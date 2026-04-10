Lluvias equivalentes a más de un mes azotan zonas de Hawai mientras una tormenta amenaza con causar graves inundaciones

Por Dakota Smith y Chris Dolce, CNN

Una potente tormenta de varios días está azotando Hawai con fuertes lluvias este viernes, lo que ha causado alertas de inundación en un estado que aún se recupera de las devastadoras inundaciones de marzo.

Una advertencia de inundación repentina estaba vigente a primera hora de este viernes en Kauai, donde ha caído más de un mes de lluvia debido a las condiciones más intensas de la tormenta hasta ahora. El Aeropuerto de Lihue registró más de 51 milímetros de lluvia el jueves, lo que es más que todo su promedio de abril. Los acumulados por encima de 152 milímetros son generalizados en las montañas de Kauai, encabezados por 376 milímetros en el monte Waialeale.

Una vigilancia de inundación sigue vigente para todo Hawai hasta la tarde de este viernes, ya que se espera que la tormenta desate más aguaceros que podrían causar inundaciones desde Kauai hasta Oahu, Maui y la Isla Grande.

Todos los departamentos del Gobierno estatal que no estén trabajando en la respuesta y preparación ante la tormenta estarán cerrados en Oahu este viernes, dijo el gobernador Josh Green a última hora del jueves, citando pronósticos de fuertes lluvias y vientos “que podrían comenzar a acercarse (al) amanecer y continuar hasta el mediodía o más tarde”.

“Prepárense para posibles evacuaciones; esto es lo que anticipamos. Un evento en toda la isla”, dijo el alcalde de Honolulu, Rick Blangiardi, en una conferencia de prensa el lunes. Honolulu activará su Centro de Operaciones de Emergencia este miércoles y los primeros equipos para responder a emergencias serán desplegados en áreas vulnerables antes de la tormenta, añadió.

Los meteorólogos de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Honolulu señalaron que la tormenta de esta semana no era una tormenta Kona —como las dos que causaron las inundaciones de marzo—, pero que sus efectos serán los mismos. Las tormentas Kona son sistemas meteorológicos de movimiento lento que se forman y se fortalecen al noroeste de las islas.

También se esperaba que la tormenta de esta semana trajera una amenaza de vientos dañinos en partes centrales y del norte de Kauai y Oahu. No obstante, esa preocupación ha disminuido y no hay informes generalizados de cortes de energía.

Esta es la tercera tormenta que golpea Hawai desde mediados de marzo. La segunda desencadenó las peores inundaciones del estado en 20 años, y muchas áreas aún se están recuperando.

Unos 305 mm de lluvia cayeron de forma generalizada sobre Oahu del 19 al 24 de marzo, desencadenando inundaciones catastróficas que motivaron más de 200 rescates y dañaron o destruyeron cientos de propiedades. El 20 de marzo, las autoridades emitieron una orden de evacuación debido a preocupaciones de que la presa de Wahiawa, propiedad de la compañía Dole Food Company, fallara a medida que subían los niveles de agua. Partes de Maui registraron inundaciones graves y daños por viento por la primera tormenta a mediados de marzo.

Dole vigilará la presa de Wahiawa las 24 horas durante esta última tormenta, dijo a CNN el portavoz William Goldfield. La presa está en “buenas condiciones y plenamente operativa”, añadió.

No hay “preocupaciones urgentes de seguridad de presas” en todo el estado, dijo Hawai en una actualización sobre los preparativos para la tormenta el jueves por la tarde.

En respuesta a las tormentas de marzo, el Gobierno federal aprobó una declaración de desastre mayor para el estado, dijo Green el miércoles en una publicación en redes sociales. Green dijo que también solicitó ayuda de emergencia a medida que la tormenta actual se intensifica.

Las áreas más afectadas siguen siendo vulnerables ante la nueva amenaza de inundaciones, ya que el suelo ya saturado se inundará más rápido y escurrirá hacia los arroyos con mayor rapidez.

“Cada centímetro de lluvia, en lo que a nosotros respecta, ahora es más que un centímetro de lluvia. Simplemente se va acumulando debido a las circunstancias y la gente necesita ser consciente de eso”, señaló Blangiardi.

La lluvia disminuirá en todo Hawai desde la noche de este viernes hasta el sábado, pero otro repunte de lluvia más intensa podría desarrollarse el domingo hasta principios de la próxima semana. Los detalles de la próxima ronda de lluvia aún son inciertos.

La primera ronda de chubascos de la tormenta comenzó a empapar las islas la tarde del martes y persistió hasta la mañana de este miércoles. Los aguaceros desencadenaron advertencias de inundación repentina para partes de Maui y la Isla Grande.

El agua de la inundación entró en una vivienda en el distrito de Puna, en la Isla Grande, la noche del martes, según un informe del Servicio Meteorológico Nacional que cita a la gestión de emergencias. Se han reportado acumulados de lluvia de más de 152 milímetros en varias estaciones de medición cercanas.

Equipos en todo Oahu comenzaron los preparativos para la tormenta a principios de esta semana, incluida la limpieza de arroyos y otras vías fluviales con la esperanza de prevenir inundaciones, de acuerdo con un comunicado de prensa de Honolulu. El Gobierno también ha posicionado recursos en toda la isla y ha aumentado el personal, dijo.

Casi 290 miembros de la Guardia Nacional de Hawai están activados, ayudando a vigilar dos presas y a distribuir sacos de arena y agua, entre otras tareas, según una actualización del estado el jueves. Miembros de la Guardia Nacional prepararon sacos de arena en Waialua, en la costa norte de Oahu, que anteriormente registró fuertes inundaciones.

A pesar de los preparativos, algunos residentes expresaron ansiedad por la tormenta entrante.

“Incluso ayer, con las pocas horas de lluvia que tuvimos por la tarde, sí noté algo de acumulación y algunos charcos en algunos lugares. Eso ya da un poco de miedo, incluso sin que la lluvia caiga demasiado”, dijo a la afiliada de CNN Hawaii News Now la residente de Waialua April Wooley.

Chaum Grinnel dijo que también está preocupada por la tormenta, ya que vive en un área propensa a inundaciones. “Tengo miedo porque todo se irá de nuevo”, dijo a Hawaii News Now.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Taylor Romine, de CNN.