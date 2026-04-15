El gran problema de los republicanos para 2026: un Trump desquiciado al que parece no importarle nada de ellos

Análisis por Aaron Blake, CNN

Uno de los mayores talentos políticos del presidente de EE.UU., Donald Trump, es doblegar al resto de su partido a su voluntad. Tras las elecciones de 2024, redobló sus esfuerzos en este frente, afirmando que su victoria “aplastante” le otorgaba un “mandato sin precedentes y poderoso”.

Los resultados no indican tal cosa, pero el Partido Republicano se lo tragó entero. Algunos legisladores incluso argumentaron que debían relegarse a sí mismos al papel de vasallos de la agenda de Trump. (“Sea lo que sea, tenemos que abrazarlo”, dijo el representante Troy Nehls, de Texas. “Todas. Cada una de sus palabras”).

Pero esa podría no haber sido la estrategia más sensata para los republicanos que aspiran a conservar sus escaños en las elecciones de mitad de mandato de 2026.

Trump ha utilizado esa amplia libertad de acción para decir, al parecer, lo que se le antoja y para impulsar políticas que al pueblo estadounidense le desagradan decididamente. El ejemplo más reciente es la guerra con Irán.

Es casi como si no le importara que sus acciones pudieran torpedear las esperanzas del Partido Republicano en menos de siete meses, pues el Congreso no tiene mucha relevancia en su concepción del poder.

Quizás los republicanos deberían actuar en consecuencia.

Trump siempre ha gestionado los asuntos a su manera. En una ocasión, él mismo lo calificó como un estilo “presidencial moderno”.

Pero, tal como señala acertadamente Peter Baker, de The New York Times, la conducta reciente del presidente ha “intensificado el debate sobre si es un loco astuto o simplemente un loco de remate”, una interrogante que ha perseguido a Trump desde hace tiempo.

La guerra con Irán es un ejemplo ilustrativo. Trump la inició sin siquiera molestarse en construir un argumento coherente para justificarla ante el pueblo estadounidense. Los objetivos han cambiado con frecuencia, y Trump parece desconocer los detalles más elementales del conflicto.

Ha amenazado a Irán con lo que parecen ser crímenes de guerra e incluso advirtió la semana pasada que “toda una civilización” moriría esa noche, antes de dar marcha atrás en el rumbo.

“Abran el f**king estrecho, bastardos locos, o terminarán viviendo en el infierno. ¡Ya verán! Alabado sea Alá”, escribió Trump en un mensaje enviado el Domingo de Pascua.

También ha avivado una disputa con el popular papa León XIV —nacido en Estados Unidos—, a raíz de la guerra.

Como parte de esa disputa, llegó incluso a publicar una imagen generada por inteligencia artificial aparentemente blasfema en la que se representaba a sí mismo como Jesucristo. Cuando incluso sus aliados comenzaron a criticar aquello, Trump eliminó la publicación y, de manera insólita, afirmó que creía que la imagen lo mostraba como un médico, una aseveración que ahora es objeto de un sinfín de bromas en las redes sociales.

Pero este no es, ni mucho menos, un incidente aislado.

El comportamiento de Trump continúa desafiando los límites. En los últimos meses, también ha publicado comentarios sumamente insensibles tras la muerte de dos de sus adversarios: el director de Hollywood Rob Reiner (sugiriendo que la víctima de homicidio había muerto, en realidad, a causa del “síndrome de desequilibrio contra Trump”) y el exdirector del FBI Robert Mueller (“Bien, me alegra que esté muerto”).

Asimismo, el presidente dedicó la primera parte de 2026 a un esfuerzo público —aunque a la postre fallido— por hacerse con el control de Groenlandia, una idea que casi todo el mundo desestimó como una broma cuando se planteó por primera vez hace años.

Los acontecimientos más recientes han llevado incluso a algunos antiguos aliados de Trump —como la exrepresentante Marjorie Taylor Greene (de Georgia), Candace Owens y Alex Jones, así como a empleados de la primera administración Trump, como Ty Cobb y Stephanie Grisham— a advertir que el presidente está loco o ha perdido la cordura. Algunos de ellos, y otros miembros de la derecha, han llegado incluso a plantear la improbable solución de destituir a Trump de su cargo mediante la invocación de la 25.ª Enmienda.

Parece que la mayoría de los estadounidenses también percibe su comportamiento. Una encuesta reciente de Reuters e Ipsos reveló que el 61 % de la población —e incluso 3 de cada 10 republicanos— coincidía en que Trump se ha vuelto “errático con la edad”. Otros sondeos sugieren una creciente preocupación por la agudeza mental de Trump, aunque no en la misma medida que la suscitada por el expresidente Joe Biden hace un par de años.

No se trata solo de un comportamiento desquiciado: en su mayor parte también es impopular.

