Atlético de Madrid vs. Barcelona, por los cuartos de la Champions: previa, alineaciones hora y cómo ver por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

No está dicha la última palabra en la serie de cuartos de final entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Es cierto que el Colchonero sacó una buena ventaja y lejos de casa, pero el Blaugrana ya sabe lo que es ganar en el Metropolitano, y en la Copa del Rey demostró que, sin importar la desventaja inicial, sale al partido revancha a por todo.

El equipo del Cholo Simeone se impuso 2-0 en el Camp Nou hace una semana con una actuación que combinó oportunismo y eficacia para aprovechar los errores individuales y el desacople general del culé en defensa, lo que quedó evidenciado en la jugada que definió gran parte del primer duelo: la expulsión de Pau Cubarsí, en una maniobra que, además, terminó en un golazo de Julián Álvarez.

El Atleti no mereció la diferencia de dos goles, pero mantuvo solidez en la última línea para aislar a las posibles conexiones de Lamine Yamal, dejando a la joven estrella blaugrana sin socios, apelando a la maniobra individual como casi única esperanza.

Y es que el resto del equipo lució bastante deslucido en ataque. Solo el inglés Marcus Rashford mostró desequilibrio, con avances constantes por izquierda que no pudo finalizar de buena manera en ninguna oportunidad. El resto apareció a cuentagotas, como Dani Olmo y Pedri, perdidos entre tanta pierna del Atleti en el mediocampo. Quedó de manifiesto que este equipo necesita de Raphinha, pero el brasileño volverá a estar ausente este martes en el Metropolitano.

El Barcelona necesitará recuperar otra pieza si quiere tener esperanzas de torcer la eliminatoria: Robert Lewandowski. El polaco casi no tocó el balón en la ida y fue uno de los primeros cambios de Hansi Flick. Se mostró muy estático, a la sombra de dos defensores centrales que lo ahogaron.

En el Atleti, por el contrario, hubo varios puntos altos, y otros que, sin mostrar regularidad, fueron determinantes, como Julián Álvarez. El argentino no estaba teniendo una gran noche en Barcelona, pero se inspiró en una jugada que terminó con una asistencia magnífica para Giuliano Simeone y en la roja a Cubarsí. El delantero completó el menú haciéndose cargo del tiro libre y mandando el balón al fondo de la red.

En el medio, el Colchonero necesitará repetir los buenos rendimientos de Llorente y Giuliano, dos que, además, tendrán que cuidarse de la tarjeta amarilla: una amonestación más significará que se pierden el duelo de ida de las semifinales en caso de que el Atleti logre la clasificación. Un riesgo que también corren Almada, Baena, Barrios, Lenglet, Le Normand y Ruggeri.

En el Barcelona también hay algunos futbolistas al límite: Casadó, João Cancelo, Fermín López, Gerard Martín, Lamine Yamal.

El Atleti tendrá a su favor la estadística. No la del historial general ante el Barcelona, donde corre desde muy atrás, pero sí la de los duelos en Champions. Es la tercera vez que se miden mano a mano por la competición de la UEFA, y en las dos anteriores pasaron los de la capital, llegando además a la final por la “Orejona”. Un sueño que los dirigidos por Simeone quieren volver a cumplir.

El partido de ida le dejó una mala noticia a Simeone: David Hancko sufrió una lesión y se perderá la vuelta de la serie. En su lugar ingresaría Lenglet, en lo que sería la única variante del Colchonero con respecto al primer duelo. Todos los jugadores de campo, exceptuando al portero, tuvieron descanso en LaLiga el fin de semana. Solo Lookman ingresó como relevo ante el Sevilla.

Atlético de Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri; Marcos Llorente, Koke; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Ademola Lookman; Julián Alvarez.

Flick tampoco pretendería hacer demasiados cambios en su once inicial, ya que el brasileño Raphinha sigue siendo baja. El cambio obligado es en defensa, debido a que Cubarsí fue expulsado. En el medio podría haber otra variante, con Dani Olmo cediendo su lugar.

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Ronald Araújo, Gerard Martín, João Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; Robert Lewandowski.

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