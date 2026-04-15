Inflación cruza un umbral peligroso en Argentina y amenaza al Gobierno de Milei, pero EE.UU. mantiene aún su apoyo

Por Emiliano Giménez, CNN en Español

Como si se se moviera entre dos mundos paralelos, la mirada de Estados Unidos sobre la actualidad de Argentina contrasta con algunos datos de la economía que ponen en jaque al principal activo político del presidente argentino Javier Milei.

Durante una intervención en el Instituto Internacional de Finanzas, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo que “Argentina ha tenido un éxito fantástico” desde que Milei asumió la presidencia en 2023. Aseguró también que el país está acumulando reservas todos los días y diez millones de personas han salido de la pobreza. “La gente más joven y los más pobres han votado por Milei”, destacó para justificar su optimismo.

Más allá de la verosimilitud de esas afirmaciones, los últimos datos de la economía no acompañan ese triunfalismo. Este martes, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) reportó la inflación más alta del último año. En marzo, el costo de vida subió un 3,4 %, acumula un 9,4 % en los primeros tres meses de 2026 y alcanzó un 32,6 % en el último año. El dato es superior al que estimaba la mayoría de las consultoras privadas y representa el décimo mes consecutivo en que la inflación no baja. Para encontrar el descenso anterior hay que viajar hasta mayo de 2025, cuando el índice arrojó una subida del 1,5 %, inferior al 2,8 % de abril de ese mismo año.

Y para entender este guarismo, hay que ver que hubo incrementos estacionales en marzo (Educación 12,1 % por el comienzo de clases en Argentina) y aumento de precios regulados (Transporte 4,1 % y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 3,7 %), todos por encima del nivel general.

El Gobierno argentino no tendría responsabildiad directa por el aumento estacional de los precios —aunque hay presión por su política económica—, pero sí por la inflación derivada del aumento de los precios regulados. Dicho de otro modo: el Gobierno quiere bajar o al menos que la inflación no se espiralice,﻿ pero al mismo tiempo viene convalidando aumento de regulados, como parte de su política de ajuste fiscal, que incluye una reducción escalonada de subsidios al consumo de servicios y transportes. Una ecuación que todavía impactará en la medición de precios de los próximos meses.

Una de las banderas que ha blandido el presidente desde que comenzó su Gobierno es la capacidad que ha tenido para controlar en primer lugar una inflación que parecía desbocada, para luego bajarla hasta niveles inusuales para la historia reciente de Argentina. Estos diez meses consecutivos sin buenas noticias representan entonces un disparo en la línea de flotación del mandato de Milei. El economista Roberto Cachanosky explica que el presidente “dice que la guerra influyó para que subiera la tasa de inflación, sin embargo la tasa de inflación viene subiendo desde junio de 2025 y la guerra empezó en Irán empezó en febrero de este año”.

El propio Milei reconoció en su cuenta de X que el dato de marzo fue malo, pero insistió en que tarde o temprano las cosas van a salir bien. Con esto, dejó claro que no piensa en un cambio de programa económico.

Además de ser el presidente de Argentina, Milei es economista. Hizo campaña para llegar a la Casa Rosada anclado en sus conocimientos para hacer crecer a la economía. Los últimos resultados en ese sentido ponen en jaque otro de los fundamentos del gobierno. La economía estuvo al borde de la recesión durante el segundo semestre de 2025, han cerrado unas 28 empresas por día desde diciembre de 2023 y la desocupación creció un 1,1 % interanual durante el cuarto trimestre de 2025.

Más allá de estos datos, el presidente todavía puede argumentar a su favor algunas estadísticas que forman parte de la película de su gobierno y no de la foto más actualizada: en su conjunto, la economía creció 4,4 % en 2025 y la pobreza se ha reducido con respecto a finales de 2023, por la baja de la inflación.

“Quiero ser claro en esto: en nuestra visión existe un claro orden de mérito. En primer lugar, están la ética y la moral en base a los valores de Occidente”.

Con estas palabras, el presidente inauguró este año las sesiones ordinarias del Congreso. Puso la vara alta para diferenciarse de sus opositores. Se alineó sin condiciones con Estados Unidos e Israel, representantes —a su parecer— de esos valores que dice defender. Pero en los hechos esa bandera empezó a deshilacharse: una serie de denuncias contra su jefe de gabinete y vocero, Manuel Adorni, muy cercano al presidente, han puesto en jaque la credibilidad de la gestión. Milei defiende hasta ahora a su funcionario, que niega todas las acusaciones por el incremento de su patrimonio y el uso de bienes del Estado.

Otras investigaciones por corrupción podrían llegar hasta el propio presidente, aunque todavía no se encuentra imputado en ninguna causa.

Ya se sabe del apoyo que ha tenido Milei de los Estados Unidos, sobre todo en momentos críticos como la previa de las elecciones del año pasado. Más allá del optimismo de Scott Bessent, nada ha dicho sobre nuevas ayudas a la Argentina. No obstante, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que a partir de abril la inflación se va a desacelerar y “entramos en un proceso virtuoso, en el cual los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas”.

Gabriel Caamaño, economista en la consultora financiera Outlier, piensa que “este tipo de afirmaciones le juegan en contra al gobierno, porque es difícil medir eso. Hemos tenido períodos expansivos muy buenos en las últimas décadas, el problema es que después no se sostuvieron. Me parece que lo mejor que tiene el gobierno son las reformas que está haciendo. Caputo debería apoyarse sobre eso. Después, si es mejor o peor que experiencias anteriores, eso lo decide la historia, no hay que adelantarse al juicio de la historia”.

Cachanosky coincide con Caamaño en que la inflación va a bajar y descree de que los próximos meses sean los mejores en décadas: “Puede haber algunas inversiones en energía, minería y algún otro sector, pero no veo un tsunami de inversiones ni tampoco una explosión de consumo”.

El Fondo Monetario Internacional ha sido otro de los umbrales en los que se apoyó la gestión de Milei. Con la firma del Programa de Facilidades Extendidas celebrado con el organismo en 2025, el Gobierno se hizo de US$ 20.000 millones en un momento de escasez de divisas y una corrida contra el peso en abril de aquel año. Ese mismo Fondo Monetario no cree en los pronósticos del ministro Caputo. Redujo sus previsiones de crecimiento para 2026 en abril a un 3,5 %, 0,5 % menos de lo que estimaba en enero.

No obstante, el Fondo aprobó este miércoles la segunda revisión en el marco del acuerdo vigente, lo que le permite a la Argentina contar en lo sucesivo con un desembolso de US$ 1.000 millones.

En este panorama de turbulencias, Milei atraviesa su tercer año de mandato. Todavía conserva el apoyo de Trump, pero no hay garantías de que sea suficiente.

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Manuel Fossati, de CNN, colaboró con este reporte.