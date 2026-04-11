Carlos Álvarez, el comediante que imita a los líderes políticos de Perú y ahora busca ser el presidente

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Desde antes de las elecciones de este año, Carlos Álvarez ya era una figura conocida en la política de Perú. Pero no por haber ocupado cargos públicos o competido en otros comicios. Comediante de profesión, Álvarez había construido su fama imitando a líderes políticos dentro y fuera de su país, desde expresidentes peruanos hasta los actuales mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump; Colombia, Gustavo Petro, o Argentina, Javier Milei.

Ahora, Álvarez ha dado un giro a su carrera y aspira a pisar otros terrenos dentro de la vida pública de Perú, donde busca la presidencia postulado por el partido País para Todos y, según las últimas encuestas, está entre los contendientes con posibilidades de pasar a una segunda vuelta prevista para el 7 de junio.

Álvarez es originario de Lima, donde nació el 7 de enero de 1964, según su hoja de vida publicada en la página del Jurado Nacional de Elecciones. Tiene 62 años.

La misma fuente señala que concluyó la educación secundaria y no tiene registrados estudios técnicos, universitarios o de posgrado. Tampoco tiene trayectoria política y partidaria previa.

De acuerdo con su hoja de vida, desde 2020 trabaja como comediante independiente y antes realizó esa misma actividad en programas de televisión.

En su canal de YouTube, tiene videos con imitaciones suyas de los expresidentes José Jerí, Dina Boluarte, Pedro Castillo, Ollanta Humala y Alejandro Toledo, entre otras figuras de la política nacional.

Este año, decidió sumarse a País para Todos para participar en la campaña por la presidencia, una contienda en la que compite con otros 34 candidatos. Algunos de sus principales oponentes son Keiko Fujimori, dirigente del partido Fuerza Popular e hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, y Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima.

Álvarez asegura que, a pesar de tener menos experiencia política que sus rivales, confía en que su candidatura podrá atraer votos porque muchos electores conectarán con sus propuestas, entre las que destacan diversas acciones en materia de seguridad pública.

En su Plan de Gobierno, por ejemplo, el candidato plantea aumentar los patrullajes de la Policía, realizar “intervenciones focalizadas” en áreas con alta incidencia delictiva y tomar medidas para combatir la extorsión. En el plano social, Álvarez propone fortalecer la educación y reducir la anemia infantil.

“He hecho una campaña con mensaje, creo que ha calado en la gente”, dijo el 5 de abril en una entrevista con el medio América TV.

Analistas consultados coinciden en que Álvarez es “un outsider” de la política peruana y que su principal fortaleza radica en que se trata de una figura conocida, un rasgo que incluso le ha permitido superar en la intención de voto a algunos políticos tradicionales.

“Es muy conocido porque viene del mundo del espectáculo de décadas, pero tiene una particularidad. Él es un comediante, un imitador de políticos. Ha hecho reír a generaciones imitando a varios de los que ahora son sus competidores”, dijo Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

De acuerdo con el especialista, algunas propuestas de Álvarez conectan con preocupaciones importantes entre los peruanos, como la seguridad pública. Sin embargo, puso duda la viabilidad de algunas de esas ideas, como el planteamiento del candidato de castigar con pena de muerte a quienes cometan actos de sicariato. La Constitución de Perú sí contempla la pena de muerte, pero solo para delitos de traición a la patria en caso de guerra y terrorismo, y con apego a las leyes y los tratados internacionales firmados por Perú.

Tuesta también consideró que hay una “disociación” entre algunos planteamientos de Álvarez y el programa de País para Todos, uno de los partidos pequeños que no tienen cuadros conocidos sino que reclutan a figuras a quienes puedan postular.

En el terreno ideológico, los expertos coinciden en que Álvarez busca mostrarse lejos de las corrientes políticas tradicionales, pero es fácil relacionar sus propuestas con visiones de “mano dura” propias de la derecha y la extrema derecha.

Yadira Gálvez, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró que Álvarez intenta establecer similitudes con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a quien su política de seguridad le ha dado popularidad pero, al mismo tiempo, le ha valido señalamientos por posibles violaciones a los derechos humanos que su Gobierno rechaza.

Frente al escenario de una contienda fragmentada en Perú, estimó Gálvez, presentarse como “un outsider” y la promesa de combatir la inseguridad se perfilan como las principales cartas con las que Álvarez querrá conquistar a los votantes.

“Él se presenta como este personaje fuera del ámbito político tradicional, lo que puede ser atractivo para un sector del electorado porque no hay que olvidar que mucha gente en Perú está desencantada con sus instituciones democráticas”, dijo la analista.

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