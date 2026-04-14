Los aliados de Estados Unidos no se unirán a la guerra de Trump, pero no podrán escapar de las consecuencias

Análisis por Stephen Collinson, CNN

No es su guerra. Pero se está convirtiendo en su pesadilla política y económica.

Los líderes mundiales que se opusieron al ataque estadounidense-israelí contra Irán se encuentran divididos entre la ira de Donald Trump por su negativa a unirse al conflicto y un electorado profundamente hostil a la guerra y al presidente de Estados Unidos.

Su dilema radica en el cambio de la dinámica entre Estados Unidos y sus aliados.

Líderes que antes intentaban congraciarse con el hombre más poderoso del mundo ahora se atreven a criticarlo y buscan distanciarse.

Lo hacen no solo por antipatía hacia la política exterior estadounidense, sino también por las presiones bélicas que amenazan el sustento de sus pueblos y, por ende, el futuro de sus gobiernos y sus carreras políticas.

Incluso los líderes que intentaron influir en el comportamiento de Trump durante su segundo mandato están reaccionando a su desprecio.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, declaró el lunes que los ataques de Trump contra el papa León XIV eran “inaceptables”.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, cuya amistad con Trump se rompió a raíz de la guerra, afirmó la semana pasada estar “harto” de que los británicos tuvieran que pagar facturas de energía más altas debido a las acciones de Trump.

Los líderes están reaccionando ante las consecuencias de la guerra que no pueden controlar, como lo demuestra la advertencia del Fondo Monetario Internacional del martes, en la que señala que el mundo se encamina hacia un escenario “adverso” de solo un 2,5 % de crecimiento este año, frente al 3,4 % del 2025.

Los países que dependen del gas y el petróleo de Medio Oriente podrían verse aún más perjudicados.

El FMI rebajó su previsión de crecimiento para el Reino Unido al 0,8 % en 2026, frente a la proyección anterior del 1,3 %. Esto supondría un desastre para el gobierno de Starmer, que se encuentra en una situación precaria y no ha cumplido su promesa de reactivar la economía.

Japón, otro aliado clave de Estados Unidos, también se encuentra bajo presión debido a su dependencia de la energía de Medio Oriente. El aumento de los costos de transporte está elevando los precios y amenazando un modesto incremento salarial.

La primera ministra Sanae Takaichi jamás esperó enfrentarse a tales dificultades poco después de su histórica victoria electoral en febrero.

Incluso antes de la guerra con Irán, Trump era profundamente impopular en muchos países aliados.

Una encuesta del Centro de Investigación Pew del año pasado mostró que los índices de aprobación del presidente en más de una docena de países eran del 35 % o inferiores. Su aprobación era superior a la del expresidente Joe Biden solo en unos pocos países, entre ellos Israel y Nigeria.

Esta desconexión no solo representa una ruptura que perdurará durante el resto de la administración Trump, sino que amenaza las alianzas que multiplicaron el poder político y económico de Estados Unidos durante décadas.

Mientras tanto, la antipatía de Trump hacia la OTAN ha dejado sus garantías de defensa mutua en entredicho, incluso si no decide retirar a Estados Unidos por completo.

La Casa Blanca de Trump ha dejado claro, tanto en su retórica como en sus documentos de política exterior, que considera que el uso del poder unilateral estadounidense es la mejor manera de proteger los intereses de Estados Unidos en el siglo XXI.

El presidente parece ver a la OTAN no como una alianza defensiva, sino como una herramienta para impulsar sus intereses de política exterior, por ejemplo, en una guerra de conveniencia en Irán.

Trump tiene poca tolerancia hacia los aliados que dependen del paraguas de defensa estadounidense, pero se niegan a participar en sus guerras.

Pero para muchos líderes aliados, unirse a la lucha es políticamente imposible.

Se enfrentan a electorados que consideran la guerra contra Irán imprudente, con pocas probabilidades de éxito y una violación del derecho internacional.

El menosprecio de Trump hacia las cuantiosas pérdidas sufridas por los aliados en las guerras posteriores al 11-S no hizo sino ahondar la antipatía de sus votantes hacia el presidente.

Las previsiones del FMI dejaron claro que el conflicto con Irán es más que una crisis de política exterior lejana para los Gobiernos aliados. Se ha convertido en una amenaza interna y política.

Esto, sumado al creciente antagonismo entre los líderes aliados y el presidente de Estados Unidos, significa que apoyarlo sería un riesgo.

Meloni lidera en Italia un partido populista de derecha y es una de las líderes europeas con mayor afinidad ideológica con Trump. Por ello, se había posicionado como un nexo entre la Casa Blanca y los aliados europeos.

Sin embargo, su popularidad se ha visto afectada por el aumento del precio del combustible derivado de la guerra.

