Un hombre polaco fue arrestado tras una investigación encubierta de CNN sobre redes de violación en línea

Por Saskya Vandoorne, Niamh Kennedy, Kara Fox y Anna Odzeniak, CNN

Las autoridades de Polonia arrestaron a un hombre en relación con la presunta violación de una “víctima que no sabía lo que ocurría”, quien fue grabada y cuyo video fue compartido en internet, informó este jueves la Fiscalía de Distrito en Lublin.

El arresto se produce tras una investigación encubierta de CNN sobre redes en línea de hombres que se enseñan entre sí cómo drogar y violar a sus parejas.

Medios de Polonia han identificado al hombre arrestado como “Piotr”, el seudónimo dado al hombre polaco en el centro de la investigación de CNN.

Marek Zych, portavoz de la fiscalía, no confirmó el nombre del sospechoso a CNN, pero sí confirmó que una persona fue detenida por cargos de violación y que “permanece en prisión preventiva durante tres meses”.

El hombre fue acusado bajo el artículo 197 del Código Penal de Polonia, que incluye “una forma agravada de violación cuando la víctima es vulnerable o incapaz de resistir”.

La fiscalía dijo que el hombre “admitió los cargos presentados en su contra”, pero no proporcionó información sobre los próximos pasos del proceso.

En un comunicado, la fiscalía indicó que el hombre enfrenta una posible pena de entre 3 y 20 años de prisión si es declarado culpable.

Como parte de la investigación, las periodistas de CNN Saskya Vandoorne y Niamh Kennedy crearon perfiles encubiertos en sitios pornográficos y chats grupales donde algunos usuarios comparten videos de actos sexuales realizados a mujeres que parecen estar inconscientes.

Piotr era uno de casi 1.000 usuarios que encontraron en un grupo privado de Telegram dedicado a compartir consejos sobre cómo drogar y violar a sus parejas.

Intercambió mensajes con la identidad encubierta de Vandoorne y compartió lo que dijo eran imágenes íntimas sin consentimiento de su esposa. CNN viajó a una ciudad en Polonia para confirmar la identidad del hombre.

CNN se comunicó con la policía de Polonia el mes pasado sobre sus hallazgos.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.