Kamala Harris explica por qué evalúa postularse a la presidencia en 2028: “Sé lo que hace falta”

Por David Wright, CNN

La exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris dijo este viernes que “podría” postularse a la presidencia en 2028 y añadió, durante la Convención 2026 de la National Action Network, que lo está “considerando”.

“Escuchen, podría, podría. Lo estoy pensando. Lo estoy pensando”, dijo Harris al reverendo Al Sharpton cuando le preguntó si planea lanzar otra campaña hacia la Casa Blanca. Harris fue la candidata presidencial demócrata en las elecciones de 2024.

Sus comentarios se producen en medio de una creciente especulación sobre cuál será el próximo paso de su carrera política, luego de que publicara unas memorias de campaña a finales de 2025 y realizara posteriormente una gira de presentación del libro.

También tiene previsto participar este mes en eventos del Partido Demócrata en cuatro estados del sur del país, informó previamente CNN.

Aunque Harris dijo en una entrevista en agosto de 2025 con Stephen Colbert, de CBS, que no quería “volver al sistema”, más adelante ese mismo año insinuó que podría intentar nuevamente llegar a la Casa Blanca. En declaraciones a Laura Kuenssberg, de la BBC, afirmó: “No he terminado”.

Este viernes, Harris recibió una cálida bienvenida en la conferencia de organización progresista, con una fuerte tradición en la defensa de los derechos civiles, lo que provocó cánticos de “vuelve a postularte”, que interrumpieron brevemente sus comentarios en un momento.

“Estoy pensando en ello (volver a postularme), pero déjenme decir también esto. Serví durante cuatro años estando a un latido de distancia de la presidencia de Estados Unidos”, dijo Harris. “Pasé incontables horas en mi oficina del Ala Oeste, a unos pasos del Despacho Oval. Pasé incontables horas en el Despacho Oval, en la Sala de Crisis. Sé en qué consiste el trabajo. Y sé lo que se requiere”.

Luego expuso el “trabajo que debe hacerse” mientras evalúa lo que sería una tercera campaña presidencial, en un escenario potencialmente competitivo.

“He estado viajando por el país durante el último año, he pasado mucho tiempo en el sur y en muchos otros lugares. Y algo que tengo muy claro también es que el statu quo no está funcionando, y no ha estado funcionando para muchas personas desde hace mucho tiempo”, dijo la excandidata.

Esta es una historia en desarrollo y será actualizada.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.