Si los republicanos escépticos ante la guerra con Irán pensaban que Trump podría dar marcha atrás ante el aumento de los precios de la gasolina en el país y la caída de sus índices de aprobación en las encuestas, tal vez deberían reconsiderarlo. El lunes, Estados Unidos inició un bloqueo de los puertos iraníes.

Y si bien pronto podría celebrarse una nueva ronda de conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, Trump dejó claro, antes de las negociaciones del pasado fin de semana, que su postura militarista no iba a cambiar en absoluto. “Nuestras magníficas Fuerzas Armadas se están rearmando y tomando un descanso; de hecho, aguardan con expectación su próxima conquista”, declaró Trump, sin especificar cuál sería esta. Ha planteado reiteradamente la posibilidad de forzar un cambio de régimen en Cuba, afirmando que podría “hacer lo que quisiera” con la isla. De ocurrir esto, constituiría la tercera “conquista” en apenas unos meses de 2026, después de que Estados Unidos derrocara y capturara al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en enero.

Este es un patrón recurrente en Trump. Casi todas las políticas importantes que ha impulsado han resultado, de manera bastante previsible, impopulares. La guerra contra Irán arrojaba resultados muy negativos en las encuestas antes siquiera de comenzar; lo mismo ocurrió con los aranceles de Trump, su gran proyecto legislativo, los indultos concedidos a los acusados ​​por los sucesos del 6 de enero de 2021 —así como a una serie de estafadores convictos— y un largo etcétera.

E incluso cuando algunas políticas partían con un mayor respaldo inicial, la forma en que la administración Trump las ha implementado a menudo ha terminado por hacerlas aún más impopulares. Este ha sido el caso más notorio con los recortes aplicados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) a diversos programas populares, así como con la propia administración.

La mano dura de Trump en materia de inmigración —que muchos estadounidenses consideraron durante mucho tiempo excesiva— estalló como un escándalo después de que dos manifestantes murieran baleados por agentes federales en Minneapolis, el pasado mes de enero. Sin embargo, las señales de lo que se avecinaba llevaban meses a la vista de todos.

No está claro que Trump haya dado por perdidos a los republicanos de cara a 2026. De hecho, tiene motivos de sobra para no hacerlo.

Si los demócratas lograran hacerse con el control de la Cámara de Representantes, podrían, por ejemplo, poner en marcha investigaciones políticamente espinosas sobre la administración Trump, haciendo uso de su facultad para emitir citaciones judiciales. Asimismo, a los republicanos les interesaría enormemente conservar la mayoría en el Senado para poder cubrir cualquier vacante que surja en la Corte Suprema.

No obstante, Trump parece estar mucho más preocupado por hacer su voluntad durante el tiempo que le resta en el cargo que por las posibles consecuencias políticas que ello pueda acarrear para su partido.

E incluso si los republicanos llegaran a la conclusión de que el presidente no vela realmente por sus mejores intereses, sus opciones para mantenerlo a raya son bastante limitadas.

Algunos de ellos están empezando a reivindicar sus prerrogativas legislativas y a oponerse a ciertas medidas de la administración que no son de su agrado. En lo que respecta a la guerra, por ejemplo, algunos republicanos han dado a entender que no darán su visto bueno al paquete de financiación de US$ 200.000 millones solicitado por la administración. Sin embargo, eso dista mucho de suponer una limitación real a la autoridad de Trump para dirigir la contienda bélica.

Y aun cuando un sector más amplio del partido llegara a compartir la opinión de Greene —en el sentido de que Trump ha perdido el juicio—, resulta casi impensable que un número suficiente de republicanos respaldara un juicio político o la aplicación de la 25.ª Enmienda.

Un indicio revelador podría ser que un mayor número de republicanos —especialmente aquellos que temen por su futuro político— comiencen a marcar una mayor distancia respecto a Trump.

Sus índices de aprobación en las encuestas están alcanzando nuevos mínimos; en algunos casos, registran cifras incluso peores que las obtenidas tras los sucesos del 6 de enero. Ha logrado alienar a un amplio sector de los votantes que le apoyaron en 2024. Además, los demócratas están obteniendo resultados extraordinarios en las elecciones especiales, —como la celebrada la semana pasada para cubrir el antiguo escaño de Greene—, logrando márgenes de victoria más amplios que nunca en lo que va de la era Trump.

Ha transcurrido ya casi una década desde que el senador Lindsey Graham —hoy aliado de Trump— publicara aquel infame tuit.

“Si postulamos a Trump, sufriremos una derrota aplastante… y nos lo tendremos bien merecido”, afirmó entonces el republicano por el estado de Carolina del Sur.

Avanzamos hasta 2026, y el Partido Republicano se enfrenta a una situación complicada que, tal como anticipó Graham, ve venir: un presidente más envalentonado que nunca para hacer lo que se le antoje, algo que perjudica a su partido de manera habitual.

La pregunta es, cada vez más, si los republicanos pueden hacer algo al respecto, o incluso convencer a Trump de que lo intente.

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