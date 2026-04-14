Trump critica al papa León XIV y dice que “no entiende” la amenaza nuclear de Irán

Por Aileen Graef y Sharon Braithwaite, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que el papa León XIV no entiende la amenaza nuclear de Irán.

“No entiende y no debería estar hablando de guerra, porque no tiene idea de lo que está pasando”, dijo Trump al diario italiano Corriere della Sera en una breve entrevista telefónica este martes.

Trump también criticó a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, por calificar de “inaceptables” sus comentarios sobre el papa.

“Ella es la inaceptable, porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear y haría volar Italia en dos minutos si tuviera la oportunidad”, dijo el presidente.

Trump, que anteriormente había elogiado a Meloni, dijo que estaba “sorprendido” por la primera ministra. “Pensé que era valiente, pero me equivoqué”, dijo, al lamentar la falta de apoyo de Italia en la guerra de EE.UU. con Irán y en la reapertura del estrecho de Ormuz.

Meloni defendió este martes sus desacuerdos con el Gobierno de Trump.

“Cuando eres amigo y tienes aliados, sobre todo si son estratégicos, también debes tener el valor de decir cuándo no estás de acuerdo, que es lo que hago todos los días, porque creo que eso beneficia a Europa, a Estados Unidos y a Occidente en general”, dijo.

Y el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, defendió la postura de Meloni sobre el papa.

“Hasta hoy, el presidente Trump consideraba a Giorgia Meloni una persona valiente. No se equivocaba, porque es una mujer que nunca rehúye decir lo que piensa. Y sobre el papa León XIV, dijo exactamente lo que pensamos todos los ciudadanos italianos”, escribió Tajani en X.

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