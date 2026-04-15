Jamie Dornan será Aragorn en la nueva película de “El señor de los anillos”

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Tras meses de especulaciones, Warner Bros. anunció el martes en redes sociales el elenco principal de la nueva película de “El señor de los anillos” titulada “The Hunt for Gollum”, que dirige Andy Serkis bajo la producción de Peter Jackson.

La principal revelación del anuncio –hecho público primero en CinemaCon, convención de los exhibidores de películas en EE.UU.– fue la selección del actor Jamie Dornan (“Fifty Shades of Gray”) para interpretar a Trancos (Strider), identidad que asumió Aragorn, el heredero al trono de Gondor, para recorrer la Tierra Media como un simple montaraz del norte sin despertar sospechas. En la trilogía de “El señor de los anillos” dirigidas por Peter Jackson entre 2001 y 2003, Trancos/Aragorn fue interpretado por Viggo Mortensen.

Junto con Dornan se anunció a Leo Woodall (“Nuremberg”) en el papel de Halvard, otro de los montaraces del norte –llamados los Dúnedain en los libros de J. R. R. Tolkien– que se une a Trancos/Aragorn en la búsqueda de Gollum. También se confirmó la participación de la ganadora del premio Oscar Kate Winslet en un nuevo personaje llamado Marigol.

Otros nombres que han trabajado en las películas de “El señor de los anillos” y “El Hobbit” que participarán en “The Hunt for Gollum” son Ian McKellen como Gandalf, Elijah Wood como Frodo Baggins, Lee Pace como el elfo Thrandruil y el propio Andy Serkis en el papel de Gollum.

La trama de “The Hunt for Gollum” se desarrolla entre la trilogía de “El Hobbit” y la trilogía de “El señor de los anillos”, con Aragorn (Dornan) y Gandalf (McKellen) buscando a Gollum (Serkis) para obtener más información sobre el anillo del hobbit Bilbo; que resulta ser el “anillo único” del malvado Sauron y que si llega a caer en sus manos traerá la oscuridad a toda la Tierra Media.

Algunas breves escenas de estos hechos son mostradas, de manera resumida, en la primera película de la trilogía, “El señor de los anillos: la comunidad del anillo”, en 2001. En los libros son descritos más en detalle, pues de allí se desprenden los acontecimientos principales de la llamada “guerra del anillo”.

Además de “The Hunt for Gollum”, Warner Bros. Pictures y New Line Cinema preparan otra película de “El señor de los anillos” coescrita por Stephen Colbert junto con Philippa Boyens y Peter McGee, bajo el título provisional “The Shadow of the Past”. (Warner Bros. Pictures y New Line Cinema forman parte, al igual que CNN en Español, de Warner Bros. Discovery).

“The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” se estrena en salas de cine el 17 de diciembre de 2027.

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