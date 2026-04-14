China ha sorteado la histórica crisis del petróleo. Pero mientras Xi se prepara para cita con Trump, los costos se acumulan

Análisis por Simone McCarthy, CNN

China, el mayor importador de energía del mundo, ha capeado hasta ahora bien la crisis energética mundial provocada por la guerra en el Golfo, en comparación con algunos de sus vecinos asiáticos.

Pero a medida que los mercados mundiales de combustible siguen siendo volátiles en medio de un frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y un nuevo bloqueo militar estadounidense que amenaza las exportaciones iraníes, lo que está en juego en este conflicto no hace más que aumentar para Beijing.

¿Una de las razones? Como principal importador de petróleo iraní, China es el país que más se verá afectado por las medidas estadounidenses que impactan su flujo.

Así fue el mes pasado, cuando la Casa Blanca levantó ciertas sanciones estadounidenses sobre los barriles iraníes, como ahora, cuando las fuerzas del Petágono han establecido un bloqueo de los puertos iraníes.

Es posible que estas medidas no provoquen una escasez inmediata en China, que se ha preparado bien para una crisis energética.

Pero esto ejerce aún más presión sobre la segunda economía más grande del mundo, justo cuando las subidas de los precios mundiales del combustible empiezan a tener repercusiones.

También, al mismo tiempo que los diplomáticos se preparan para un viaje crucial, y que ya se ha retrasado una vez, del presidente Donald Trump para reunirse con Xi Jinping en Beijing, previsto para el mes que viene.

Durante semanas, funcionarios chinos han recorrido el circuito diplomático abogando por la paz en la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, un estrecho socio diplomático del gigante de Asia.

Trump incluso sugirió que China ayudó a que Irán se sentara a la mesa de negociaciones en las últimas semanas.

La forma en que Beijing ajuste ahora su diplomacia en esta fase crítica del alto el fuego estará ligada a la presión a la que esté sometida su economía.

“Con más intereses chinos en juego, Estados Unidos podría lograr que China se involucre más para impulsar a Irán hacia una solución negociada”, afirmó Yun Sun, director del Programa de China del centro de estudios Stimson Center en Washington.

Y agregó: “China recurrirá a la presión diplomática, tanto bilateral como multilateral, para lograr el rápido levantamiento del bloqueo”.

Entonces, ¿qué tan importantes son las implicaciones económicas para Beijing?

La mayor parte de la enorme cantidad de energía necesaria para impulsar la economía china y su sector manufacturero se produce en el país, y sus carreteras albergan una flota de vehículos eléctricos en rápido crecimiento que no dependen del gas.

Si bien China aún depende en gran medida de las importaciones de petróleo, que representan aproximadamente el 18 % de su matriz energética, Beijing lleva tiempo trabajando para diversificar su suministro.

Fundamentalmente, también se anticipó, acumulando suficientes reservas de petróleo para abastecerse durante al menos tres meses, entre las reservas comerciales y las estratégicas nacionales, según estiman los analistas, lo que proporciona a la economía china un margen de maniobra considerable.

El Gobierno chino ha dado luz verde a las refinerías estatales para que exploten las reservas comerciales de petróleo mientras la guerra con Irán se prolonga, informó Bloomberg News el jueves, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Aun así, China no es inmune a las fluctuaciones de precios propias de un mercado energético mundial volátil.

El organismo central de planificación económica de China ha intervenido en múltiples ocasiones para amortiguar el impacto del aumento vertiginoso de los precios mundiales del diésel y la gasolina, pero el alza de los precios ya empieza a tener repercusiones en la economía.

Las aerolíneas se han visto obligadas a subir las tarifas de los billetes debido a la subida de los precios del combustible para aviones.

Los costes del combustible para el transporte aumentaron un 10 % intermensual en marzo, según datos económicos oficiales publicados la semana pasada. Los precios de fábrica en China también registraron un alza el mes pasado por primera vez en más de tres años.

Estos cambios ponen fin a un largo ciclo deflacionario que suponía un quebradero de cabeza para los planificadores económicos.

Sin embargo, los analistas advierten que este tipo de inflación impulsada por los costes —en lugar de un aumento orgánico de los precios junto con un incremento de la demanda— no es la solución deseada.

“Reduce los márgenes en lugar de expandirlos y disminuye la renta disponible de los hogares sin mejorar la confianza del consumidor ni la propensión al gasto”, escribió Joe Peissel, analista macroeconómico sénior de Trivium China, una consultora, en una nota reciente.

Mientras tanto, existe otro riesgo: los planificadores chinos son muy conscientes de que cuanto más tiempo la guerra frene la economía mundial, mayor será el impacto en su propia economía, dependiente de las exportaciones, en un momento en que la demanda interna está rezagada.

Según la firma financiera Nomura, alrededor del 38 % del petróleo y el 23 % del gas natural licuado que transita habitualmente por el estrecho de Ormuz tiene como destino puertos chinos.

En total, esto representa aproximadamente la mitad del suministro marítimo de crudo de China y una sexta parte de su gas natural.

