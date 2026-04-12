Por qué reabrir el estrecho de Ormuz no basta para resolver problemas de transporte marítimo y altos precios del petróleo

Por Chris Isidore, CNN

Reabrir el estrecho de Ormuz está resultando difícil. Pero incluso si esta vía marítima vital se abre por completo y el petróleo y otras cargas necesarias logran salir, no será suficiente para que todo vuelva a la normalidad.

Esto se debe a que los barcos vacíos tendrán que regresar al estrecho para mantener el flujo de mercancías. Los expertos dicen que las navieras no comenzarán a entrar al Golfo Pérsico a través del estrecho mientras exista un riesgo significativo de que el alto el fuego sea solo temporal.

Los petroleros y los propietarios de barcos —así como sus aseguradoras— no permitirán que sus embarcaciones vuelvan a entrar al Golfo a menos que tengan la certeza de que no quedarán atrapadas allí durante semanas o más, dijo Lale Akoner, analista de mercados globales en eToro.

“Un alto el fuego de dos semanas y además frágil —no creo que brinde la confianza (a los operadores marítimos) que se necesita”, afirmó.

Sin nuevos barcos entrando al Golfo para recoger las siguientes cargas de petróleo, fertilizantes y otros productos muy necesarios, los beneficios de que cientos de barcos completamente cargados salgan del estrecho serán de corta duración. Es probable que la escasez y los precios elevados del petróleo y otros bienes continúen durante meses.

Para que las cosas vuelvan a la normalidad, primero deben salir los barcos que han quedado atrapados en el Golfo. Hasta ahora eso no ha ocurrido, según Matt Smith, de la firma de análisis comercial Kpler.

“(Casi) nadie tiene la suficiente confianza como para cruzar el estrecho”, dijo. Los más de 100 petroleros que normalmente atraviesan el estrecho de Ormuz cada día se han reducido a 10 o menos, señaló Smith.

Incluso si hay confianza en el alto el fuego, el flujo de embarcaciones estará dominado por barcos saliendo. Smith dijo que hay alrededor de 400 petroleros cargados en el Golfo esperando salir, pero solo unos 100 petroleros vacíos dispuestos a entrar.

Smith agregó que, incluso si el estrecho se abriera hoy, probablemente tomaría hasta julio para que los flujos de petróleo vuelvan a la normalidad.

Lo mismo ocurre con los buques portacontenedores, que son fundamentales para transportar alimentos y otros bienes de los que dependen los países del Golfo, así como exportaciones como fertilizantes y resinas industriales. Hay alrededor de 100 buques portacontenedores esperando salir, pero prácticamente ninguno esperando entrar, dijo Peter Tirschwell, vicepresidente de transporte marítimo y comercio en S&P Global Market Intelligence.

Eso significa que el 30 % de los fertilizantes del mundo que normalmente salen de la región probablemente quedará atrapado allí durante meses hasta que haya nuevos barcos para transportarlos, dijo. Al igual que con el petróleo, enviarlos por barco es la única forma de mover esa carga.

“La capacidad no existe para redirigir fácilmente esas cargas”, afirmó.

Sin nuevos barcos cruzando el estrecho y entrando al Golfo, los expertos dicen que la producción de diversos bienes fabricados allí —petróleo crudo, gasolina y otros combustibles refinados, y fertilizantes— seguirá detenida.

La producción se detuvo durante las últimas seis semanas porque no había dónde almacenar esos productos, dijo Smith.

Los productores de petróleo en el Golfo “están acostumbrados a simplemente cargar (el petróleo) en un buque y que salga de inmediato”, explicó. “Van a necesitar tiempo para aumentar la producción, pero también para tener los petroleros disponibles allí que puedan cargar ese crudo”.

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