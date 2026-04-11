Rafael López Aliaga, el exalcalde de Lima que quiere romper una histórica tendencia y llegar a ser presidente

Por Anabella González, CNN en Español

Miembro del Opus Dei, ultraconservador y célibe desde los 19 años, Rafael López Aliaga apelará a la fe para lograr lo que ningún alcalde de Lima logró hasta ahora en más de cien años de historia política de Perú: romper la “maldición” y llegar a ser presidente.

En un escenario de fragmentación, indecisión e incertidumbre, con un récord de 35 candidatos postulados a la presidencia, López Aliaga se ubicaba en las últimas semanas oscilando entre un segundo y tercer lugar en algunas encuestas de intención de voto, disputando el espacio principalmente contra la candidata conservadora, Keiko Fujimori, y el cómico Carlos Álvarez, del partido País para Todos.

Hasta la semana previa a los comicios presidenciales, en los que también se definirá la composición del Congreso, ningún candidato había logrado superar el 15 % de intención de voto en las encuestas publicadas.

En ese contexto, las posibilidades de que López Aliaga llegue a la presidencia son probablemente mayores en una segunda vuelta que lo enfrente cara a cara con Fujimori, dice a CNN Henry Ziemer, investigador asociado del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés).

Ese, dice el investigador, es su desafío: lograr disputar un balotaje en un panorama donde son varios los candidatos que, al igual que él, buscan capitalizar la preocupación por la inseguridad y el crimen organizado, dos temas clave para los peruanos.

“Yo soy del Opus Dei desde muy chico, desde los 19 años, con celibato incluido, lo cual es una opción mía personalísima y me alimenta en base a la eucaristía diaria. Eso es lo que me da fuerza, y que no he dejado”, dijo López Aliaga el domingo en una entrevista con el medio local Andahuaylas TV.

Desde entonces hasta la actualidad, con 65 años, “no ha habido un día en que no comulgue”, dice el empresario, que se postula por segunda vez para presidente —ya lo hizo en 2021, cuando quedó en tercer lugar— y tiene entre sus referentes al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quienes parece unirlo el estilo confrontativo.

Ingeniero industrial y nacido en la ciudad peruana de Chiclayo, López Aliaga es hijo de padres ingenieros químicos. Además de definirse como un hombre de fe, creció viendo a su padre administrar una empresa de caña de azúcar y dice que allí se originó su amor por la ciencia.

Con una larga trayectoria en distintos bancos, López se vinculó luego como empresario en el sector turístico y hotelero de Perú. Invirtió en hoteles de lujo en el Machu Picchu y en trenes que trasladan a turistas hasta el histórico santuario. Fundó además tres colegios y un centro tecnológico.

Su carrera política comenzó como regidor provincial, cargo que ocupó durante 13 años, entre 2007 y 2020. Luego asumió como alcalde de Lima en 2022, cuando prometió que llevaría a la capital peruana a ser “potencia mundial”. Renunció al cargo en octubre de 2025 para ser candidato presidencial.

Conocido popularmente como “Porky”, por su aspecto que se asemeja al del dibujo animado, ha tomado ese apodo y lo ha hecho parte de su identidad. Se ha opuesto abiertamente al aborto legal, al que considera un “crimen abominable”, y al matrimonio entre personas del mismo género: para él, el único matrimonio que existe es entre un hombre y una mujer.

Las posturas sociales conservadoras de López Aliaga, así como su enfoque de mano dura frente a la delincuencia y la migración, se alinean estrechamente con las del votante medio en Perú, dice a CNN Nicolás Saldías, analista sénior del Economist Intelligence Unit (EIU) para América Latina y el Caribe. Su experiencia como exalcalde de Lima y su personalidad “singular”, sumado a una “sólida base de apoyo en Lima” jugaron a su favor para posicionarse entre decenas de candidatos, agrega Saldías.

Su partido Renovación Popular (antes el Partido Solidaridad Nacional) se sienta en las bases de la filosofía socialcristiana, “provida y profamilia” y le declara “la guerra al comunismo” y al feminismo.

Él, por su parte, se define como político, catedrático y empresario y ha escrito libros sobre el sistema financiero y de inversión peruano, además de dar clases en la Universidad Nacional de Ingeniería.

Cuatro ejes estructuran su propuesta: el fin de la delincuencia; salud y educación; infraestructura y desarrollo nacional; y reducción del Estado y lucha contra la corrupción.

Prometió la construcción de cárceles aisladas replicando el modelo del presidente Nayib Bukele en El Salvador; expulsar a extranjeros indocumentados y retirar al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para aplicar la pena de muerte, además de reformar el Poder Judicial para condenar a jueces que dejen a delincuentes en libertad.

“Su énfasis en la seguridad, su retórica de mano dura y su compromiso de fortalecer los lazos con Estados Unidos y El Salvador para combatir el crimen organizado podrían resultar atractivos para la derecha política, al tiempo que se libera de la histórica carga del fujimorismo que ha relegado a Keiko a un segundo plano constante”, dice Ziemer, que sigue de cerca el desarrollo de la instancia electoral en Perú.

En términos estatales, propone entre otras cosas reducir ministerios y eliminar la pauta publicitaria para medios: “No más mermelada para la prensa”. Busca también reducir sueldos de funcionarios públicos y hacer que los cargos políticos de presidentes, congresistas, gobernadores regionales y alcaldes sean ad honorem.

Perú, que ha tenido 8 presidentes durante la última década, se enfrenta a la oportunidad de superar una larga crisis de legitimidad política: volverá a tener un congreso bicameral con un nuevo Senado.

“La transición del país a un sistema legislativo bicameral podría contribuir a reducir la inestabilidad, ya que el anterior sistema unicameral daba a los legisladores un gran poder para destituir a los presidentes en ejercicio”, analizó el investigador asociado del CSIS. El candidato que logre una victoria contundente en la segunda vuelta, podría luego reclamar “un auténtico mandato popular” y limitar así el creciente poder del sistema legislativo en la política peruana.

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