Justicia de EE.UU. ordena anular la condena por narcotráfico contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández

Por Sol Amaya y Juan Carlos López, CNN en Español

La Justicia de Estados Unidos ordenó el miércoles anular la condena y sentencia por narcotráfico contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, que en diciembre había sido indultado por el presidente Donald Trump.

Hernández celebró la decisión a través de sus redes sociales. La “Corte de Apelaciones anula sentencia y condena, ordena al juez Kevin Castel eliminar la acusación”, indicó en su cuenta de X el expresidente, quien gobernó Honduras durante dos períodos entre 2014 y 2022.

Además, compartió una imagen de un documento del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito en el que se ordena que “se anule la sentencia del tribunal de distrito y se remita el asunto al tribunal de distrito con instrucciones de desestimar el caso por ser improcedente”.

CNN pudo comprobar la autenticidad de dicho documento. Al haber sido indultado por Trump, en el caso de Hernández ya no se podía proceder a una apelación, por lo que el tribunal le concedió su pedido de anular el proceso en su contra, y el Departamento de Justicia no se opuso a esta decisión.

Sus hijos también celebraron la decisión en un posteo en redes sociales. “La resolución de la Corte de Apelaciones es definitiva, la condena y la sentencia contra nuestro padre, Juan Orlando Hernández, han sido anuladas oficialmente”, dijeron, y añadieron: “Esto significa que, ante la ley, él es un hombre inocente, tal como lo hemos sostenido desde el primer día de esta lucha incansable”.

Hernández se encuentra en Estados Unidos luego de haber salido en libertad gracias al indulto que Trump le concedió en medio de las elecciones generales del 30 de noviembre del año pasado en Honduras. Fue apenas una de las maneras en las que Trump buscó influir en el proceso electoral. También manifestó expresamente, previo a los comicios, su apoyo a Nasry “Tito” Asfura, del conservador Partido Nacional, quien finalmente ganó las elecciones.

Hernández había sido extraditado a Estados Unidos en febrero de 2022, durante el Gobierno de Joe Biden, tras finalizar su segundo mandato. En abril de ese año, fue llevado a Nueva York para ser juzgado por los delitos de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos para el narcotráfico, y posesión de ese tipo de armamento durante la conspiración de narcotráfico.

El Departamento de Justicia de EE.UU. dijo en ese momento en un comunicado que el exmandatario “supuestamente se asoció con algunos de los narcotraficantes más prolíficos del mundo para construir un imperio corrupto y brutalmente violento”.

“Hernández protegió a algunos de los mayores narcotraficantes del mundo, incluido su hermano y exmiembro del Congreso Nacional de Honduras, Juan Antonio Hernández Alvarado, alias ‘Tony Hernández’”, quien en marzo de 2021 fue condenado en EE.UU. a cadena perpetua más 30 años por tráfico de drogas a gran escala, detallaba el comunicado.

El expresidente en reiteradas ocasiones se declaró inocente de los cargos que le imputaba la Justicia de Estados Unidos.

En junio de 2024 fue condenado a 45 años de cárcel, pero cumplió apenas un año y medio de dicha sentencia, ya que en diciembre Trump lo indultó y el exmandatario quedó en libertad.

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