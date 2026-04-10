Las 9 contiendas del Senado de EE.UU. más competitivas de las elecciones intermedias de 2026

Por Arlette Saenz y David Wright, CNN

Un abril tranquilo pronto dará paso a una temporada de primarias repleta, en la que la lucha por el control del Senado de Estados Unidos quedará más claramente definida.

Este mes no se celebran primarias, pero la intensidad de cada contienda va en aumento. Tres de los cuatro principales campos de batalla —Georgia, Maine y Michigan— presentan primarias disputadas que podrían ayudar a dar forma al mapa del Senado.

Las campañas también están en medio de la presentación de sus recaudaciones trimestrales, ofreciendo una instantánea del apoyo y los recursos disponibles para sus operaciones en un tramo crítico. Y los grupos externos están empezando a hacer valer su poder de gasto en todo el mapa del Senado.

El Senate Leadership Fund (SLF), un super PAC alineado con el líder de la mayoría del Senado, John Thune, dio a conocer una inversión de US$ 342 millones en ocho estados que consideran clave para mantener su mayoría. El grupo planea destinar US$ 236 millones a defender cinco escaños en manos republicanas: Ohio, Carolina del Norte, Maine, Iowa y Alaska. Otros US$ 106 millones se destinarán a apuntar a tres escaños en manos demócratas: Michigan, Georgia y Nueva Hampshire.

Ausente de la inversión inicial: Texas, que presenta una primaria desordenada entre el senador John Cornyn y el fiscal general del estado, Ken Paxton.

La asignación temprana de fondos permite al super PAC reservar tiempo publicitario para los meses de verano y otoño antes de que las tarifas comiencen a subir a medida que se acerca noviembre. El anuncio destaca los vastos recursos disponibles para el Partido Republicano, con SLF terminando 2025 con alrededor de US$ 100 millones en efectivo disponible. Una gran incógnita en la carrera del dinero es MAGA Inc., el principal super PAC pro-Trump, que cuenta con más de US$ 300 millones.

Senate Majority PAC, que apoya a los demócratas del Senado, tenía US$ 36 millones en el banco al final del año. Pero el grupo aún no ha delineado sus planes de gasto de cara a noviembre. “Este anuncio es una señal de que los republicanos están nerviosos, así de simple”, dijo Lauren French, portavoz de SMP. “Su mapa de campos de batalla ha aumentado sustancialmente y estamos viendo las señales reveladoras de debilidad con candidatos débiles, mensajes débiles y un índice de aprobación por los suelos”.

Mientras los candidatos se enfrentan en sus estados de origen, la temporada de campaña de elecciones intermedias se está desarrollando cada vez más con el telón de fondo de la guerra con Irán y la incertidumbre económica derivada de ella.

La ya amplia desaprobación de la guerra ha subido al 66%, y solo un tercio del público cree que el presidente Donald Trump tiene un plan claro para manejar la situación, según una encuesta reciente de CNN realizada por SSRS. Mientras tanto, la aprobación del manejo de la economía por parte del presidente, una de las principales preocupaciones de los votantes, ha caído a un nuevo mínimo histórico de su carrera, del 31%.

Los demócratas han empezado a aprovechar algunos de los puntos de dolor económico con los que lidian los estadounidenses a un mes del conflicto, incluidos los precios más altos de la gasolina. El precio promedio de la gasolina en EE. UU. subió esta semana a US$ 4,16 por galón, según AAA, un aumento de casi el 40% desde el inicio de la guerra.

El frágil alto el fuego en curso subraya la incertidumbre en torno al conflicto y los impactos económicos derivados de él, cuestiones que podrían complicar el camino del Partido Republicano en las elecciones intermedias. Mientras tanto, el Partido Republicano está ansioso por destacar las devoluciones de impuestos más abultadas derivadas de la “gran y hermosa ley” del presidente que están llegando a las cuentas bancarias de muchos estadounidenses en esta temporada de declaración.

En general, demócratas y republicanos se enfrentan a un electorado estadounidense con opiniones profundamente negativas sobre ambos partidos. Pero en este punto del ciclo, los demócratas tienen una ventaja temprana. Los votantes registrados dicen, por un margen de 6 puntos, que preferirían al candidato del Partido Demócrata sobre el candidato del Partido Republicano si las elecciones al Congreso se celebraran hoy.

Los demócratas, que han visto una racha de victorias en elecciones especiales este año, se muestran optimistas de que el entorno estará de su lado de cara a noviembre. Pero su camino hacia la mayoría, que implica ganar cuatro escaños, enfrenta un mapa complicado que los lleva a través de algunos estados confiablemente rojos.

