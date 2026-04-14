Autoridades de México señalan a La Familia Michoacana como el grupo detrás de la desaparición del alcalde de Taxco y su padre

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Autoridades de México señalaron este martes a La Familia Michoacana como el grupo criminal que presuntamente estuvo detrás de la desaparición del alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y de su padre, Juan Vega Arredondo, ocurrida durante el fin de semana en el estado de Guerrero, al sur del país.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo esta mañana que los dos hombres fueron localizados con vida en el Estado de México, vecino de Guerrero, luego de un operativo de búsqueda en el que participaron instituciones de seguridad y justicia federales y locales.

De acuerdo con García Harfuch —quien habló del caso durante la conferencia de prensa diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum—, el padre del alcalde desapareció el sábado después de que fue interceptado mientras circulaba en la carretera que une Taxco con Cuernavaca, una ciudad del estado de Morelos.

Según el secretario, los captores no pidieron un rescate por él y al día siguiente las autoridades localizaron su vehículo. El alcalde comenzó entonces la búsqueda de su papá, pero horas después también se reportó su desaparición.

Después de estos hechos, dijo García Harfuch, varias instituciones se coordinaron, realizaron un operativo y los encontraron con vida en el Estado de México, desde donde se les trasladó a Guerrero.

“Estas operaciones continúan para identificar y detener a los responsables de estos hechos”, señaló el secretario. Agregó que “todo indica” que La Familia Michoacana estuvo detrás de lo ocurrido.

La Familia Michoacana es un grupo criminal con presencia fundamentalmente en el sur de México. De acuerdo con la organización no gubernamental Insight Crime —que da seguimiento al fenómeno delictivo en América Latina—, sus actividades incluyen narcotráfico, secuestro y extorsión y hoy no está claro quiénes son sus principales líderes, luego de que en 2014 la muerte de Nazario Moreno, “el Chayo”, causara una pelea entre facciones rivales.

García Harfuch dijo que la Fiscalía de Guerrero continúa con las investigaciones del caso. El domingo, la institución difundió una ficha de búsqueda del padre del alcalde.

CNN contactó tanto a la Fiscalía como a la Alcaldía de Guerrero para pedir más información sobre lo sucedido y está en espera de respuesta.

Taxco es un municipio con más de 105.000 habitantes, según el censo de 2020. Es una localidad con importante actividad turística en Guerrero, un estado donde persisten los problemas de inseguridad derivados de la actividad de grupos delictivos. Según datos oficiales, entre enero y febrero se registraron 143 homicidios dolosos.

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