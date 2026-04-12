¿Quién es Marie-Louise Eta y por qué su designación como DT del Unión Berlín es histórica?

Por Pablo Antonio Garcia Escorihuela, CNN en Español

Poco se pudo imaginar Marie-Louise Eta a sus 26 años, cuando terminó de forma prematura con su carrera en el fútbol profesional alemán, que terminaría siendo instrumental para romper paradigmas y cambiar, de una u otra forma, la historia del balompié.

La alemana, nacida en Dresden, se convirtió este domingo en la primera mujer en ser designada como entrenadora principal de un equipo masculino de un club de primera división de las cinco ligas grandes de Europa (España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia).

Tras la caída del Unión Berlín por 3 a 1 ante el Heidenheim por la fecha 29 de la Bundesliga, la directiva del club decidió dar por concluida la etapa de Steffen Baumgart al frente del primer equipo. Su despido no llamó la atención de nadie, dado que el equipo de la capital naufraga por la 11° posición, ya sin chances de meterse en puestos de clasificación a copas europeas, y no completamente a salvo de los puestos de descenso (le lleva siete puntos al 16°, que debería jugar un repechaje ante el 3° de la segunda división). Lo que sí despertó el asombró fue la designación de Eta como entrenadora interina hasta el final de la temporada.

La exmediocampista de 34 años venía de dirigir a la categoría sub19 varonil del club y también firmó para ser la entrenadora principal del equipo femenino desde julio de este año.

Como futbolista, Eta se desempeñó en Turbine Postdam, Hamburger, Cloppenburg y Werder Bremen, además de la selección alemana sub19, y tras finalizar su carrera en el césped se abrió paso como entrenadora.

En 2023, se convirtió en la primera asistente técnico de un equipo masculino de la Bundesliga, cuando acompañó al cuerpo técnico del estratega Marco Grote, llegando a ejercer el puesto durante los partidos del Unión Berlín en su última participación en la UEFA Champions League.

Incluso Nenad Bjelica, siguiente entrenador del equipo tras el interinato de Grote, la mantuvo en su cuerpo técnico, y le tocó responder ante los medios durante una suspensión de tres partidos que tuvo el DT.

Tras su salida, Eta se quedó en la institución como entrenadora del equipo sub19, y si bien sigue estando apuntada para ser la entrenadora principal del Unión Berlín femenino para la siguiente temporada, esta era una oportunidad muy difícil de rechazar.

“Estamos encantados de que Marie-Louise se encargue de tomar las riendas del club de forma interina, mientras asume su puesto como DT del equipo femenino en la próxima campaña”, aseguró en un comunicado de prensa el director deportivo del Unión Berlín, Horst Heldt.

“Estoy feliz de que el club me haya dado esta dura tarea”, dijo Eta en un comunicado difundido en la web oficial del club. “Con la diferencia de puntos que existe, aún no tenemos la permanencia asegurada, y esto es un reto. Una de nuestras fortalezas como club es que permanecemos juntos en las dificultades”, agregó Eta.

Unión Berlín apenas ha logrado dos victorias en los últimos 14 partidos, algo que Eta intentará revertir para evitar un descalabro mayúsculo para el club. “Estoy convencida de que sacaré los puntos necesarios para lograrlo”, expresó la entrenadora.

Mientras tanto, su sola presencia en la línea al comando del equipo ya rompe todos los esquemas.

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