Esta médica venezolana fue destacada por su trabajo en el sur de Texas. Agentes migratorios la detuvieron en un aeropuerto

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

La doctora Rubeliz Bolívar llegó este sábado al aeropuerto de McAllen, Texas, con su hija de cinco años, ciudadana estadounidense. Viajaban hacia California para asistir a una cita de asilo pero, según su esposo, no llegaron a abordar el vuelo, pues fueron detenidas por agentes de inmigración.

La médica venezolana de 33 años fue arrestada por un agente de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) antes de pasar los controles de seguridad junto con su hija quien, después de varias horas, fue entregada a sus familiares, dijo su esposo Milenko Faria en una entrevista con CNN desde California donde iba a encontrarse con Bolívar.

“Me dijo ahorita que extraña a su mamá… Eso no está bien, ese trauma que le hicieron pasar no es correcto”, dijo Faria, quien se había reencontrado con su hija pequeña horas antes de la entrevista el lunes, después de que la niña fuera entregada a uno de sus familiares la noche del sábado.

Según Faria, el agente de CPB le pidió a Bolívar que explicara su estatus migratorio. Ella, dijo su esposo, mostró su permiso de trabajo vigente hasta 2030. “Se lo muestra y el oficial le dice ‘esos documentos, como eres venezolana, son inválidos’”.

Bolívar alcanzó a llamar a su esposo antes de que fuera trasladada al centro de detención El Valle, ubicado en Raymondville, cerca de McAllen. “En ese momento perdí contacto con ella. Se la llevaron detenida a CBP en McAllen y nuestra hija quedó allí por más de 16 horas, desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche, cuando finalmente pudieron recogerla”, dijo Faria, quien agregó que luego logró hablar con su esposa y que le aseguró que se encontraba bien.

Un portavoz de CBP dijo en un comunicado enviado a CNN que Bolívar había “permanecido en el país con su visa vencida desde 2017, casi una década, y no tenía estatus legal”. Añadió que la médica venezolana había decidido dejar a su hija “al cuidado de un familiar en la zona”.

Según Faria, Bolívar se había acogido al Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos pero ya tenía en trámite un proceso de asilo y de residencia a través de su esposo que, aseguró, inició incluso antes de que el Gobierno de Trump suspendiera las protecciones contra la deportación para los venezolanos. Faria añadió que su cita estaba programada para el 16 de abril.

CNN intenta contactar al abogado de Bolívar.

Este es el segundo arresto en una semana de un médico venezolano en el sur de Texas en medio de la ofensiva migratoria de Donald Trump, que ha dejado a médicos extranjeros en un limbo legal. Días atrás, un agente de CBP detuvo a Ezequiel Véliz, otro médico venezolano que, al igual que Bolívar, era residente de medicina en el Valle del Río Grande, una región de la frontera con México donde los doctores son escasos.

Bolívar lleva más de una década viviendo en Estados Unidos. Trabajaba como residente de medicina de emergencias en el South Texas Health System, en el Valle del Río Grande.

“A ella le encanta su trabajo, eso sí, porque yo viajaba constantemente desde California a Texas a visitar, y soy testigo fiel de que son días largos. Es un trabajo fuerte, es un trabajo de dedicación, tiene que gustarte de verdad, tienes que tener esa vocación para que puedas hacer esto que estás haciendo”, señaló Faria.

En una publicación de Facebook a inicios de año, el South Texas Health System destacó el trabajo de Bolívar en la comunidad y señaló que eligió la región del Valle del Río Grande por la “necesidad de médicos de emergencias dedicados” y por la oportunidad de atender a una población diversa y en su mayoría bilingüe.

En palabras de la propia médica venezolana, citadas en la publicación, su trabajo se enfocaba en comunicar de manera clara para que pacientes y familias pudieran entender el proceso, sobre todo en una comunidad donde el 90 % es hispana, de acuerdo con cifras de 2020 del American Immigration Council.

“Me tomo el tiempo de explicar qué hacemos y por qué, asegurarme de que entiendan y que tanto pacientes como familias se sientan acompañados, tanto médica como emocionalmente. Cuando hay barreras de idioma, soy aún más intencional en que se sientan escuchados, respetados e informados”, dijo Bolívar.

Antes de instalarse en McAllen, Bolívar ya había trabajado como intérprete en un hospital de Santa María, California. “Ella era quien cubría esa esa barrera de la comunicación entre la comunidad hispana con los doctores americanos”, contó su esposo.

Su detención, así como la de Véliz, ha encendido las alarmas entre la comunidad del sur de Texas donde congresistas y otros miembros de la comunidad médica han expresado su rechazo a las duras políticas de inmigración que están afectando a médicos extranjeros que quedaron atrapados en un limbo sin respuestas sobre visas, permisos de trabajo o residencias, y en algunos casos sin poder seguir trabajando.

El Colegio Estadounidense de Médicos de Urgencias (ACEP) y la Asociación de Residentes de Medicina de Emergencias (EMRA) expresaron su “profunda preocupación” por la detención. En un comunicado, señalaron que Bolívar es una profesional que “obtuvo autorización legal de trabajo y se dedicó a atender a pacientes en una de las regiones más desatendidas del país”.

“Detener a médicos que sirven legalmente en comunidades que los necesitan no es solo una política migratoria”, señaló la organización, “es una herida directa al sistema de salud”.

El caso también ha sido criticado por legisladores como el congresista demócrata Joaquín Castro, quien denunció que “ICE está apuntando a médicos que sirven a nuestras comunidades” y que estas acciones están “rompiendo familias y perjudicando a los pacientes”.

Mientras tanto, el esposo de Bolívar asegura que sigue buscando su liberación por vías legales, con apoyo de su abogado, y agradeció a congresistas y a la comunidad médica que se ha movilizado en su caso.

“No vamos a descansar hasta que ella sea liberada”, dijo su esposo, quien contó que han sido días de incertidumbre en los que apenas ha podido dormir o separarse del teléfono.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.