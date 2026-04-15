¿Por qué algunos barcos atraviesan el estrecho de Ormuz durante el bloqueo?

Análisis por Brad Lendon, reportero sénior de asuntos militares globales de CNN

El bloqueo estadounidense de los puertos iraníes se ha “implementado por completo” y ha paralizado la mayor parte de la actividad económica de Teherán en tan solo un día y medio, declaró el miércoles el jefe del Comando Central de Estados Unidos.

“Se estima que el 90 % de la economía de Irán se basa en el comercio marítimo internacional. En menos de 36 horas desde que se implementó el bloqueo, las fuerzas estadounidenses han paralizado por completo todo el comercio económico que entra y sale de Irán por vía marítima”, afirmó el almirante Brad Cooper en un comunicado en las redes sociales.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) declaró anteriormente que ningún buque ha violado el bloqueo desde su implementación.

Al mismo tiempo, están surgiendo informes sobre cierto tráfico comercial por el estrecho de Ormuz, el punto estratégico de paso entre Irán y Omán por donde transita el 20 % de las exportaciones mundiales de petróleo y el 80 % de los envíos de crudo de Irán.

Pero ese tráfico comercial no invalida automáticamente la afirmación de Cooper.

Dos puntos clave:

Según lo indicado por el CENTCOM, el bloqueo abarca todos los puertos iraníes, tanto dentro como fuera del estrecho de Ormuz, pero no el estrecho en sí. El tráfico no relacionado con Irán puede cruzarlo. Bloquear una vía marítima internacional es ilegal según el derecho marítimo. Al hacer cumplir el bloqueo, las fuerzas estadounidenses pueden interceptar buques que transportan carga vinculada a Irán a decenas de miles de kilómetros de distancia. Un barco mercante puede ser objeto de ataques en aguas internacionales mucho después de haber abandonado el estrecho.

Según los analistas, la tecnología moderna permite hacer cumplir los bloqueos a grandes distancias.

“Estados Unidos no tiene por qué desplegar barcos en el Golfo Pérsico para bloquear a Irán”, declaró Carl Schuster, excapitán de la Armada estadounidense.

Señaló que los más de 12 buques que, según el CENTCOM, están desplegados para el bloqueo, la mayoría, si no todos, se encuentran fuera del estrecho. Pueden transportar sofisticados equipos de seguimiento y reconocimiento conectados a sistemas aéreos y espaciales.

Y, al menos durante los primeros días de este bloqueo, los petroleros no van a llegar muy lejos. Un tanquero completamente cargado puede viajar a menos de 32 km/h. Eso no es mucho más rápido que la velocidad de un ciclista promedio.

La Armada de Estados Unidos también tiene el tamaño y el alcance necesarios para perseguir durante semanas, en cualquier parte del mundo, a cualquier barco que salga del Golfo Pérsico.

“El bloqueo estadounidense a los puertos iraníes no tiene un límite geográfico definido, y Estados Unidos puede interceptar buques prácticamente en cualquier lugar de aguas internacionales hasta que lleguen a su puerto final”, declaró el martes el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

A principios de este año, mientras Washington presionaba al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, las fuerzas estadounidenses incautaron un petrolero venezolano en el Océano Índico, a miles de kilómetros de su puerto de origen.

“Hay que tener cuidado de no interpretar (el bloqueo) demasiado literalmente como una prohibición física del estrecho en sí”, indicó Bjorn Hojgaard, director ejecutivo de la empresa de gestión de buques Anglo-Eastern.

El ISW también señaló que Estados Unidos concedió excepciones a su bloqueo para los envíos humanitarios y permitió un “período de gracia” indeterminado para que los barcos neutrales en puertos iraníes pudieran salir.

Según un comunicado del CENTCOM publicado el martes, seis barcos que posiblemente intentaban burlar el bloqueo fueron interceptados y obligados a dar la vuelta por orden de las fuerzas estadounidenses.

Mientras tanto, el CENTCOM informó que estaba empleando más de una docena de buques de guerra, más de 100 aeronaves y más de 10.000 efectivos para hacer cumplir el bloqueo.

Schuster, el excapitán de la Armada, detalló las funciones de los buques que, según el CENTCOM, formaban parte del bloqueo.

Portaaviones: transporta aviones de vigilancia y cazas para patrullas aéreas de combate. También alberga un importante centro de mando, control, comunicaciones e inteligencia.

transporta aviones de vigilancia y cazas para patrullas aéreas de combate. También alberga un importante centro de mando, control, comunicaciones e inteligencia. Buque de asalto anfibio: también transporta aeronaves de vigilancia y ataque, otro centro de mando, control, comunicaciones e inteligencia, y cientos de infantes de marina que pueden abordar buques comerciales.

también transporta aeronaves de vigilancia y ataque, otro centro de mando, control, comunicaciones e inteligencia, y cientos de infantes de marina que pueden abordar buques comerciales. Muelle de transporte anfibio: transportará más infantes de marina, helicópteros y aviones de transporte Osprey.

transportará más infantes de marina, helicópteros y aviones de transporte Osprey. Buque de desembarco: incluye helicópteros de carga pesada y más infantes de marina.

incluye helicópteros de carga pesada y más infantes de marina. Destructores: “Cuentan con los sensores, la velocidad y el armamento necesarios para detectar, interceptar y, si es preciso, abordar, incautar y trasladar el buque infractor a otro lugar”, declaró Schuster.

“Cuentan con los sensores, la velocidad y el armamento necesarios para detectar, interceptar y, si es preciso, abordar, incautar y trasladar el buque infractor a otro lugar”, declaró Schuster. Buque de combate litoral: estos buques pueden realizar contramedidas contra minas y seguimiento.

Schuster afirmó que la composición de esa fuerza, gran parte de la cual opera lejos del estrecho de Ormuz y de la costa iraní, deja a Teherán con opciones limitadas para responder.

Las pequeñas lanchas de ataque de la armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) están diseñadas para operar en los confines del estrecho y el Golfo Pérsico, no en las aguas abiertas del mar Arábigo y más allá.

Es probable que Irán conserve algunos misiles balísticos y de crucero antibuque a pesar de las semanas de bombardeos aéreos estadounidenses sobre el país.

Pero incluso cuando contaban con un mayor número de estos misiles, no se tiene constancia de que ninguno haya alcanzado buques de guerra estadounidenses que operaran en el mar Arábigo.

El presidente Donald Trump manifestó el mes pasado que Irán había disparado 101 misiles contra el portaaviones USS Abraham Lincoln, pero que todos ellos fueron interceptados.

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