Tres apuñalados y un sospechoso abatido por agentes en el metro de Nueva York, según la Policía

Por Gloria Pazmino, Mark Morales, Ray Sanchez y John Miller, CNN

Un sospechoso armado con un machete, que se hacía llamar “Lucifer”, apuñaló a tres personas en el andén del metro de la Terminal Grand Central, en Midtown Manhattan, este sábado, antes de que unos agentes lo abatieran a tiros, según informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El estallido de violencia se produjo alrededor de las 9:40 a. m. (hora de Miami) en un andén situado bajo la Terminal Grand Central, tal como declaró la comisionada de Policía de la Ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, en una conferencia de prensa celebrada este sábado por la tarde.

Al sospechoso, que se comportaba de manera errática y portaba un machete, se le ordenó al menos 20 veces que soltara el arma antes de que se abalanzara sobre los agentes “con el cuchillo extendido”, relató Tisch. La Policía disparó al sospechoso, quien falleció a consecuencia de sus heridas, añadió la comisionada.

La Policía identificó al sospechoso como Anthony Griffin, de 44 años de edad.

Tisch señaló que el incidente quedó registrado en las cámaras corporales de los agentes, incluidas las imágenes de Griffin “afirmando repetidamente que él era Lucifer”.

“Los actos de violencia aleatorios asustan a todo el mundo”, comentó Tisch en respuesta a una pregunta de Gloria Pazmino, de CNN. “Cualquiera puede ser víctima de un acto de violencia aleatorio, y por eso es tan importante que los neoyorquinos comprendan que el NYPD ha reforzado recientemente su presencia en el sistema de transporte público, incluido este mismo lugar: la estación Grand Central”.

Tisch afirmó que incidentes como este ponen de manifiesto la realidad a la que se enfrentan los agentes.

“Dieron órdenes claras”, dijo refiriéndose a los agentes. “Intentaron reducir la tensión, pero al no cesar la amenaza, actuaron con determinación para detenerla y proteger a los neoyorquinos en uno de los andenes de tren más transitados de la ciudad”.

El incidente se produce en un momento de creciente inquietud por la seguridad y el desorden en el metro, a raíz de una serie de ataques aleatorios y perturbadores ocurridos en los últimos años. Tisch informó que recientemente se han incorporado más de 175 agentes adicionales a las patrullas del metro.

La gobernadora Kathy Hochul declaró en las redes sociales que “personas inocentes han sido atacadas en un acto de violencia sin sentido”.

“Agradezco a nuestros valientes agentes que actuaron con rapidez para detener al sospechoso”, añadió.

El concejal Zohran Mamdani, en un comunicado, agradeció al NYPD su “rápida respuesta y por haber evitado que se produjera más violencia”. “El NYPD está llevando a cabo una investigación interna y hará públicas las grabaciones de las cámaras corporales, tal como hace en todos los incidentes que implican el disparo del arma de fuego de un agente”, declaró.

Las tres víctimas —dos hombres, de 84 y 65 años, y una mujer de 70 años— fueron trasladadas a un hospital, donde se espera que sobrevivan.

El sospechoso se encontraba a bordo de un tren del metro antes del incidente y posteriormente salió hacia el andén, según informó a CNN un funcionario de las fuerzas del orden.

El sospechoso era conocido por la Policía y contaba con más de una docena de detenciones, incluidas algunas por amenazar y agredir con cortes a personas utilizando un objeto punzante, según dos fuentes policiales. Había sido detenido en 2019 por un delito grave de agresión con arma, añadieron las fuentes.

En esta etapa de la investigación, el incidente no parece estar vinculado con el terrorismo, de acuerdo con el funcionario de las fuerzas del orden.

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