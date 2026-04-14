Cronología de la desaparición de Lynette Hooker en las Bahamas: del viaje en bote a la liberación del marido interrogado

Por Alaa Elassar, CNN

Brian Hooker, un ciudadano estadounidense que relató a los investigadores que su esposa cayó por la borda y desapareció en aguas turbulentas en las Bahamas, fue puesto en libertad sin cargos tras haber sido detenido e interrogado en relación con la desaparición de su cónyuge.

La desaparición de Lynette Hooker, madre y navegante de 55 años, desencadenó una búsqueda urgente que, desde entonces, ha derivado en una compleja investigación centrada en su esposo, con quien llevaba casada 25 años.

Brian Hooker no hizo declaraciones a los medios de comunicación al abandonar la comisaría poco después de las 8:00 p.m. del lunes. Su abogada, Terrel Butler, señaló que este es un momento “muy emotivo para él”. No está claro si se le exigirá permanecer en las Bahamas mientras prosigue la investigación o si tiene libertad para abandonar el país. CNN ha contactado a Butler para solicitar más información.

Brian Hooker fue detenido el miércoles e interrogado en relación con la desaparición de su esposa, Lynette Hooker, quien fue reportada como desaparecida el 5 de abril, según informó la policía. Las autoridades habían solicitado una prórroga de su detención hasta la noche del lunes para continuar con las pesquisas.

Tras la puesta en libertad de Brian Hooker, la Real Fuerza Policial de las Bahamas comunicó que tomó la decisión de liberarlo en coordinación con el Departamento de la Fiscalía Pública, que “recomendó que no se presenten cargos en este momento, a la espera de los resultados de investigaciones adicionales”. La policía solicitó a cualquier persona que pudiera tener información sobre el caso que se ponga en contacto con las autoridades.

CNN ha contactado a la policía y a la fiscalía para consultar sobre el estado de la investigación y la decisión de liberar a Brian Hooker.

“Me alegra ver que se hace justicia, que la justicia realmente funciona en este país. No tenían pruebas y no les quedó más remedio que ponerlo en libertad”, declaró Butler a las afueras del edificio donde Hooker había permanecido detenido.

Tras la liberación de Brian Hooker, la hija de Lynette Hooker, Karli Aylesworth, declaró a CNN: “Siempre y cuando se haya llevado a cabo una investigación exhaustiva de todos los hechos, tendré que aceptar que se trató de un accidente; sin embargo, no creo que este sea el final”.

Brian Hooker agradeció a su abogada al ser puesto en libertad —relató ella— y, posteriormente, llamó a un familiar para comunicarle que se encuentra bien. Si bien Butler afirmó que se alegra de que las autoridades hayan decidido poner en libertad a su cliente, añadió: “Resulta lamentable que hayan tenido que agotar todo el periodo de investigación para llegar a esa conclusión”.

Butler asegura que su cliente “niega categórica e inequívocamente haber cometido irregularidad alguna”.

A continuación, una cronología de los acontecimientos clave:

Desaparición en el mar: Días después de su última publicación en redes sociales, Lynette Hooker y su esposo, Brian Hooker, viajan en un bote auxiliar de 2,4 metros con fondo rígido cerca de Elbow Cay mientras regresan a su velero, “Soulmate”, según el relato de Brian Hooker a la Policía.

Les dijo a las autoridades que las condiciones adversas —incluidos fuertes vientos y oleaje— hicieron que su esposa cayera por la borda.

“Las fuertes corrientes posteriormente se la llevaron” y “él la perdió de vista”, dicen que Brian Hooker les contó a los policías. Lynette Hooker llevaba las llaves, también conocidas como el cordón de seguridad del motor: un cable diseñado para cortar la energía si el operador cae por la borda, según su relato compartido por la Policía.

Él dice que la última vez que vio a su esposa, ella estaba nadando hacia la orilla, según Richard Cook, jefe del equipo de bomberos de Hope Town Volunteer Fire and Rescue.

Aviso a las autoridades y comienza la búsqueda: Sin energía en el bote auxiliar, Brian Hooker intenta remar hasta la orilla y la pequeña embarcación finalmente se aleja a la deriva, y horas después aparece varada cerca de Marsh Harbour, según su relato compartido por la Policía.

Finalmente se abre paso entre la maleza hasta llegar a un astillero, donde contacta a la Policía, según Cook.

Las autoridades bahameñas y los equipos locales de bomberos y rescate inician una búsqueda por mar. Más tarde, la Guardia Costera de Estados Unidos se suma con recursos aéreos.

Notifican a la familia: Karli Aylesworth, hija de Lynette Hooker, dijo a CNN que su padrastro la llama el domingo por la noche “alrededor de las 8:00 p.m. a las 8:30 p.m.” y le dice que su madre está desaparecida.

“Él dijo… como si fuera algo normal: ‘Oye, tu mamá está desaparecida. No sabemos dónde está. Está desaparecida desde anoche, pero vamos a ir para allá pronto para verte’”, contó Aylesworth a CNN.

Aylesworth dijo que estaba asimilando lo que él dijo y sintió como si “me hubiera soltado una bomba”, y luego él empezó a hablar de nuevo antes de terminar la llamada de repente. “Y yo solo pensaba: ‘OK, ¿qué?’ ¿Cómo se te pierde mi mamá así?”

Mensaje de voz sobre un dispositivo de flotación: Aylesworth le dice a CNN el martes que Brian Hooker le dejó un mensaje de voz diciendo que las autoridades encontraron un dispositivo de flotación que, según él, le había arrojado a su esposa.