Aquí hay un vistazo a cómo están las contiendas clave del Senado a siete meses del día de las elecciones intermedias:

Las próximas contiendas primarias en Georgia, Maine y Michigan podrían ayudar a dictar hacia dónde se dirige la batalla de las elecciones generales en cada estado. En Texas, los republicanos están en un compás de espera mientras el presidente continúa al margen. Y dos demócratas de Iowa se están enfrentando por una oportunidad de darle la vuelta al escaño en manos del Partido Republicano en noviembre.

La primaria del Senado en Maine se ha convertido rápidamente en una de las contiendas demócratas más polémicas de este ciclo y podría determinar si el partido puede desbancar a la senadora republicana en funciones Susan Collins en noviembre.

Con la primaria a dos meses, la gobernadora demócrata Janet Mills se apresura a definir a su oponente progresista Graham Platner, apostando a que las votantes mujeres considerarán descalificante su historial de comentarios ofensivos. Mills ha lanzado tres anuncios de ataque distintos contra Platner destacando sus controversias, incluida la minimización de incidentes de agresiones sexuales en el ejército.

Platner respondió publicando su propio anuncio en el que reconoce la incomodidad en torno a sus declaraciones en línea. “Maine, les pido que no me juzguen por lo peor que dije en internet en mi peor día hace 14 años, sino por quién soy hoy”, dijo Platner en el anuncio.

No han surgido encuestas independientes desde que los anuncios televisivos salieron al aire, por lo que no está claro si la estrategia de ataque de Mills moverá lo suficiente la aguja en la contienda, en la que Platner, un cultivador de ostras y veterano, ha mantenido una ventaja.

Platner recaudó casi US$ 2 millones más que Mills en el último trimestre de 2025. El miércoles, la campaña de Mills anunció que recaudó US$ 2,7 millones en el primer trimestre del año. Platner aún no ha publicado sus cifras de recaudación para el mismo período.

En el frente de las encuestas, un sondeo de febrero mostró a Platner liderando a Mills por más de 30 puntos en la primaria demócrata. Ese mismo sondeo encontró a Platner con una ventaja de 11 puntos sobre Collins en un hipotético enfrentamiento de elecciones generales, mientras que un duelo Collins-Mills está dentro del margen de error.

Platner también fue respaldado recientemente por la senadora progresista de Massachusetts Elizabeth Warren, mientras que el líder de la minoría del Senado Chuck Schumer ha expresado su apoyo a Mills.

A medida que se desarrolla la primaria, los republicanos están haciendo valer su poder de gasto en favor de Collins. One Nation, el brazo de defensa de temas del Senate Leadership Fund, ha aumentado su gasto en la contienda a US$ 17 millones y comenzó a emitir anuncios positivos destacando el historial de Collins en investigación sobre diabetes y cáncer.

Eso se suma a la inversión de US$ 42 millones que SLF planea desplegar más adelante en el ciclo para impulsar a Collins. Si Platner se convierte en el nominado, los republicanos han dejado claro que enfrentaría una avalancha de anuncios a una escala mucho mayor que lo que está ocurriendo en la primaria.

A pesar del éxito pasado de Collins, los demócratas creen que la inclinación partidista del estado, que ha votado por demócratas en elecciones presidenciales desde 1992, jugará a su favor.

Maine sigue siendo central en la estrategia de los demócratas para ganar la mayoría, siendo Collins la republicana del Senado más vulnerable en el ciclo de este año. Pero gran parte de la dinámica de la contienda de las elecciones generales no se resolverá hasta que los demócratas definan a su candidato a principios de junio.

Los demócratas están inmersos en otra primaria reñida en Michigan con una pelea a tres bandas por la nominación para competir contra el candidato republicano Mike Rogers en noviembre.

Los republicanos están apostándolo todo para darle la vuelta al escaño que ocupa el senador demócrata que se retira Gary Peters. SLF está reservando US$ 45 millones para Michigan, la mayor cantidad que el súper PAC está destinando a una oportunidad ofensiva en este punto del ciclo.

La contienda demócrata entre Abdul El-Sayed, la senadora estatal Mallory McMorrow y la representante de EE. UU. Haley Stevens está lejos de estar definida, ya que las primarias no se celebrarán hasta principios de agosto. En el último mes, McMorrow obtuvo el apoyo de Warren, mientras que Stevens recibió el respaldo de la senadora de Nevada Catherine Cortez Masto, una senadora moderada.

