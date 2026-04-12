Mientras se desmorona la campaña de Swalwell por la gobernación de California, sus rivales buscan encontrar una oportunidad

Por Eric Bradner y Arit John, CNN

Las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el representante Eric Swalwell están perjudicando sus esperanzas de ganar la contienda por la gobernación de California, especialmente luego de que antiguos aliados le hayan retirado su apoyo y una creciente lista de demócratas prominentes le pidiera que se retire.

Lo que no está tan claro es quién puede reclamar el apoyo que había acumulado, y cómo lo harán.

“Ahora prácticamente hemos vuelto al punto de partida”, dijo Garry South, un veterano estratega demócrata de California. “No sé cómo va a terminar esto”.

Las acusaciones de conducta sexual inapropiada publicadas el viernes por CNN y el San Francisco Chronicle complicaron aún más la ya de por sí abierta contienda electoral, en la que participan más de media decena de demócratas conocidos y dos republicanos que han logrado un apoyo considerable de cara a las primarias estatales del 2 de junio. En dichas primarias compiten candidatos de todos los partidos, y los dos más votados, independientemente de su afiliación política, pasarán a las elecciones generales de noviembre.

La lista de otros demócratas potencialmente viables en la contienda incluye al multimillonario activista Tom Steyer, quien ha inundado los canales televisivos invirtiendo al menos US$ 110 millones en publicidad; la excongresista progresista Katie Porter; el exsecretario de Salud y Servicios Humanos Xavier Becerra; el exalcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa; el alcalde de San José, Matt Mahan; el superintendente de Instrucción Pública de California, Tony Thurmond; y la excontralora estatal Betty Yee.

“Ninguno de estos candidatos tiene realmente una postura definida”, dijo South.

Según él, Porter no ha logrado consolidar el apoyo de las mujeres. Villaraigosa y Becerra compiten por el apoyo latino. Y Mahan ha intentado presentarse como una alternativa más moderada a la gestión del estado por parte del gobernador saliente Gavin Newsom, pero no ha conseguido destacar.

Según South, Steyer está agotando la paciencia de los votantes con sus anuncios televisivos. Pero ninguno de los demás candidatos tiene suficiente dinero como para competir en la guerra publicitaria.

“Estoy seguro de que en esos otros grupos se están manteniendo conversaciones sobre ‘¿Cómo podemos sacar provecho de la autoinmolación de Swalwell?’ Pero para poder defender esa postura, necesitan dinero, y ninguno de ellos lo tiene”, dijo South.

Becerra, excongresista y ex fiscal general de California, que también formó parte de la administración del expresidente Joe Biden, declaró a CNN que se trata de una nueva etapa en la contienda por la gobernación. Becerra afirmó que él y su equipo esperaban que la carrera electoral sufriera algún cambio. Ahora, añadió, ese cambio ya se ha producido y los votantes pronto prestarán más atención.

“La contienda está muy abierta”, dijo en una entrevista. “Hoy es el primer día de esta nueva carrera, y todos seguimos adelante”.

El plazo para inscribirse en la contienda finalizó en marzo, por lo que la lista de candidatos ya está definida y las papeletas se enviarán por correo a los votantes a partir de mayo.

Becerra lanzó indirectas a algunos de los otros candidatos en la contienda. Dijo que planea basar su campaña en su trayectoria en los cargos que ha desempeñado, no en “promesas exageradas”. Añadió que su campaña esperó hasta hace unas semanas para emitir su primer anuncio porque no tienen “miles de millones de dólares para gastar”, una clara alusión a Steyer.

“No soy el candidato más rico. No soy el candidato más astuto”, dijo. “Pero soy el candidato con más experiencia”.

Las encuestas han demostrado que el republicano Steve Hilton, impulsado por el respaldo del presidente Donald Trump y con una lista mucho más corta de rivales dentro de su partido, está bien posicionado para obtener uno de los dos primeros puestos. Los demócratas temían desde hace tiempo que la fragmentación del panorama político le diera al otro republicano prominente en la contienda, el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, la oportunidad de hacerse con el segundo lugar.

Por ahora, con Swalwell aún en la contienda, muchos demócratas están tratando de sacarlo de la carrera, pero por lo demás se mantienen al margen.

En la reunión de primavera del Comité Nacional Demócrata en Nueva Orleans, 15 miembros de la delegación de California redactaron rápidamente una declaración el viernes para mostrar su apoyo a las personas que denunciaron la mala conducta de Swalwell.

“La gravedad de estas acusaciones exige rendición de cuentas, y nuestro estado debe mantener los más altos estándares de liderazgo. Debemos garantizar la confianza de las mujeres y la seguridad del personal y del público”, dice el comunicado. “Por el bien de esa confianza —y la integridad de nuestro partido y de la Oficina del Gobernador—, solicitamos al congresista Swalwell que se retire de la contienda por la gobernación”.

Michael Kapp, miembro del Comité Nacional Demócrata de California que organizó la declaración, afirmó en un mensaje de texto que el grupo no había discutido la posibilidad de respaldar a otro candidato. Y una posibilidad remota —una campaña de última hora con otro candidato por escrito—, según él, podría dividir aún más el voto demócrata y aumentar la posibilidad de que dos republicanos quedaran entre los dos primeros.

Los próximos debates, uno el 22 de abril y otro organizado por CNN el 5 de mayo, podrían resultar cruciales, ya que los candidatos buscan maneras de destacar.

Swalwell parecía haber ganado terreno en las últimas semanas, en parte gracias a su reputación de combativo contra el presidente Donald Trump en un estado mayoritariamente demócrata. Esto se vio reforzado por los ataques del propio Trump, así como por lo que The Washington Post informó sobre la presión del director del FBI, Kash Patel, para que se publicaran los archivos de la investigación sobre la relación de Swalwell con la mujer que se encontraba en el centro de una presunta operación de inteligencia política dirigida por la principal agencia de espionaje civil de China entre 2011 y 2015.

Destacados estrategas californianos de ambos partidos argumentaron que no será fácil para ninguno de esos candidatos apropiarse del apoyo que tenía Swalwell.

“Eric tenía su propio espacio, pero no era el tradicional. Su espacio era el de ser el candidato más anti-Trump”, dijo el estratega republicano Mike Madrid. “Fue el propio Trump quien lo criticó y lo atacó. Por eso estaba empezando a consolidarse. Eso no va a suceder ahora”.

Una posibilidad, mientras los demócratas intentan evitar que el partido quede excluido de las elecciones generales, es que Newsom, la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y los senadores Alex Padilla y Adam Schiff trabajen juntos para respaldar y movilizar apoyo para un candidato.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.