Bayern Munich vs. Real Madrid, por los cuartos de la Champions: previa, alineaciones, hora y cómo ver por TV e Internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

Hay promesa de partidazo en el Allianz Arena. De un lado, el Real Madrid, el club más ganador en la historia de la Champions League. Del otro, el gigante alemán, el Bayern Munich de Luis Díaz, Harry Kane y compañía. En juego, un boleto para las semifinales de la competencia de clubes más importante de Europa.

Los dos equipos protagonizaron un gran partido la semana pasada en España, cuando el Bayern logró una victoria que, si bien al principio tenía aroma a goleada, terminó resultando algo injusta para los locales, dada la gran actuación que tuvo el Madrid en el segundo tiempo. Después de todo, la figura del encuentro fue el portero de los alemanes, Manuel Neuer.

Será interesante ver con qué partido nos encontraremos este miércoles. Si el Bayern podrá pasar la escoba, como lo hizo en pasajes del primer tiempo y al inicio del complemento en la ida, con un fútbol de alto voltaje, especialmente a partir de un desempeño sobresaliente de Michael Olise, quien hizo lo que quiso por el costado izquierdo de la defensa madridista.

O si, por el contrario, los blancos podrán repetir los últimos 30 o 35 minutos del primer duelo, donde a partir del ingreso de Bellingham lastimaron una y otra vez por el centro del campo, algo que el Madrid necesita para que Vinícius Jr. pueda recibir un poco más cómodo y no con dos o tres jugadores del cuadro alemán encima.

Bayern Munich y Real Madrid protagonizarán el 30° enfrentamiento entre ambos. Ningún otro partido se repitió tanto como este en la historia de la Champions, y dado el poderío de ambos, la mayoría de esos cruces llegaron en instancias decisivas.

Los españoles se mantienen arriba en el historial a pesar de la derrota del martes pasado, con 13 triunfos contra 12 de los alemanes, aunque si los blancos quieren seguir en carrera por la Orejona, necesitarán la victoria número 14.

No será nada fácil conseguirla: el Bayern no solo no conoce la derrota como local en esta edición de la competencia, sino que ha ganado todos sus partidos con un promedio de 3,2 goles por encuentro. Número que, en la previa, pueden asustar a cualquiera, pero para el rey histórico de Europa solo es un condimento más para la epopeya.

Vincent Kompany tiene a su once ideal a disposición y repetiría el equipo que fue de entrada en el Bernabéu. Muchos de ellos tuvieron descanso el fin de semana en la Bundesliga, donde solo Neuer, Laimer, Kimmich y Olise jugaron como titulares, mientras que Luis Díaz, Stanisic y Tah ingresaron como relevos.

Bayern Munich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanišić; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane.

Álvaro Arbeloa va a tener que mover el once inicial sí o sí, debido a la suspensión de Aurélien Tchouaméni, quien llegó al límite de tarjetas amarillas. Además, el entrenador español movería otras piezas, teniendo en cuenta la levantada que mostró el equipo blanco en el segundo tiempo ante el Bayern.

Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Éder Militão, Fran García; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Arda Güler, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior.

3 p.m. de Miami.

12 p.m. de Los Ángeles.

1 p.m. de Ciudad de México.

2 p.m. de Bogotá.

4 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

Paramount+, Univisión, DAZN, ViX y TUDN en Estados Unidos, y HBO Max y TNT Sports en México.

Disney+ Premium y ESPN en Argentina, Colombia y otros países de Sudamérica.

En España, la opción será Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

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