McMorrow anunció esta semana que recaudó más de US$ 3 millones en el primer trimestre de 2026, mientras que El-Sayed recaudó US$ 2,25 millones durante ese mismo período, dijo a CNN una fuente de la campaña. Stevens aún no ha informado su cifra de recaudación.

Reflejando la acumulación, los tres candidatos demócratas se presentaron para cortejar a los votantes en el Día Inaugural de los Detroit Tigers; El-Sayed y Stevens incluso se toparon entre sí y compartieron un momento.

La contienda también está poniendo de relieve la tensión del partido sobre Israel en un estado que vio una división significativa sobre la política de EE. UU. hacia Oriente Medio durante las elecciones presidenciales de 2024.

El-Sayed hizo campaña esta semana con Hasan Piker, un streamer de izquierda ampliamente seguido en la plataforma de videojuegos Twitch. Piker ha dicho que Estados Unidos “merecía el 11 de septiembre”, un comentario del que desde entonces ha dicho que se arrepiente; dijo que Hamás es “mil veces mejor” que Israel; y sostuvo que “no importa” si los combatientes de Hamás que atacaron a Israel el 7 de octubre cometieron violaciones, ya que eso no cambiaba sus opiniones sobre el conflicto. Se ha referido a la ofensiva militar de Israel en Gaza como un genocidio.

Tras un evento en la Universidad Estatal de Michigan esta semana, El-Sayed dijo que el alcance de Piker —tiene más de 3 millones de seguidores en Twitch— es parte de por qué se movilizó con él. “Si nos tomamos en serio construir una política que abra puertas para la gente que se siente excluida, hay que tomarse en serio ir a los lugares donde naturalmente están”, dijo El-Sayed.

McMorrow y Stevens criticaron la visita de Piker. Third Way, un think tank de centroizquierda que ha argumentado que Piker ha incurrido en comentarios antisemitas y misóginos, está presionando a El-Sayed para que responda preguntas sobre si se alinea con las opiniones de Piker. Los republicanos están ansiosos por destacar la cuña dentro del Partido Demócrata en un tema que creen que es divisivo entre los votantes de las elecciones generales.

En una entrevista con Politico, El-Sayed se negó a desautorizar los comentarios pasados de Piker.

“No estoy aquí para desautorizar las opiniones de la gente”, dijo El-Sayed. “Todo este juego de pillarte, la vigilancia de plataformas, la cultura de la cancelación… pensé que ya lo habíamos superado”.

Mientras tanto, los demócratas también se han aferrado a comentarios de Rogers que minimizaban el impacto de la guerra con Irán en los precios de la gasolina. “Vamos a estar bien, tenemos mucho petróleo”, dijo Rogers, un excongresista que perdió la contienda al Senado del estado en 2024, en un clip de audio obtenido por Punchbowl News.

Los demócratas han utilizado esos comentarios para retratar a Rogers como desconectado de los votantes de Michigan, que están sintiendo una presión económica por los altos precios de la gasolina y el impacto de los aranceles en la industria automotriz, que es una piedra angular de la economía del estado.

Georgia se perfila como potencialmente una de las contiendas de mitad de mandato más competitivas. El senador en funciones Jon Ossoff es el único demócrata del Senado que se presenta a la reelección en un estado que Trump ganó en 2024.

Aunque los republicanos lo tienen señalado como un objetivo principal para arrebatar, sus primarias ásperas e inciertas están alimentando preocupaciones sobre las posibilidades del eventual nominado frente a Ossoff, quien ha podido acumular recursos para las elecciones generales.

SLF está asignando US$ 44 millones para intentar voltear Georgia. En privado, los republicanos dicen que en este punto del ciclo ven a Michigan, donde las primarias desordenadas están del lado demócrata, como ligeramente más propicio para una ganancia republicana que el Estado del Durazno.

Los representantes de EE.UU. Mike Collins y Buddy Carter compiten con Derek Dooley, el exentrenador de fútbol americano universitario respaldado por el gobernador saliente Brian Kemp, quien decepcionó a los republicanos nacionales al negarse a entrar él mismo en la contienda. No ha surgido un líder claro del lado republicano, y Trump hasta ahora ha retenido su influyente respaldo, una medida que podría ayudar al partido a unificarse detrás de un candidato.

Mientras tanto, Ossoff ha estado publicando cifras de recaudación de fondos espectaculares, captando US$ 12 millones en el cuarto trimestre del año pasado e informando de más de US$ 25 millones en efectivo disponible, cinco veces más que Carter, quien lidera el campo del Partido Republicano en esa medida.

