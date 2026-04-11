Keiko Fujimori, la candidata que por cuarta vez compite por la presidencia y promete “orden” en Perú

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Durante los últimos 15 años, el nombre de Keiko Fujimori ha sido una constante en las elecciones presidenciales en Perú. En ese período, la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori y dirigente del partido Fuerza Popular compitió tres veces por la presidencia y en las tres ocasiones llegó a segunda vuelta. Ahora se encuentra en su cuarta contienda por el Palacio de Gobierno.

En estos comicios, Fujimori comparte la boleta con otros 34 candidatos que pelearán por el voto este domingo. Según las encuestas más recientes, este escenario político tan fragmentado apunta a que indudablemente habrá una segunda vuelta el 7 de junio. De nueva cuenta, Fujimori busca estar entre los punteros que avancen al balotaje para intentar ganar el cargo que su padre ocupó entre 1990 y el 2000.

Keiko Fujimori tiene 50 años. Nació en Lima el 25 de mayo de 1975, según su hoja de vida disponible en la página del Jurado Nacional de Elecciones. Es la mayor de los cuatro hijos de Alberto Fujimori, fallecido en 2024, y de Susana Higuchi, quien murió en 2021.

En un video publicado en su canal de YouTube dice que cuando era joven no pensaba en dedicarse a la política sino que quería ser empresaria, por lo que estudió Administración de Empresas y después un máster en Estados Unidos.

“Nunca estuvo dentro de mis planes ser política. Pero, una vez que decidí y tomé la decisión, lo tenía que hacer bien”, asegura.

La cuatro veces candidata dice que su vida dio un giro en 2005, cuando su padre le llamó por teléfono para decirle que estaba siendo investigado y que podría ser detenido. En ese contexto, también le pidió ser candidata al Congreso en las elecciones del año siguiente. Ella accedió, compitió con Alianza por el Futuro y ganó un asiento en el Parlamento, un paso que representó su entrada de lleno a la vida pública de Perú.

En 2007, ya cuando ella era congresista, su padre fue extraditado de Chile a Perú, donde en 2009 fue condenado a 25 años de prisión por homicidio calificado y lesiones graves por los casos Barrios Altos y La Cantuta. Desde entonces, tanto el exmandatario como su familia rechazaron los cargos y pugnaron por su libertad, que obtuvieron en diciembre de 2023 después de que el Tribunal Constitucional de Perú validó el indulto humanitario que en 2017 le otorgó el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

En 2009, Keiko Fujimori se movilizó para fundar Fuerza Popular, un partido político que se define como defensor del legado del fallecido expresidente Alberto Fujimori y que hoy tiene 20 de los 130 asientos del Congreso, la bancada más numerosa en el actual Parlamento.

Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dijo a CNN que Fuerza Popular ha ayudado a su fundadora a tener una presencia constante en la vida política del país, con una votación promedio de alrededor del 15 % y una plataforma desde la que ha podido postularse a la presidencia en 2011, 2016, 2021 y 2026.

“Ha construido el partido que el padre nunca quiso hacer. Lo que hizo Alberto Fujimori durante sus 10 años de Gobierno fue construir una corriente llamada fujimorismo y Keiko convirtió eso en una organización. Es una organización que le ha permitido tener una base de intención de voto permanente”, expuso el especialista.

Como candidata presidencial, Fujimori llegó a la segunda vuelta en 2011 —cuando Fuerza Popular compitió con el nombre de Fuerza 2011— y obtuvo el 48,551 % de los votos, detrás de Ollanta Humala con el 51,449 %. En 2016, perdió en el balotaje frente a Pedro Pablo Kuczynski, con un resultado de 49,880 % por 50,120%. Para 2021, los números volvieron a ser cerrados: ella alcanzó el 49,874 % de los sufragios por 50,126 % de Pedro Castillo.

De cara a las elecciones de este domingo, las últimas encuestas la ubicaron como la aspirante con la mayor intención de voto, aunque dejaron claro que no le alcanzaría para ganar en primera vuelta. La pregunta, sin embargo, es si ese escenario se cumplirá y quién pasaría con ella a la siguiente etapa.

En su Plan de Gobierno, en materia de seguridad Fujimori propone crear centros de comando y vigilancia que estén interconectados a nivel nacional, tengan mapas delictivos en tiempo real y usen inteligencia artificial para hacer análisis predictivo y ayudar en la coordinación de emergencias.

Para el comabte a la corrupción, la candidata plantea fortalecer los procesos de control presupuestal y dar más facultades a la Contraloría, mientras que en economía incluye un plan para reducir los trámites que deban realizar las medianas y pequeñas empresas para evitarles lo que llama “costos innecesarios”.

A menos de una semana de los comicios, Tuesta consideró que uno de los rasgos que han definido las campañas de Keiko Fujimori ha sido su posicionamiento respecto de la presidencia de su padre. En 2011, según el experto, se asumió como “heredera” del exmandatario, mientras que para 2016 marcó cierta distancia y en 2021 volvió a acercarse a ese legado.

“Ahora, 25 años después del fin del Gobierno del padre, establece su campaña en razón del recuerdo del Gobierno del padre y su punto de campaña es lo que ella dice el ‘orden’”, dijo el analista.

Yadira Gálvez, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, coincidió en que esa promesa de “orden” ha sido una de las ideas clave en la actual contienda de Fujimori, con políticas inclinadas a la derecha y a atender las demandas de la ciudadanía para que mejore la seguridad.

De acuerdo con la especialista, la candidata tiene a su favor ser una de las figuras públicas más conocidas en Perú, pero le juegan en contra tanto el legado divisivo de su padre como los propios señalamientos de corrupción que ha habido hacia su persona.

En 2017, se dio a conocer que Fujimori era investigada por presuntamente haber recibido dinero de la empresa constructora Odebrecht para financiar sus campañas presidenciales, algo que ella ha rechazado reiteradamente. La dirigente fue detenida por este caso en 2018 y permaneció 13 meses en prisión, hasta que en 2019 el Tribunal Constitucional de Perú declaró fundado un recurso promovido por su familia para que pudiera enfrentar su proceso en libertad.

Cuando presentó su cuarta candidatura presidencial en octubre del año pasado, Fujimori insistió en que fue “perseguida” y celebró que meses antes una corte declarara nulo el juicio en su contra por lavado de activos.

Ahora Fujimori quiere dejar atrás esas controversias y sus derrotas pasadas. La dirigente se alista para una nueva batalla por la presidencia de Perú.

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Con información de Jimena De La Quintana y Andy Ortiz, de CNN.