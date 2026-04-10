La inflación alcanza su máximo en casi dos años en EE.UU., impulsada por un aumento del 21 % de la gasolina

Por Alicia Wallace, CNN

Un repunte en los precios de la gasolina, impulsado por la guerra, contribuyó a elevar la inflación en Estados Unidos al 3,3 % en marzo, el ritmo anual más acelerado en casi dos años, según revelaron el viernes nuevos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

En términos mensuales, los precios aumentaron un 0,9 %, lo que triplica el ritmo del 0,3 % observado en febrero —cuando la inflación se situaba en el 2,4 %—, según los datos más recientes del Índice de Precios al Consumidor.

Los economistas habían previsto que los precios repuntarían un 0,9 % respecto al mes anterior y que la tasa anual ascendería al 3,4 %, de acuerdo con FactSet.

Las repercusiones de la guerra con Irán, que comenzó a finales de febrero, han revertido rápidamente los avances logrados en materia de inflación, al tiempo que han intensificado las preocupaciones de larga data sobre la asequibilidad.

Los precios de la gasolina —que registraron un aumento récord del 21,2% durante el mes— representaron casi tres cuartas partes del incremento mensual total.

“Ha habido conmociones más severas en los precios de la energía en términos globales, pero estas se habían repartido a lo largo de varios meses”, declaró a CNN Samuel Tombs, economista jefe para Estados Unidos en Pantheon Macroeconomics, antes de la publicación del informe. “En este caso, todo se manifestó en un solo mes”.

“La conmoción en los precios de la energía tardará muchos meses en repercutir en otros sectores de la economía”, señaló Tombs. “Los precios de los bienes no cambiarán de inmediato; sin embargo, transcurridos entre tres y seis meses, suele observarse cómo las variaciones en los precios de la energía terminan trasladándose a los consumidores”.

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