Si bien el control de Irán sobre el estrecho estranguló gran parte del suministro procedente de otros países, el petróleo iraní, que normalmente representa el 13 % de las importaciones marítimas de China, ha seguido fluyendo a niveles prácticamente normales.

Se prevé que el bloqueo estadounidense obstaculice el envío de combustible desde Irán, pero los analistas afirman que el impacto en China podría verse atenuado por varias razones.

Una de ellas es que, si bien se prevé que el transporte marítimo desde Irán disminuya, una cantidad considerable de reservas ya se encuentran almacenadas o en buques cisterna en alta mar, y están disponibles para su acceso.

Según Johannes Rauball, analista sénior de crudo en Kpler, “el crudo iraní en tránsito marítimo sigue siendo abundante, y la capacidad de las refinerías chinas se sitúa en torno a los 120 días”.

Rauball aclara que esto se aplica si China mantiene las importaciones en niveles normales. Esto significa que “una posible disminución de las exportaciones iraníes no afectará la disponibilidad a corto plazo”.

Mientras tanto, la decisión de Estados Unidos el mes pasado de levantar las sanciones sobre ciertos barriles de crudo iraní disparó los precios. Como resultado, las pequeñas refinerías, conocidas como refinerías de barrio, ubicadas en la costa china y que suelen procesar este producto con márgenes de beneficio reducidos, ya habían disminuido sus compras, según Tianyue Hu, analista de Rystad Energy.

Aun así, si bien es poco probable que el bloqueo tenga un impacto inmediato en el suministro energético de China, eso podría cambiar si la situación se prolonga.

Si los precios siguen subiendo y las existencias disminuyen, esas refinerías podrían reducir la cantidad de gasolina y diésel que producen.

“Dado que Beijing prioriza el mantenimiento de un suministro interno estable, es probable que las autoridades respondan con medidas de apoyo, como asegurar suministros alternativos de crudo o incentivar la producción en las refinerías, para mitigar el impacto”, dijo Hu.

La magnitud de estos impactos también depende de si las mercancías de otros países siguen estando restringidas en el estrecho o no.

Más allá del sector energético, China también tiene una importante presencia económica en la región en general, lo que subraya otros intereses de Beijing en la resolución del conflicto.

Según un análisis reciente de AidData, un laboratorio de investigación de la Universidad William & Mary en Virginia, las infraestructuras financiadas por China que han sido objeto de ataques o que se consideran en riesgo de serlo en la región ascienden a un total de unos US$ 6.500 millones.

Estas instalaciones incluyen puertos, centrales eléctricas y plantas desalinizadoras, refinerías y plantas petroquímicas, así como infraestructura aeroportuaria en Qatar, Omán, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irán e Israel, lo que evidencia la magnitud de la exposición financiera de China.

Algunos datos reflejan las estimaciones de AidData sobre la participación de los prestamistas en los créditos sindicados, en lugar de la exposición financiera exacta, señalaron los analistas.

Las estadísticas aduaneras muestran que, en marzo, el comercio de China con Medio Oriente pasó de un crecimiento interanual en los dos primeros meses del año a un descenso, según informaron las autoridades el martes.

Beijing ha estado equilibrando estos intereses en su retórica diplomática: apoyando a Irán y oponiéndose a los ataques de Estados Unidos e Israel contra este país, al tiempo que exige que se respete la seguridad de los estados del Golfo, que se han convertido en objetivos iraníes.

Los diplomáticos chinos han pedido repetidamente la paz en la región durante las últimas seis semanas. Y si bien no han confirmado ni negado haber participado en la negociación del alto el fuego de dos semanas acordado la semana pasada, la Casa Blanca afirmó que se llevaron a cabo conversaciones de alto nivel entre Estados Unidos y China mientras se desarrollaban las negociaciones en torno al acuerdo.

La Casa Blanca vigila de cerca cualquier apoyo de Beijing a Teherán y ha amenazado con imponer aranceles del 50 % a cualquier país que suministre armas a Irán.

La semana pasada, CNN informó, citando fuentes, que la inteligencia estadounidense indica que China se está preparando para entregar nuevos sistemas de defensa aérea a Irán. Beijing lo ha negado rotundamente.

Puede que China tenga interés en que Estados Unidos se ocupe de asuntos en otra región y no se centre en la competencia bilateral.

Sin embargo, los funcionarios chinos han dado a entender que no quieren que la guerra afecte la estabilidad actual de las relaciones entre Estados Unidos y China, especialmente ante el previsto viaje de Trump a China el próximo mes.

Y en lo que respecta a asumir un papel de mediación, “China sin duda quiere destacar su gesto de buena voluntad hacia Estados Unidos para dar la impresión de que está ayudando”, según Sun, del Centro Stimson.

Tras el fracaso de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana, el principal diplomático de China, Wang Yi, habló el lunes con su homólogo de Pakistán, Ishaq Dar, país donde se celebraron las conversaciones de paz, y subrayó que Beijing está dispuesto a seguir trabajando con Islamabad para lograr la paz.

Ahora, a medida que las repercusiones económicas para China siguen aumentando, ese llamamiento puede parecer más urgente.

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