“Hola, cariño, acabo de recibir una llamada de Hope Town Search and Rescue, y han encontrado un dispositivo de flotación que le tiré a mamá cuando cayó por la borda”, dice Brian Hooker en el mensaje de voz compartido con CNN. “Aún no la han encontrado, pero ahora pueden concentrar todos sus esfuerzos en un área más pequeña”.

La búsqueda pasa a recuperación: Tras días sin localizarla, los funcionarios confirman el martes que el operativo pasó de un rescate activo a una misión de recuperación.

Detienen al esposo: La Policía bahameña detiene a Brian Hooker para interrogarlo. Un funcionario de la Fuerza Policial Real de las Bahamas dijo a Reuters que la detención se basa en “alguna causa probable”. Las autoridades anuncian que no hay cargos. El abogado de Hooker dice que él “niega categórica e inequívocamente cualquier irregularidad”.

Antes de su arresto el miércoles, Brian Hooker describe el incidente en un comunicado a CNN como un accidente náutico ocurrido en condiciones que se deterioraban rápidamente.

“Estoy destrozado por el reciente accidente de barco en mares impredecibles y fuertes vientos que hicieron que mi amada Lynette cayera de nuestro pequeño bote auxiliar”, dijo Brian Hooker en un comunicado. “A pesar de los intentos desesperados por alcanzarla, los vientos y las corrientes nos separaron cada vez más. Seguimos buscándola y ese es mi único enfoque”.

Se confirma una investigación penal en EE.UU.: La Guardia Costera dice que abrió una investigación penal sobre el caso. Ese mismo día, la agencia entrevista a Aylesworth durante dos horas, según su abogado. El Departamento de Estado de EE.UU. dice que está al tanto de los reportes sobre una estadounidense desaparecida cerca de Elbow Cay y que está brindando asistencia consular mientras trabaja con funcionarios bahameños.

Salen a la luz acusaciones previas de violencia doméstica: La hija de Lynette Hooker, en una entrevista con CNN, plantea acusaciones de abuso. La pareja se preocupa el uno por el otro, dice, pero han tenido un matrimonio turbulento que en ocasiones se ha vuelto violento. Aylesworth dice que su madre le confió anteriormente que Brian Hooker la estranguló.

CNN no ha podido confirmar el incidente con las fuerzas del orden.

En 2015, Lynette Hooker fue detenida en Michigan bajo sospecha de “agresión y lesiones/agresión simple”, según un informe policial de Kentwood. Brian Hooker le dijo a un agente que había sido agredido por su esposa, quien lo golpeó varias veces, según el informe, que señala que fue encontrado con la nariz hinchada y ensangrentada.

Lynette Hooker, a quien un agente describió como “altamente intoxicada”, también dijo a la Policía que había sido “golpeada en la frente por su esposo Brian”, aunque no se documentaron lesiones visibles en ella.

Un fiscal revisó el caso y determinó que había “pruebas insuficientes sobre quién inició la agresión”, según el informe policial. El caso fue desestimado sin que se presentaran cargos.

Segunda ronda de interrogatorios: Brian Hooker vuelve a ser interrogado por los investigadores. Butler, su abogado, le dice a CNN que la Policía se centró en la vida personal de la pareja y no preguntó sobre pruebas del bote ni de dispositivos electrónicos.

“Estaba abrumado, estaba alterado, y seguía reiterando: ‘Necesito saber qué está pasando con la búsqueda de mi esposa’”, dice Butler el viernes.

Un magistrado aprueba una prórroga que permite a la Policía seguir reteniendo a Brian Hooker hasta la noche de este lunes conforme a la ley bahameña, según su abogado. No ha sido acusado.

Según la ley bahameña, un magistrado puede autorizar hasta 72 horas adicionales de detención si los investigadores necesitan más tiempo para reunir o preservar pruebas, evitar interferencias o avanzar la investigación.

Butler ha rechazado la creciente especulación pública, argumentando que, sin encontrar a Lynette Hooker, sacar conclusiones sobre un posible delito es prematuro, dijo el viernes.

En un comunicado emitido más temprano ese día, Butler dijo que su cliente “parece completamente desconsolado y profundamente angustiado”, y que el trauma por la desaparición de su esposa y su detención como sospechoso lo han dejado en un “estado extremadamente frágil”.

Brian Hooker sigue bajo custodia y sin cargos. Lynette Hooker no ha sido encontrada. Las autoridades bahameñas dicen que la investigación sigue activa, con una investigación penal paralela de la Guardia Costera de Estados Unidos en curso.

El esposo es liberado: Brian Hooker fue liberado sin cargos el lunes por la noche, después de que las autoridades lo interrogaran más temprano ese mismo día sobre la desaparición de Lynette Hooker.

Las autoridades tenían hasta las 7:20 p.m. del lunes para presentar cargos contra Brian Hooker o ponerlo en libertad, según había indicado Butler más temprano ese día. Es posible que pueda ser arrestado nuevamente, había señalado ella anteriormente. CNN se ha puesto en contacto con la policía y la fiscalía para solicitar comentarios sobre el estado del caso.

Cuando Hooker fue interrogado el lunes por la mañana, no se le presentó ninguna prueba, afirma Butler. Al parecer, los investigadores estaban tratando de determinar si Brian Hooker había asesinado a su esposa, añade ella.

“Mi cliente mantiene su inocencia y ha negado todas las acusaciones”, declaró Butler el lunes por la tarde, antes de que su cliente fuera puesto en libertad. “Él solo espera poder cerrar este capítulo, ser liberado para así poder continuar la búsqueda y averiguar qué le ha sucedido a su esposa”.

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Con información de Dianne Gallagher, Martin Goillandeau, Elizabeth Wolfe, Chris Boyette, Meridith Edwards y Sarah Dewberry, de CNN.