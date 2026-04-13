El papa dice que “no tiene miedo de la administración Trump” tras las críticas del presidente a su posición sobre la guerra

Por Laura Sharman, Isabelle D’Antonio, Christopher Lamb y Antonia Mortensen, CNN

El papa León XIV rechazó con firmeza este lunes las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y defendió su postura de buscar la paz y rechazar la violencia en medio de la guerra con Irán.

“No tengo miedo de la administración Trump ni de hablar en voz alta del mensaje del Evangelio, que es lo que creo que estoy aquí para hacer, lo que la Iglesia está aquí para hacer”, dijo el pontífice a los periodistas a bordo de su avión, cuando iniciaba un viaje de 10 días al continente africano.

“No somos políticos, no abordamos la política exterior con la misma perspectiva (que) él podría entender”, continuó. “Pero sí creo en el mensaje del Evangelio, como pacificador”.

Los comentarios se produjeron después de que Trump arremetiera contra el papa el domingo por la noche, denunciando su postura sobre la guerra con Irán y diciendo que es “terrible para la política exterior”.

“No nos gusta un papa que vaya a decir que está bien tener un arma nuclear… Es un hombre que no cree que debamos estar jugando con un país que quiere un arma nuclear para poder volar el mundo”, dijo Trump a los periodistas, y añadió: “No soy fan del papa León”.

León XIV, el primer papa estadounidense, se ha vuelto cada vez más enfático sobre la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, y la semana pasada condenó la retórica y las amenazas de Trump contra el pueblo de Irán como “verdaderamente inaceptables”.

Ese comentario fue motivado por la amenaza de Trump de que “toda una civilización morirá esta noche” en las horas previas a que se acordara un alto el fuego de dos semanas con Irán.

Tanto Trump como su secretario de Defensa, Pete Hegseth, han invocado a Dios en mensajes públicos durante el conflicto, y Hegseth ha presentado el esfuerzo bélico como respaldado divinamente e incluso ha utilizado justificaciones bíblicas.

León XIV ha rechazado repetidamente esa idea.

“Jesús es el rey de la paz, que rechaza la guerra, a quien nadie puede usar para justificar la guerra”, dijo el Domingo de Ramos. “No escucha las oraciones de quienes hacen la guerra, sino que las rechaza”.

Las declaraciones del presidente sobre el papa el domingo por la noche se produjeron poco después de que publicara una crítica similar y extensa del pontífice en Truth Social.

“El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible para la política exterior”, escribió Trump, y añadió que no quiere un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear o que considere “terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela”.

Tras la operación estadounidense para capturar al líder venezolano Nicolás Maduro en enero, el papa pidió que se respetara “la voluntad del pueblo venezolano” y un retorno a la estabilidad en el país.

“No quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos”, dijo Trump.

El presidente también afirmó que León XIV “no estaba en ninguna lista para ser papa, y que solo fue puesto allí por la Iglesia porque era estadounidense, y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald J. Trump”.

En respuesta a los comentarios de Trump, el funcionario del Vaticano, el padre Antonio Spadaro, dijo que Trump estaba atacando “una voz moral” porque “no puede contenerla”.

“Trump no debate con León XIV: le ruega que se repliegue a un lenguaje que él pueda dominar. Pero el papa habla otro lenguaje, uno que se niega a reducirse a la gramática de la fuerza, de la seguridad, del interés nacional”, dijo Spadaro en X.

“El ataque es una declaración de impotencia… Si León fuera irrelevante, no merecería una palabra. En cambio, se le señala, se le nombra, se le combate: una señal de que su palabra cala hondo”, dijo.

El papa León XIV ya se había pronunciado anteriormente contra la proliferación de armas nucleares.

“El compromiso de construir un mundo más seguro, libre de la amenaza nuclear, debe perseguirse mediante encuentros respetuosos y un diálogo sincero para construir una paz duradera, fundada en la justicia, la fraternidad y el bien común”, dijo el pasado junio, mientras Trump sopesaba atacar los sitios nucleares de Irán.

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