“Hay que darle al diablo lo que le corresponde. Es un tipo listo. Es elocuente. Habla bien. Pero no representa los valores del estado de Georgia y ese es el problema”, dijo Carter sobre Ossoff en el podcast Ruthless el mes pasado. “Más vale que tengas a alguien en la cima de la boleta que pueda movilizar a la gente, que vamos a asegurarnos de que derrote a Jon Ossoff”.

Recientemente, las largas filas en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, causadas por el estancamiento en el Congreso sobre la financiación del DHS, han surgido como un punto álgido en la contienda. Los republicanos han aprovechado los acontecimientos, lanzando anuncios que culpan a Ossoff y a los demócratas del Senado.

Por su parte, Ossoff no ha rehuido atacar a la administración. En un clip de redes sociales ampliamente compartido de un encendido discurso de febrero, Ossoff arremetió contra Trump y sus aliados, refiriéndose a ellos como la “clase Epstein que gobierna nuestro país”.

La pelea republicana entre Cornyn y Paxton no muestra señales de amainar.

A pesar de prometer que escogería rápidamente un bando en el enfrentamiento, Trump no ha intervenido. Ya pasó la fecha límite para que los candidatos retiren sus nombres de la boleta de la segunda vuelta del 26 de mayo, y las próximas siete semanas podrían resultar duras y costosas después de que la primera ronda de votación se convirtiera en la primaria al Senado más cara en la historia de Estados Unidos.

No ha surgido ninguna encuesta pública creíble en las semanas desde la primaria de marzo, en la que Cornyn recibió el 42% de los votos frente al 40,5% de Paxton. Pero Cornyn ha ofrecido una ventana a su operación de recaudación de fondos, recaudando casi US$ 9 millones en el primer trimestre de 2026.

Eso incluye US$ 3,4 millones en las semanas desde la primaria del 3 de marzo, y Cornyn terminó el período con más de US$ 8 millones en efectivo disponible. Paxton aún no ha divulgado sus cifras más recientes de recaudación de fondos.

Mientras presentan su caso ante los votantes de Texas y ante Trump, ambos hombres han chocado por su compromiso de aprobar la SAVE America Act, un proyecto de ley de identificación de votantes que es una de las principales prioridades del presidente.

Paxton, quien habló con el presidente sobre la segunda vuelta en Mar-a-Lago el mes pasado, ha intentado abrir una brecha aún mayor entre Cornyn y la base MAGA, destacando la ausencia del senador en la reunión conservadora CPAC en Grapevine el mes pasado. Cornyn y sus aliados siguen argumentando que el historial de escándalos de Paxton podría poner en peligro el escaño para los republicanos en noviembre.

Texas ha sido una posibilidad remota para los demócratas durante décadas, pero muchos sienten que su nominado —el representante estatal James Talarico— podría darle al partido una verdadera oportunidad de hacer que Texas entre en juego.

Pero que Texas se convierta en una contienda competitiva al Senado podría depender de lo que decidan los votantes republicanos en la segunda vuelta de mayo. Con la primaria en marcha, el SLF no incluyó a Texas en su lista inicial de inversiones, pero eso podría cambiar dependiendo de la competitividad en el estado de cara a las elecciones generales.

En menos de dos meses, los votantes de la primaria de Iowa decidirán qué candidato demócrata se enfrentará a la representante republicana Ashley Hinson en noviembre.

La primaria del 2 de junio está poniendo de relieve varios de los debates dentro del Partido Demócrata, incluido qué se necesita para ganar en un estado con tendencia republicana. El representante estatal Josh Turek, dos veces medallista de oro paralímpico, se presenta como un “demócrata moderado y de sentido común”, mientras que el senador estatal Zach Wahls es un progresista que ganó atención nacional con un discurso en defensa de la igualdad matrimonial hace más de una década.

Los dos candidatos han obtenido respaldos de diferentes alas del partido. Las senadoras Tammy Duckworth, Maggie Hassan y Cortez Masto han brindado su apoyo a Turek, mientras que Warren respalda a Wahls.

En el frente de la recaudación de fondos, Wahls y Turek están en una situación similar. Sus campañas anunciaron recaudaciones idénticas de US$ 1,1 millones durante los primeros tres meses del año. Los informes trimestrales que vencen el 15 de abril ofrecerán una imagen más clara del efectivo disponible del candidato después de que Wahls terminara el año con más dinero en el banco que Turek: US$ 733.000 frente a poco menos de US$ 400.000.

