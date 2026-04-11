Ricardo Belmont, el empresario, exalcalde de Lima y excandidato presidencial que de nuevo busca gobernar Perú

Por Mauricio Torres, CNN en Español

En su campaña por la presidencia de Perú, Ricardo Belmont quiere explotar cuando menos dos rasgos de su trayectoria: el tiempo que tiene presente en la vida pública peruana y su desenvoltura frente a los medios de comunicación. Así lo deja ver en uno de los últimos videos publicados en su cuenta de TikTok, donde tiene tiene más de 320.000 seguidores y establece una analogía entre la política y la medicina.

“Ellos quieren operar el país sin experiencia. Ricardo Belmont, como el médico, ya tiene ejecutoria, tiene muchos años de experiencia que quiere dejarlos a las nuevas generaciones. Y el ejemplo que pongo es el siguiente: ¿ustedes dejarían que su hija, su hijo, a los nueve años fuera operado del corazón por alguien que nunca operó ni siquiera un apéndice?”, dice el candidato, quien ya fue alcalde de Lima y aspirante presidencial en la década de 1990.

Belmont nació en Lima el 29 de agosto de 1945, según su hoja de vida publicada en la página del Jurado Nacional de Elecciones. Tiene 80 años.

Estudió Administración de Empresas en la Universidad de Lima y encabezó la Red Bicolor de Comunicaciones, una empresa dedicada a las transmisiones de televisión.

De acuerdo con el analista político Gonzalo Banda, Belmont pertenece a una de las familias más adineradas de Perú y, a finales de la década de 1980, se convirtió en “el primer outsider de la política peruana” porque, al no militar en ningún partido, fundó uno propio para poder competir por la Alcaldía de Lima.

Fue así como Belmont creó el Movimiento Obras, hoy Partido Cívico Obras, con el que ganó los comicios de 1989 con el 45,147 % de los votos. Asumió como alcalde de Lima en 1990 y, tras reelegirse en 1993, ocupó el cargo hasta 1995.

Ese mismo año fue candidato presidencial, pero solo obtuvo el 2,581 % de los sufragios en una contienda en la que el entonces presidente Alberto Fujimori logró la reelección con el 64,424 % de la votación.

Después de eso, comenzó un largo período de entradas y salidas de la vida política peruana. De 2009 a 2011 fue congresista accesitario —ocupó su asiento para reemplazar a otro legislador— y en 2018 compitió nuevamente por la Alcaldía de Lima, aunque solo alcanzó el 3,886 % de los votos.

En paralelo, a través de redes sociales y basado en su experiencia en la radiodifusión, ganó notoriedad con videos en los que hablaba de la situación de Perú, expuso Banda.

“Construyó una base sólida de seguidores desde un discurso antiestablishment, antisistema, porque él se quejaba del sistema económico, se quejaba del sistema político, con posturas bien extremistas tanto en la derecha como en la izquierda”, dijo el analista a CNN.

En estas elecciones presidenciales, Belmont llega a la primera vuelta de este domingo como uno de los candidatos con posibilidades de avanzar a la segunda vuelta. De acuerdo con las últimas encuestas, entre los 35 competidores la puntera es Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular e hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori. El nombre de quien podría ser el otro que pase al balotaje aún está en el aire.

La periodista Drusila Zileri, de América TV, dijo esta semana al pódcast “Y esto no es todo” que logrará pasar “el que menos errores cometa en estos días”.

De acuerdo con Banda, una de las fortalezas de Belmont radica en que es una figura que ha crecido rápidamente en las últimas semanas, en parte gracias a mensajes que conectan con el descontento de un segmento del electorado.

“Es un insider que estaba de retiro, de jubilación, y que de nuevo ha vuelto”, dijo. “Hay una seducción en sus palabras y era el único que, en una campaña plagada de hastío a la política, hablaba en términos muy sencillos”, agregó.

En su Plan de Gobierno, Belmont propone reestructurar la totalidad del sistema de seguridad y justicia, incluyendo la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Instituto Nacional Penitenciario y el Poder Judicial, así como combatir la opacidad con una plataforma digital para dar seguimiento a las obras públicas.

Dentro del ámbito social, plantea asegurar el acceso a servicios de salud en zonas rurales y vulnerables y reducir la pobreza con medidas para impulsar el emprendimiento, entre otras acciones.

En sus videos de TikTok —en los que suele aparecer acompañado por sus hijos Augusto y Kristen—, Belmont asegura estar listo para ganar la presidencia de Perú y conducir al país a un mejor futuro.

“Tenemos que educar al pueblo, que el pueblo se politice, el pueblo tiene que aprender de política porque la política es todo en la vida”, dice el candidato en uno de esos clips rodeado de simpatizantes.

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