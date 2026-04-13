Los precios del petróleo se disparan ante los planes de EE.UU. de bloquear los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz

Por Hanna Ziady, CNN

Los precios del petróleo subieron este lunes, después de que las fuerzas armadas de Estados Unidos dijera que implementaría un bloqueo marítimo en el estrecho de Ormuz, una medida que podría poner a prueba el actual alto el fuego y, al mismo tiempo, restringir aún más el suministro mundial de crudo.

El Brent, referencia mundial del petróleo, subió un 7 % hasta cerca de US$ 102 por barril, una ganancia del 40 % desde el inicio de la guerra. El WTI, referencia estadounidense, avanzó en una proporción similar hasta US$ 103,5 por barril, alrededor de un 54 % más que antes de que la guerra prácticamente cerrara el estrecho de Ormuz.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), parte del Departamento de Defensa, dijo el domingo que las fuerzas navales iniciarían un bloqueo de “todo el tráfico marítimo que entre y salga de los puertos iraníes” a partir del lunes a las 10:00 a.m., hora de Miami. “Las fuerzas de CENTCOM no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes”, añadió en un comunicado.

El bloqueo marítimo, que coincide con la amenaza del presidente Donald Trump, llega después de que Estados Unidos e Irán no lograran acordar los términos para poner fin a la guerra durante las conversaciones del fin de semana. Teherán, que según informes ha estado cobrando peajes a algunos barcos que buscan transitar por el estrecho de Ormuz, prometió tomar represalias contra cualquier buque militar en el estrecho.

La medida “corre el riesgo de crear nuevos posibles puntos de tensión” en el conflicto, escribió este lunes en una nota Neil Shearing, economista jefe de Capital Economics. “¿Incautaría la Marina de Estados Unidos barcos aliados que hayan pagado peajes a Teherán? ¿Apuntaría a embarcaciones chinas en el estrecho? Cualquiera de los dos resultados representaría una escalada significativa”, añadió.

El bloqueo también “provocará un mayor endurecimiento en los mercados mundiales de petróleo”, señaló Shearing. “Irán representa aproximadamente el 4 % del suministro mundial, gran parte del cual se exporta a China”.

Al bloquear las exportaciones de petróleo iraní, Trump podría cortar una fuente crucial de financiación para el Gobierno de Irán y sus operaciones militares. Las exportaciones de petróleo de Irán equivalieron a unos US$ 45.000 millones el año pasado, o el 13 % del Producto Interno Bruto (PIB), según Shearing.

Y Teherán ha estado exportando aún más petróleo desde que comenzó la guerra. Las exportaciones de petróleo de Irán promediaron alrededor de 1,85 millones de barriles diarios hasta marzo, unos 100.000 barriles diarios más que el promedio entre diciembre y febrero, según la firma de datos y análisis Kpler.

Los mercados bursátiles titubearon el lunes, con los futuros del S&P 500, el Dow y el Nasdaq apuntando a una apertura más débil. En Asia, la mayoría de los principales mercados cerraron con leves caídas, y los principales índices europeos también cotizaban a la baja.

Una excepción notable fue el índice BUX de Hungría, que subió casi un 3 % en Budapest tras las elecciones nacionales que pusieron fin a los 16 años en el poder del primer ministro Viktor Orbán. Con casi todos los votos contados, Péter Magyar, líder del partido opositor de centroderecha Tisza, se encamina a una victoria aplastante.

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