Turek también está recibiendo un impulso de VoteVets, que lanzó una compra de anuncios de US$ 825.000 en el estado en su nombre. El super PAC suele apoyar a candidatos que son veteranos. Turek nunca sirvió en el ejército; nació con espina bífida tras la exposición de su padre al Agente Naranja mientras servía en Vietnam.

Los demócratas reconocen que Iowa es un terreno político difícil. Trump ganó el estado con holgura en sus tres candidaturas a la Casa Blanca, y algunos republicanos dicen en privado que creen que Hinson, una ex presentadora de noticias de televisión con el respaldo de Trump, es una candidata más fuerte que la senadora Joni Ernst, que se retira.

Hinson está operando con un considerable fondo de guerra en comparación con sus oponentes demócratas. Recaudó más de US$ 3 millones para su campaña y comités afiliados en el primer trimestre del año y terminó el período con US$ 6,5 millones en efectivo disponible.

SLF también planea enviar US$ 29 millones al estado para defender el escaño en manos del GOP en un año en el que una competitiva contienda por la gobernación también estará en la boleta.

Si bien no sitúan a Iowa en el mismo nivel de competitividad que Alaska y Ohio, los demócratas sostienen que el estado podría ser una contienda sorpresa del ciclo, especialmente a medida que las preocupaciones sobre la economía y los altos precios de la gasolina cobran protagonismo.

Estas cuatro contiendas están esencialmente en modo de elección general. Carolina del Norte es el único estado en disputa en esta posición después de que las primarias de marzo establecieran oficialmente el enfrentamiento para noviembre. Los demócratas han asegurado a sus reclutas más codiciados en Alaska y Ohio para enfrentarse a senadores republicanos en funciones. Y un escaño abierto en Nueva Hampshire tiene a dos políticos con profundas raíces en el Estado del Granito preparándose para la batalla en noviembre.

El exgobernador demócrata Roy Cooper y el ex presidente del Comité Nacional Republicano Michael Whatley aseguraron sus nominaciones el 3 de marzo tras primarias prácticamente sin oposición, formalizando el enfrentamiento en otra muy esperada contienda senatorial en un campo de batalla.

La contienda por el escaño abierto, producto del anuncio de retiro del senador republicano Thom Tillis el año pasado, ha dado a los demócratas una de sus mejores oportunidades para ganar terreno frente a los republicanos. Estrategas de ambos partidos creen que este estado se disputará estrechamente hasta el final.

Tanto Cooper como Whatley son fuertes recaudadores de fondos con profundos vínculos con los aparatos de sus partidos, lo que prepara el terreno para lo que probablemente figure como una de las contiendas más caras de 2026. Aunque Cooper aún no ha publicado sus cifras de recaudación, Whatley anunció haber recaudado US$ 5 millones en el primer trimestre de 2026.

El Senate Leadership Fund ha destinado US$ 71 millones a Carolina del Norte, la segunda mayor inversión para retener un estado en manos republicanas. Y Americans for Prosperity, una destacada red conservadora de incidencia política, ya ha gastado más de US$ 5 millones respaldando la campaña de Whatley.

En los primeros compases, la contienda ha estado marcada por temas locales que reflejan debates nacionales, incluida la seguridad pública.

El asesinato de la refugiada ucraniana Iryna Zarutska en el transporte público en Charlotte el año pasado —captado en cámara— ha sido un foco de los ataques del GOP, retratando a los demócratas estatales como blandos con el crimen. Los demócratas, por su parte, han tratado de plantear dudas sobre los vínculos de Whatley con un funcionario del GOP en el estado que es un delincuente sexual condenado.

Además, como presidente del RNC recientemente saliente, Whatley está poniendo a prueba de manera más amplia el historial del gobierno republicano bajo la administración Trump. Ha respaldado la One, Big, Beautiful Bill Act aprobada por el Congreso controlado por el GOP el verano pasado, y se ha alineado con el más reciente impulso de los republicanos en el Congreso para aprobar la SAVE America Act, promocionando sus propias iniciativas de “integridad electoral” en el RNC.

La decisión de la exrepresentante estadounidense Mary Peltola de entrar en la contienda por el Senado de Alaska en enero fue una gran victoria de reclutamiento para los demócratas, dando al partido un impulso mientras busca formas de ampliar el mapa y recortar la mayoría republicana.