Meloni también desempeña un papel singular en una nación con más de 40 millones de católicos y una relación especial con el Vaticano. Por lo tanto, no tenía otra opción política que criticar los ataques de Trump contra el papa.

Sin embargo, su cambio de postura podría haber echado por tierra más de un año de ardua diplomacia y construcción de relaciones.

“Estoy sorprendido con ella. Creía que tenía valor. Me equivoqué”, declaró Trump, según publicó el diario italiano Corriere della Sera en una entrevista. “Ella es la inaceptable, porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear y volaría Italia por los aires en dos minutos si tuviera la oportunidad”.

Meloni está experimentando lo que se siente al ser blanco de los ataques verbales de Trump.

Esto ya era habitual para los líderes de Canadá, donde el reto de lidiar con Trump ha transformado la política interna.

De no ser por Trump, es improbable que el primer ministro Mark Carney —exbanquero central y ajeno a la política tradicional— estuviera siquiera en el cargo.

Sin embargo, su victoria electoral el año pasado, con una plataforma anti-Trump, se produjo tras los ataques del presidente a la soberanía canadiense.

El lunes, Carney consolidó su mandato y transformó un Gobierno minoritario en uno mayoritario tras dos victorias en elecciones especiales y varias deserciones de partidos de la oposición.

En la convención de su Partido Liberal este mes, Carney aludió a los planes expansionistas de Trump. “Unidos, construiremos un Canadá fuerte, un Canadá para todos, un Canadá fuerte que nadie podrá arrebatarnos jamás”, afirmó.

Carney ha tomado una decisión trascendental. Si bien aspira a colaborar con Estados Unidos, su poder se fundamenta en un mandato electoral y en su resistencia a Trump. Por lo tanto, goza de una mejor posición política que muchos otros líderes aliados.

Sin embargo, su popularidad se verá puesta a prueba por factores que escapan a su control, como los daños económicos derivados de la guerra, los aranceles estadounidenses y la inminente y tensa renegociación del acuerdo comercial norteamericano.

Trump fue visto en su momento como un héroe para los populistas europeos, muchos de los cuales asumieron que su reelección, basada en una dura postura antiinmigración, presagiaba su propio ascenso político.

Todo eso cambió este fin de semana en Hungría. Trump, el vicepresidente J.D. Vance y el movimiento MAGA hicieron campaña por el líder populista Viktor Orbán como si fuera un senador republicano en un estado clave. Pero los sorprendentes resultados de las elecciones generales derrocaron a Orbán tras 16 años en el poder.

Es probable que esta derrota acelere la tendencia de los líderes populistas europeos a distanciarse de MAGA por su propio bien político.

La Casa Blanca de Trump nunca ha mostrado mucha preocupación por los problemas políticos que el estilo inusual de Trump causa a los líderes aliados.

Parece despreciar a la Europa moderna.

En su estrategia de seguridad nacional, Trump consagró el apoyo a grupos populistas que luchan por derrocar a líderes más centristas.

Vance ha argumentado que la Europa tradicional y sus valores podrían perderse debido a la inmigración procedente de países de Medio Oriente y el norte de África, en su mayoría musulmanes.

Trump parece creer que es popular en el extranjero y argumenta que sus demostraciones de poder estadounidense han hecho que Estados Unidos sea más temido y respetado que nunca, como la nación más “potente” del planeta.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, la punta de lanza de las guerras comerciales de Trump con las naciones aliadas, intentó el martes minimizar el impacto de la guerra con Irán en los países no combatientes, afirmando que el FMI “probablemente reaccionó de forma exagerada”.

Los líderes europeos podrían estar mostrándose más abiertos en sus críticas a Trump. Pero su margen de maniobra es limitado. Sus posturas se ven frecuentemente debilitadas por su mayor desventaja en las relaciones con Estados Unidos: sus fuerzas armadas debilitadas.

Cuando Trump se quejó de que los aliados de la OTAN no enviaron barcos para abrir el estrecho de Ormuz, tocó un punto sensible.

No se trataba solo de que los líderes aliados carecieran del respaldo político para hacerlo: es probable que las potencias de la OTAN que no son Estados Unidos ya no tengan la capacidad de llevar a cabo una misión de ese tipo tras años de recortes en defensa.

Cuando Trump sopesa la posibilidad de retirarse de la OTAN, está jugando una carta importante: un rearme importante en Europa podría desestabilizar a los Gobiernos debido a los impopulares recortes en los programas sociales y de salud que ello implicaría.

Así pues, aunque se vuelvan contra Trump para preservar su propia carrera política, sus homólogos europeos, con los que está distanciado, no pueden arriesgarse a una ruptura total con Estados Unidos.

Pero cuanto más insista el presidente en que entren en una guerra impopular, menos margen de maniobra política tendrán para ayudarle a ponerle fin.

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