Revancha de los cuartos de final de la Champions 2025/2026: partidos, posibles alineaciones y horarios

Por Federico Leiva, CNN en Español

La UEFA Champions League conocerá esta semana a sus cuatro semifinalistas, cuando entre martes y miércoles se definan unos cuartos de final que tienen un común denominador: nada está realmente dicho.

Los partidos de ida, jugados la semana pasada, dejaron muy buenos indicios para casi todos los que fueron visitantes, pero todavía faltan 90 minutos que podrían decidirlo todo.

El Atlético de Madrid y el FC Barcelona se encontrarán por sexta vez en la temporada. Ya pasaron los dos partidos de liga, los dos de la Copa del Rey y uno de la Champions, que dejó la gran victoria del Colchonero en el Camp Nou, en un encuentro definido prácticamente a partir de la expulsión de Pau Cubarsí, en una acción que también terminó con un golazo de Julián Álvarez.

Los de la capital se impusieron finalmente por 2 a 0, pero ahora toca lo más difícil: cerrar la eliminatoria. Y es que puede parecer mentira, pero el Atleti ya tuvo problemas en ese apartado en la Copa del Rey, cuando tras ganarle al Blaugrana 4-0 en el primer juego, terminó perdiendo 0-3 y pidiendo la hora en el segundo. En esta ocasión tendrá la tranquilidad de definir en el Metropolitano, pero deberá tener mucho cuidado: Barcelona ganó hace 10 días allí.

El Atlético no tendrá a Marc Pubill (sancionado por amarillas), Hancko (lesión) ni Giménez, pero la baja más notoria estará del lado culé: el brasileño Raphinha sigue afuera por una molestia física.

Posibles formaciones:

Atlético de Madrid: Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Llorente, Koke; Giuliano Simeone, Griezmann, Lookman; Julián Alvarez.

Barcelona: Joan García; Koundé, Araújo, Gerard Martín, João Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; Lewandowski.

3 p.m. de Miami.

12 p.m. de Los Ángeles.

1 p.m. de Ciudad de México.

2 p.m. de Bogotá.

4 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

El Paris Saint-Germain estaría ya en las semifinales si hubiera convertido al menos la mitad de las situaciones de gol que le generó al Liverpool en Francia, pero no tuvo eficacia y ahora tendrá que defender el 2-0 que consiguió en la ida.

Los Reds fueron muy inferiores y hasta se los vio tímidos en el césped, como intentando evitar una goleada que, para colmo, casi llega de igual manera. Sin embargo, dos goles podrían ser una desventaja exigua para Anfield, donde el Liverpool siempre puede soñar en grande. Eso sí, tendrá que cambiar la cara radicalmente, tanto como en aquella serie eliminatoria frente al Barcelona de Ernesto Valverde.

Posibles formaciones:

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitiké.

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

3 p.m. de Miami.

12 p.m. de Los Ángeles.

1 p.m. de Ciudad de México.

2 p.m. de Bogotá.

4 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

Muchas dudas dejó el Arsenal en la ida en Lisboa, pero tras una pobre primera mitad, un buen segundo tiempo lo hizo merecedor del 1-0 con el que volvió a Londres, donde ganó todos los partidos que jugó durante esta edición de la Champions.

Está todo dado para que el mejor equipo de la fase de liga se meta en semifinales, especialmente porque este Sporting es el mismo que se fue goleado de Noruega ante el Bodo/Glimt en octavos.

El Arsenal podría incluso intentar cuidar a algunas figuras, teniendo en cuenta que atraviesa una semana clave también en la lucha por la Premier League de Inglaterra (el domingo visita al Manchester City, que lo persigue a seis puntos).

Posibles alineaciones:

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke, Eze, Trossard; Gyökeres.

Sporting Lisboa: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Araújo; Hjulmand, Morita; Catamo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves; Luis Suárez.

3 p.m. de Miami.

12 p.m. de Los Ángeles.

1 p.m. de Ciudad de México.

2 p.m. de Bogotá.

4 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

Bayern Munich y Real Madrid prometen otra titánica lucha en Alemania, después de que los teutones ganaran en la capital española por 2-1. Genera mucha intriga no saber con qué versiones de ambos equipos se encontrarán los aficionados, porque en la ida hubo dos partidos en uno solo.

Los germanos dominaron a placer durante grandes lapsos del primer y segundo tiempo, se pusieron 2-0 y parecía que estaban por liquidar la historia, pero se quedaron sin fuerzas y el Madrid creció, tanto que llegó al descuento y terminó mereciendo algo más también. Un solo gol de diferencia entre estos dos colosos de Europa solo significa una cosa: todavía puede pasar cualquier cosa.

El Bayern tendrá en Karl y Ulreich dos bajas muy sensibles para el recambio, mientras que los blancos no contarán con Tchouaméni, sancionado por acumulación de amonestaciones.

Posibles alineaciones:

Bayern München: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Pavlović; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane.

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Militão, Fran García; Valverde, Camavinga, Bellingham; Arda Güler, Mbappé, Vinícius Júnior.

3 p.m. de Miami.

12 p.m. de Los Ángeles.

1 p.m. de Ciudad de México.

2 p.m. de Bogotá.

4 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

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