Peltola ha ganado a nivel estatal dos veces, en una elección especial y en la posterior contienda por un mandato completo representando el distrito congresional general de Alaska en 2022. Y aunque perdió la reelección en 2024 por menos de 3 puntos, se desempeñó muy por delante de la candidata presidencial demócrata Kamala Harris, quien perdió el estado por 13 puntos.

En las primeras 24 horas tras su lanzamiento, la campaña de Peltola dijo que recaudó más de US$ 1,5 millones, una suma significativa que refleja el entusiasmo del partido por sus perspectivas. Y la representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, la estrella progresista, ha aportado su destreza para recaudar fondos a la demócrata de Alaska.

Aunque Alaska tiene una inclinación republicana, el potencial de una contienda competitiva este otoño ha provocado una avalancha de gasto externo. Los grupos externos ya se han combinado para gastar US$ 6 millones en anuncios en los escasos mercados mediáticos de Alaska, con los demócratas ostentando hasta ahora una ventaja de aproximadamente dos a uno.

Y, al percibir presión, los republicanos se están movilizando para apoyar al senador republicano en funciones Dan Sullivan, quien ha recibido críticas de los demócratas por los recortes a la atención médica en el amplio proyecto de ley de política interna de Trump por el que votó el año pasado. Un grupo externo —“Last Frontier Action”— comenzó a emitir anuncios el mes pasado defendiendo el historial de Sullivan y promocionando su esfuerzo por asegurar fondos para el “Programa de Transformación de la Salud Rural” de la legislación, que proporciona US$ 50.000 millones para reforzar el acceso en estados como Alaska. SLF también está asignando US$ 15 millones para impulsar a Sullivan en la contienda.

Dar la vuelta a Ohio es una parte clave de la estrategia de los demócratas para recuperar el Senado, pero el constante giro hacia la derecha del estado durante la era Trump inicialmente inclina la contienda a favor del Partido Republicano.

Se espera que Ohio sea una contienda costosa, con SLF presupuestando US$ 79 millones —la mayor cantidad de cualquier estado en disputa este ciclo— para defender al senador republicano Jon Husted, quien fue designado para el escaño vacante que dejó el vicepresidente JD Vance.

El rival demócrata esperado de Husted es el exsenador Sherrod Brown, quien perdió su escaño ante el senador republicano Bernie Moreno en 2024, pero superó a Harris en la boleta. Brown es un fuerte recaudador de fondos por derecho propio, aportando US$ 12,5 millones a través de sus comités de campaña en el primer trimestre y terminando el período con US$ 16,5 millones en caja.

La campaña en Ohio puede reducirse a quién puede ganar a los votantes de clase trabajadora, que se han alejado de los demócratas en elecciones recientes. Los demócratas creen que el historial de Brown de presentarse como un luchador por los trabajadores de cuello azul puede servirle bien en noviembre. Brown también ha insistido en destacar los impactos económicos de la guerra en Irán, incluidos los aumentos en los precios de la gasolina.

Husted, mientras tanto, obtuvo un nombramiento clave del que puede presumir en la campaña: un puesto en el Comité de Asignaciones del Senado, que supervisa cómo y dónde se gastan los dólares de los contribuyentes. Es un codiciado puesto en el comité que los senadores pueden destacar para mostrar a los votantes en casa lo que están asegurando para su estado, similar a Collins, quien preside el comité y ha conseguido una financiación significativa para su estado natal.

Los demócratas se sienten confiados en la capacidad del representante estadounidense Chris Pappas para mantener a Nueva Hampshire en la columna azul después de que el anuncio de retiro de la senadora Jeanne Shaheen abriera un escaño en el Senado, dado el sesgo partidista del estado y el entorno político favorable para el partido.

Los republicanos tienen esperanzas de que el exsenador John E. Sununu pueda poner al Estado del Granito en disputa con su perfil más moderado y el largo historial de su familia en la política de Nueva Hampshire. Sununu técnicamente enfrenta unas primarias en septiembre contra el exsenador de Massachusetts Scott Brown, pero el respaldo de Trump a Sununu lo convierte en el claro favorito en la contienda. SLF apunta a un monto inicial de US$ 17 millones para apoyar a Sununu en el estado.

La contienda por el Senado también podría servir como un campo de pruebas para aspirantes presidenciales, con varios demócratas de alto perfil que ya están haciendo campaña con Pappas en el Estado del Granito. El exsecretario de Transporte Pete Buttigieg y el senador de Arizona Mark Kelly han recorrido la campaña en apoyo de Pappas este año.

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