciona en el centro del país”.

Al unirse a una larga lista de demócratas que contemplan una posible candidatura presidencial en 2028, Slotkin se está posicionando claramente en el centro, tanto geográfica como políticamente, mientras pone a prueba su mensaje en los últimos meses ante audiencias en Missouri, Idaho, el oeste de Pensilvania, Wisconsin, Iowa y Ohio.

Sus apariciones tienen como objetivo fortalecer al partido en su lucha por obtener el control del Congreso este otoño, un argumento que expuso aquí en la cena anual de recaudación de fondos del Partido Demócrata del Condado de Polk el martes por la noche, pero sus ambiciones más amplias cobran vida con poca persuasión.

“Solo quiero ser parte del cambio que creo que necesitamos en este partido”, manifestó Slotkin a CNN en una entrevista después de su discurso. “No soy tan arrogante como para pensar que tengo que ser yo, pero quiero ser parte de la próxima generación, sin duda alguna”.

Slotkin, como política, es un producto de la era Trump.

En 2018, obtuvo un escaño en el Congreso en un distrito favorable a Trump durante sus primeras elecciones de mitad de mandato.

Dos años después, fue reelegida con Trump como candidato principal. En 2024, ganó por un estrecho margen un escaño en el Senado de Estados Unidos, incluso cuando Trump se impuso en Michigan.

Ella minimiza cualquier división ideológica entre los demócratas —una posibilidad que sin duda se pondrá a prueba en las campañas de 2026 y 2028— y afirmó que el partido debería encontrar la unidad para dejar atrás la era Trump.

Sin embargo, con solo el 28 % de los estadounidenses con una opinión favorable del Partido Demócrata, según la última encuesta de CNN, los desafíos que enfrentan Slotkin y otros líderes son evidentes.

“Antes hablábamos de si eras progresista o moderado. Ese debate ya no existe. Ahora es luchar o huir”, afirmó Slotkin, y añadió que, a pesar de tener una formación más moderada, “¡estoy en el equipo de la lucha, al 100 %!”.

Slotkin provocó la ira del Gobierno de Trump el año pasado por organizar un video que ella y otros cinco legisladores demócratas grabaron, instando a los miembros de las fuerzas militares a resistir órdenes ilegales. El Departamento de Justicia intentó acusar al grupo, pero no logró obtener una imputación.

Al presentarse ante nuevas audiencias, repasa su historial electoral, elección por elección, dejando claro que una de sus mayores bazas es ganar en lugares donde otros demócratas han tenido dificultades para hacerlo.

Ella pronunció la respuesta demócrata al discurso de Trump ante una sesión conjunta del Congreso el año pasado, optando por hablar desde la ciudad de Wyandotte, Michigan, que, según señaló, tanto ella como Trump ganaron en 2024. Ofreció un mensaje para quienes se sienten desanimados por su regreso.

Ahora, incluso mientras habla de su amistad con los vecinos que votaron por Trump en su ciudad de Holly, Michigan, también lanza una crítica mordaz de la política exterior del presidente, su agenda nacional y el enriquecimiento que, según ella, ha obtenido desde el cargo.

Según ella, la chispa que impulse un cambio de rumbo político para los demócratas debe estar arraigada en la equidad económica.

“En ningún sentido se puede afirmar que la gente está mejor hoy que hace dos años”, señaló Slotkin. “Es imposible”.

Slotkin, de 49 años, fue analista de la CIA mucho antes de postularse para un cargo público.

Se unió al servicio de inteligencia tras cursar estudios de posgrado en Nueva York durante los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Sirvió en Irak en tres ocasiones y trabajó en los equipos de seguridad nacional de las administraciones de George W. Bush y Barack Obama.

A pesar del aumento de las amenazas globales, afirmó que sus mayores preocupaciones están más cerca de casa.

“Creo firmemente que la amenaza más importante y peligrosa para la seguridad nacional de Estados Unidos no proviene del extranjero”, declaró Slotkin. “Es la amenaza a la clase media estadounidense y al sueño americano. Ese es el mayor peligro al que nos enfrentamos”.

Durante su visita a Iowa, Slotkin almorzó con cinco votantes de Trump en Indianola, una ciudad al sur de Des Moines, para escuchar sus inquietudes en todo el espectro político. La reunión fue organizada por Majority Democrats, un grupo de jóvenes funcionarios electos que buscan renovar y revitalizar el partido.

Ella participó en una reunión pública sobre atención médica en apoyo de Sarah Trone Garriott, senadora estatal de Iowa que se postula para el Congreso contra el representante republicano Zach Nunn en una de las contiendas más reñidas del país.

Slotkin ofreció consejos sobre cómo hablar de política con sus vecinos conservadores, diciendo: “El miedo es contagioso, pero también lo es el coraje”. Instó a los demócratas a ser objetivos y a señalar los hechos indiscutibles sobre la economía.

“No se puede discutir sobre el precio de la gasolina en el surtidor ahora mismo. No es negociable decir que todo va de maravilla y que los precios están bajando”, dijo Slotkin. “Puedes tuitearlo todo lo que quieras, pero todo el mundo sabe lo caro que cuesta llenar el tanque”.

Ya pasaron los tiempos en que una visita a Iowa de un demócrata ambicioso significaba automáticamente que exploraría la posibilidad de una campaña presidencial.

“Primero, no se desconecten. Es fácil sentirse agotado, pero Estados Unidos los necesita ahora más que nunca”, solicitó Slotkin en ese discurso, un mensaje que repite hoy en sus paradas de campaña. “Si las generaciones anteriores no hubieran luchado por la democracia, ¿dónde estaríamos hoy?”

El estado perdió su posición privilegiada, que había mantenido durante mucho tiempo, al frente del calendario de nominaciones del partido tras los caucus de Iowa de 2020, pero aún compite por un lugar destacado junto con Michigan y un puñado de estados.

Sin embargo, sigue siendo un lugar donde las aspiraciones presidenciales pueden florecer, y los activistas aún señalan la victoria de Obama en 2008 como un trampolín crucial hacia la Casa Blanca. Además, ganó el estado en dos elecciones generales, siendo el último candidato presidencial demócrata en lograrlo.

Consciente de que ella es una de muchos demócratas que contemplan una posible candidatura —gobernadores, senadores y casi con certeza otros—, instó a los activistas del partido a presionar a los candidatos para que expusieran sus planes, no simplemente escuchar sus críticas a Trump.

“Van a ver pasar por aquí a todos los candidatos, ¿verdad?”, dijo Slotkin. “Quiero que pregunten cuál es su plan ofensivo —su Proyecto 2029— y la propuesta de valor que van a ofrecer como alternativa a lo que Trump está haciendo, en lugar de simplemente señalarlo y decir: ‘Él es malo. Él es malo. Él es malo. Él es malo’”.

“Eso ya lo sabemos”, dijo Slotkin. “¿OK?”

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